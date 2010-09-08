肉鸡夏季养殖需要注意的地方
来源：中国鸣网位置：畜牧科学论文时间：2016-12-06 13:48
肉鸡是最常见的家禽之一，肉鸡在夏季养殖过程中由于气候的原因容易出现一些问题，因此需要特别注意鸡舍的环境卫生，本文主要介绍了肉鸡夏季养殖的措施。
《养殖技术顾问》以“普及养殖知识，推广新技术，为养殖场、养殖户和基层技术人员服务”为办刊宗旨。期刊栏目：畜禽饲养(包括水产等)、繁育改良、饲料饲草、毛皮动物、兽医临床、兽药机械设备、职业技能培训、畜产品加工、牧业观察、、检疫检验、研究与综述期刊收录：《养殖技术顾问》为《中国核心期刊(遴选)数据库》收录期刊，全国优秀农业期刊，全国畜牧兽医优秀期刊，被中国知网与清华光盘版收录。
介绍了夏季肉鸡防暑降温的措施,包括改善鸡舍内外环境、加强饲养管理、合理使用抗热应激药物、加强消毒和防疫工作等内容,以供养殖户参考。
受夏季高温的影响,肉鸡在采食量、抗应激能力和免疫能力方面都会下降,容易造成肉鸡生产速度减慢、疾病发生等,最终影响养鸡经济利润。因此,做好肉鸡生产的防暑降温工作非常重要。
1改善鸡舍内外环境
1.1加强鸡舍屋顶隔热和舍内通风
加大隔热效果,减少辐射热传入,降低鸡舍内的温度。常见措施如下:在屋顶加盖1层10～20 cm厚的稻草或树皮。每天9∶00、12∶00左右用地下水喷洒淋透,可明显降低鸡舍内温度。此方法适用于瓦面、石棉瓦面等屋顶结构牢固型鸡舍。通过水管在屋顶进行喷淋清凉的地下水,降低瓦面温度和舍内温度。但要注意在鸡舍石棉瓦及墙壁未晒热前喷水,一定要喷湿喷透。根据鸡舍长度安装若干台“牛角扇”,确保风能吹遍各角落,避免通风面积不够和出现风吹不到的死角。
1.2做好绿化和遮荫工作
鸡场内种植爬藤植物,在石棉瓦鸡舍周围种植牵牛花、爬山虎等,让其爬上屋顶形成绿色隔热层,可有效降低鸡舍内温度[1]。在鸡舍周围运动场上种植生长快速的林木,如意杨等速生落叶乔木,也可以起到遮荫避暑作用。在运动场树木比较少或较小的情况下,需人工搭建凉棚,对于运动场树木较多的,也要搭建凉棚。夏季养殖户应对储水池和裸露的水管进行遮荫,避免阳光照射使鸡只饮到高温水;要求养殖户勤抽清凉的地下水到储水池,以免池内水温高,水管通过地下深埋或用其他方法遮蔽阳光来降低水温。
2加强饲养管理
2.1改变饲喂和供水方式
提倡舍内和运动场饲喂相结合;多喂湿料,少喂勤添;每天低温时或夜间多喂料,高温时少喂料;饲料内添喂生大蒜等方式增加鸡群采食量。管理好垫料,一般大鸡垫料厚度控制在2～3 cm,板结要及时更换,特别是快大鸡。在饲养过程中垫料要随着鸡的生长逐渐变薄。夏季快大鸡不愿多走动,可以采用增加塑料水盆提供饮水,勤添勤换。另外,尽量少添加有异味、苦味药物(如庆大霉素等)或中午投药,以免影响鸡群饮水量。从小鸡开始,先用喷雾器装过氧乙酸喷淋,1 d喷2次;0.5～1.0 h喷1次,并且要经常在舍内走动,驱鸡站立,便于体热散发。
.2控制鸡群密度,加强通风换气
夏季饲养密度要根据品种鸡舍条件、运动场绿化等情况来调整,不能盲目求多。另外,夏天扩栏时间应根据气温而定,应比其他季节快一些,范围大一些。可将舍内鸡只引出鸡舍,降低舍内密度。良好的通风换气会直接带走鸡体内大量的热量,起到降温效果,因此一定要做好通风换气工作。要拆除塑料薄膜等增大通风,并打开所有门窗、地脚窗及天窗,加强通风换气。炎热的中午和午后要开启风扇设备,以增大空气流量[2]。
3合理使用抗热应激药物
噪音、强光、高密度饲养等应激因素的存在,在夏季对肉鸡的生长会更大,因此夏季更要注意消除这些应激因素[3]。高温时,适当添加碳酸氢钠和氯化铵,对缓冲热应激有一定效果。鸡在热应激的情况下,需大量的维生素C来满足身体散发体热时的消耗。研究表明,饲料中添加维生素C可以弥补因热应激而带来的维生素C的消耗[4];另可补充维生素E等。
4加强消毒和防疫工作
4.1做好卫生消毒工作
热应激对肉鸡抗病力有较大影响,且夏天细菌繁殖快,因此防疫卫生不能放松。尤其应注意饮水卫生、环境卫生和带鸡消毒。做好灭蚊、驱蝇工作,防止卡氏病的发生。防止饲料发霉,饲料只存放5～7 d的量,做好防潮措施。由于夏季饮水量过大,消化液被稀释,使消化道的消化和防卫能力功能减弱,因此定期地添加抗生素或使用益生素维护消化道的菌群很有必要。夏季气温高,病死鸡极易腐败,造成污染,因此每天都要对鸡群进行巡查,及时发现病死鸡,做好无害化处理工作。
4.2切实抓好疫苗的运输、保管和接种工作
疫苗在运输前,应根据路程的远近,合理采用包装,并且加入足够的冰块。疫苗存放温度不要或高或低,反复冻融,会降低甚至失去疫苗的效果,导致免疫失败。疫苗运输到达后,要严格验收,检查冰块融化及包装箱的破损情况。养殖户领疫苗的时间最好安排在傍晚。最好即领即用,不用隔夜苗。各种疫苗的接种时间最好选择在温度较低的晚间进行。
5参考文献
[1] 赵明.浅谈夏季鸡只中暑的防控措施[J].现代农村科技,2009(20):26.
[2] 霍清合,王翠如,李爱军.夏季鸡舍通风应注意事项[J].养禽与禽病防治,2009(10):8-9.
[3] 赵敏,刘承军.夏季鸡饲养的注意事项[J].养殖技术顾问,2009(10):4.
[4] 娜日娜,孟庆洲,李峰,等.夏季鸡只预防热应激的措施与方法[J].养禽与禽病防治,2010(2):16-17.
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