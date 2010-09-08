黄鳝网箱养殖方法的管理

来源：中国鸣网位置：畜牧科学论文时间：2016-12-06 13:32

黄鳝不仅是美味佳肴，更具有一定的药效和保健功能，近些年黄鳝的价值得到人们的认可与肯定，黄鳝也因此形成一定的养殖规模。

《水产养殖》为技术类期刊。始终以“科技兴渔”战略思想为指导，以为广大水产养殖业者服务为己任。刊登内容包括鱼、虾、蟹、贝、藻等海、淡水水产品的养殖技术、人工繁殖和苗种培育技术、病害防治技术和渔业经济、渔业资源环境、国外渔业等各个方面。技术实用、信息量大，适合水产科技人员、院校师生、水产养殖人员、生产管理人员等阅读和参考。

介绍了黄鳝网箱养殖技术,主要包括网箱设置、苗种选择与放养、饲料投喂、水质管理、日常管理及病害防治等内容,以供养殖户参考。

肥西县山南镇发展网箱养殖黄鳝始于2005年,开始主要由几位农户自发发展起来的。目前,山南镇网箱养殖黄鳝达3 000多箱。现将黄鳝网箱养殖技术总结如下。

1网箱设置

网箱规格一般选择聚乙烯类7×3股网片或四纱无结网片,大小以宽1.8~2.0 m、长2.5~3.0 m、高约1.5 m为标准。放箱前,池塘内水位应达1.5 m以上,且池塘做过清塘灭菌及灭寄生虫的处理,池塘设置网箱一般不超过塘口面积的40%。在放苗前7~10 d入水,待网衣上着生1层藻类后即可放苗。放苗前要在网箱内移植消毒过的水花生、油草、水葫芦等水生植物,覆盖面占箱体面积的70%左右[1]。

2苗种选择与放养

选择体质健壮、无病无伤的黄鳝作苗种。放养一般分3个阶段:第1阶段是3月下旬至4月中旬,此阶段因天气由凉转暖,气温仍低,需就近购苗,否则成活率低,最好选择阳光明媚的天气放苗;苗种规格以10~30 g/尾为佳,放养密度1.0~1.5 kg/m2。第2阶段是6—7月,这个阶段是全年的最佳放养时间,苗种规格以20~30 g/尾较好,密度1.2~1.5 kg/m2。第3阶段是8月中旬至9月上旬,此阶段气温开始下降,放养目的在于为第2年培养种苗居多,放养规格以10 g/尾为佳,密度约7.5 kg/m2。

3饲料投喂

饲料投喂要做到“四定”,即定时、定量、定质、定位。定时:即黄鳝在生长适温范围内,在9∶00和17∶00各投饲1次。定量:即水温在20~28 ℃时,日投喂量为黄鳝体重的2%～4%,上午投喂30%,下午投喂70%,具体投喂量一般以黄鳝能在2 h内全部吃完为度。定质:要求饲料新鲜,特别是动物鲜活饲料不能腐烂变质,配合饲料也要在保质期内。定点:饵料应投喂在固定的食台上,以减少散失,同时便于观察及清除残渣[2]。

4水质管理

养殖水体要求清新、活爽,溶氧量充足,pH值6.0~7.6,透明度30~40 cm;每天应清除箱内残饵和箱外污物,以保持水流畅通[3];有条件的一般在5—6月每3~5 d换水1次,换水量为池水总量的1/5,7—9月每天换水10 cm左右;在网箱中定期施放或在饲料中添加微生物制剂,有效降低水体中硫化氢、氨氮等有害物质的含量,以达到改良水质的目的。及时开机增氧,高温期每天5∶00开机2 h左右,闷热天开机4 h;保持池水溶氧4 mg/L以上。

5日常管理

黄鳝最适生长水温为25~28 ℃;夏季当水温超过30 ℃时,应采取加注新水、加大水草覆盖面积等措施来调控水温;水草既是黄鳝栖息的生态场所,又可调节水温、水质;放置的水草应占整个网箱水面的80%;当网箱内水草过多过密时,则应人工捞除、疏稀,以防暑降温,为黄鳝的生长、栖息提供良好的生态环境,同时便于观察。坚持每天巡塘查箱,观察池鱼、箱鳝活动和水质变化情况。清除箱内残饵、腐烂水草和箱外污物,发现死鳝及时捞出;经常洗刷网箱,保持箱内外水体交换;结合洗箱查看箱体有无破损;平时除定期灭鼠外,还可根据黄鳝吃食情况判断是否破箱。水温降至l0 ℃以下,黄鳝进入冬眠状态。可结合池鱼捕捞,将池水水位适当降低,让网箱箱底紧贴池底,并在箱底铺20 cm厚且有机质较多偏碱性的泥土,网箱内放40 cm厚的稻草。当气温较低时黄鳝钻入箱底泥中,气温上升时黄鳝窜入稻草中;另外在越冬期,网箱水体应少交换,以免水温太低冻伤黄鳝。

6病害防治

放养前进行养殖水体的灭虫杀菌工作;每15 d交替用生石灰或二氧化氯等全池消毒,以杀灭或控制病原体[4]。内服预防药物,每100 kg黄鳝用大蒜250~500 g拌饵进行投喂,每周1次。每月用驱虫剂拌饵投喂1个疗程(5 d)。防治肠炎病,每100 kg黄鳝用10 g磺胺胍拌饲料投喂,连用3~6 d,同时用漂白粉整箱泼洒;每100 kg黄鳝用大蒜500 g,与食盐500 g拌匀捣烂后拌饲料投喂,连喂3~6 d。防治腐皮病,用漂白粉1~2 g/m对整箱泼药,连用3 d;发病时可用1~2只蟾蜍剥开头皮,系上绳子,在池中反复拖几次,连续用2 d后可痊愈;用红霉素25万U/m3整箱泼洒;同时每100 kg黄鳝用10 g磺胺噻唑拌饵投喂,连喂3~6 d。防治出血病,用庆大霉素拌饲投喂,连喂3 d;用金霉素0.25 U/mL浸洗鳝体。防治寄生虫病,每100 kg黄鳝用90%晶体敌百虫10～15 g拌饲料投喂,连喂5~7 d。病害防治中药物的使用应符合《无公害食品/渔用药物使用准则》(NY5071)的规定[5]。原来常用而现在禁止使用的有硝酸亚汞、呋喃唑酮、孔雀石绿、磺胺脒(胍)、磺胺噻唑、氯霉素、五氯酚钠、呋喃西林等。

7参考文献

[1] 朱水法,贺宝祥.黄鳝的网箱养殖技术[J].淡水渔业,1999(8):34-35.

[2] 耿骏.黄鳝网箱养殖技术[J].现代农业科技,2009(13):327,336.

[3] 秦玉丽,何涛,杨东辉.黄鳝网箱养殖技术要点[J].河南农业科学,2006(10):112-113.

[4] 宋德州.黄鳝网箱养殖技术[J].江西水产科技,2008(2):36-37.

[5] 封高茂.池塘网箱养殖黄鳝技术探讨[J].淡水渔业,2004(4):52-53.

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