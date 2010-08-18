雪枣在晋北南部引种栽培

来源：中国鸣网位置：作物生产科学论文时间：2016-09-22 11:43

雪枣嫩枝绿色,一年生枝灰褐色,多年生枝黑褐色。文章阐述了雪枣在晋北南部小气候条件下的主要特征特性,总结了其栽培技术,主要包括地块选择、苗木定植、土肥水管理、修剪等内容,以期为雪枣的推广种植提供参考。

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雪枣原产于山东省蒙阴县,是极晚熟、个大、质优的鲜食枣品种[1-3]。山西省凤凰山生态植物园(位于晋北南部)结合枣树试验园建设,于2003年从运城引进栽培。经过6年的观察,该品种在晋北南部小气候条件下,生长迅速,早果丰产,果品品质上乘。雪枣成熟期特晚,终熟之前果肉较硬,在山西省凤凰山生态植物园,在不使用任何农药的情况下,雪枣食心虫虫果率在1%以下。这一特点,在生产绿色果品方面颇具优势。不需任何特殊管理,即可获得绿色果品。雪枣贮藏期长,可在整个冬季供应市场,价格较高,可获得较高的收益[4,5]。现将雪枣的特征特性及其栽培技术介绍如下。

1特征特性

1.1植株特性

枣股肥大,平均每枣股生发枣吊4个,枣吊较长,平均长度35 cm,最长的可达45cm。每枣吊平均着生13片叶子,最多的17片。单叶面积较大,平均横径4cm,纵径8cm,叶面光滑闪亮,叶片较厚。树势强健,干性较强,七年生树树高5m,冠径4.5m。主干高度80cm,横切面直径10cm。中干上分布9个主枝,最粗的主枝横切面直径5.5cm。早果性强,丰产性强,定植翌年开始挂果,3年平均产5kg/株,6年平均产25kg/株。该品种在山西省凤凰山生态植物园,4月底至5月上旬萌芽,5月底至6月上旬始花,10月中旬为果实始熟期,10月末至11月上旬为终熟期。

1.2果实特性

果实近圆形,个大,平均单果重 23g,最大的35g。果皮赭红色,较厚。果肉绿色,始熟时质地稍硬,口感欠佳,终熟时甜脆可口,含糖量35%。果核小,长圆形。雪枣果实质地紧密,成熟期晚,全面着色期在10月末至11月上旬,采收后的果实,装入保鲜袋内,预冷15d后窖藏,可贮至春节。雪枣在山西省凤凰山生态植物园,终熟前果肉质地硬,不利于食心虫为害。在春夏干旱、秋季雨水较多的情况下,有裂果现象。

2栽培技术

2.1地块选择

雪枣生育期长,在晋北南部栽培,需选择海拔偏低、背风向阳的地块。否则,会因为积温不足,而不能充分成熟。未全面着色的果实,肉质较硬,口感不佳,不具备市场价值。

2.2苗木定植

先挖1m×1m×1m的大坑,然后坑下部的60cm用有机物混土回填,中部填充有机肥、复合肥、熟土混合物,上部20cm用素土回填。回填完毕后,灌水压实。定植时,定植的的苗木深度要深于圃地深度,覆土后稍微提苗,使根系在土壤中舒展密结,然后踩实灌水。雪枣树体高大,生长迅速,株行距以4m×5m为宜,可栽植495株/hm2。栽植后,苗木留90cm高定干,将苗木用长105cm、宽 4cm的细长筒形塑料袋(袋上有通风眼)套住苗木地上部,塑料袋基部用土压严,在树盘下铺上1m2聚乙烯薄膜,可提高成活率,有利于虫害的防治,还可加速生长。

2.3土肥水管理

一般采取林粮间作。间作物选择豆类、薯类等矮杆或匍匐性作物。除禁止间作高杆作物外,秋季需水量大的低杆、匍匐性作物也不宜间作,否则加重裂果。在林粮间作的情况下,一般不专门为枣树施肥灌水。根据间作物的需求,进行肥水管理即可。

2.4修剪

雪枣干性强,发枝力中等,成花容易,坐果力强,修剪较易掌握。树形采用自然纺锤形较好,注意结果枝组的配备、平衡树势,由于枣树易形成花芽,修剪时只需注重调整骨干枝与结果枝组从属关系。幼树应多采用短截方法,促发枝,利于早成形。对于结果树应采用疏、缩、放相结合的修剪方法,保持树势。结果枝组要不断更新,以延长盛果年龄。冬剪时,对枣头进行短截,疏除多余枝条即可。夏季一般不进行修剪。

2.5病虫害防治

枣树病虫害种类较多。常见病害有枣疯病、枣锈病、枣炭疽病、缩果病等;虫害有黄刺蛾、枣粘虫、枣粉蚧等。病害防治要合理施肥,加强树体管理,增强树势,提高抗病力。做好冬春季的清园工作,摘除树上残余枣,去除病枝,清扫地面落叶,集中烧毁或深埋。早春全园喷施1次3~5°Bé的石硫合剂。病菌传播期,喷洒1∶1∶200浓度的波尔多液,800倍多菌灵和1 000~1 500倍的甲基托布津杀菌剂,交替使用。虫害防治要结合修剪,去掉虫茧枝,集中销毁。采用人工捕杀、灯光诱杀等方法捕杀成虫。在幼虫高峰期,采用90%敌百虫1 000倍液、40%氧化乐果1 000~1 200倍液、2.5%的辛硫磷1 000~1 500倍液等药剂喷杀。

3参考文献

[1] 李树根.雪枣丰产栽培技术[J].现代农业科技,2008(13):37.

[2] 郭志达,宋承申,吴瑞旭,等.雪枣的栽培技术与发展前景分析[J].内蒙古农业科技,2005(F10):84,88.

[3] 刘雪花,孙其宝.雪枣丰产栽培技术[J].安徽农业,2004(11):12-13.

[4] 黄启军.雪枣的引种栽培[J].安徽林业科技,2003(2):31.

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