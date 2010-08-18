农民如何通过有效施肥影响水稻产量

来源：中国鸣网位置：作物生产科学论文时间：2016-09-24 14:20

土壤对作物的生长生产至关重要，土壤也是重要的农业资源，在农业生产中，一定会有施肥这个环节，原因有二，一是土壤本身的养分不足以满足作物生长需求，另一方面，土壤加上肥料会产生一系列化学反应，或增加肥效或减小肥效，会对农业生产产生较大影响，本文分析农民施肥行为与产量的相关性，并提出了一些可行性对策。

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施肥是粮食生产过程中必不可少的环节，也是农民提高产量和经济效益的重要措施。合理施肥不但有利于满足粮食作物正常生长的需要，而且有利于提高肥料利用效率，有利于农民提高粮食产量、提高种粮效益;不合理的施肥和过度施肥，不仅不利于作物的正常生长，肥料利用效率降低，而且容易造成严重的农业面源污染[1]。通过对扬州市邗江区、广陵区145户种粮农户的2013年水稻种植情况调查。

1 材料与方法

1.1 调查方法

在邗江区5个镇、广陵区2个镇，每镇随机选择2个村，每村随机调查农户10～12户，共调查农户145户。调查方式采取上门座谈交流或问卷调查相结合方式。

1.2 调查内容

参与调查的农户为实际种粮的操作者，调查问卷内容包括农民年龄、文化水平、种粮面积，并以2013年水稻种植情况为依据，详细了解水稻产量、肥料投入、效益等。

1.3 分析方法

在调查农户中，重点以机插稻、手插稻2种稻作方式按照不同产量水平进行分类，选取水稻平均产量500、550、600、650、700 kg/667 m2的农户对施肥总量、基肥施用比例和穗肥施用比例进行分析，机插稻不调查500 kg/667 m2产量水平，手插稻不调查700 kg/hm2产量水平。其中机插稻37户、手插稻42户。

1.4 样本农户基本特征

样本农户平均家庭人口4.6人，平均种稻2 820 m2，种粮农户小学文化16人(占20.3%)、初中41人(51.9%)、高中以上22人(占27.8%);农户施氮水平在12.2～26.5 kg/667 m2，其中机插稻平均20.2 kg/667 m2，手插稻平均16.5 kg/667 m2;水稻产量在500～710 kg/667 m2，平均565.1 kg/667 m2，其中机插稻平均578.5 kg/667 m2，手插稻平均549.8 kg/667 m2。

2 结果与分析

2.1 不同施肥处理对中稻产量的影响

施肥处理对于中稻产量影响十分明显，配方施肥处理的中稻生物产量明显高于常规施肥区域，较之常规施肥而言，配方施肥所选用的全废处理中稻籽粒显著增加195.8kg/hm?，增幅为1.69%;不施用过磷酸钙肥料时，配方施肥中籽粒增加180.85kg/hm?，增幅为1.92%;不施用氯化钾肥，配方中稻籽粒产量显著增加453.25kg/hm?，增幅为5.18%。从中不难看出，配方施肥处理肥料配比明显要高于常规施肥，有助于水稻产量显著增加[1]。

2.2 不同施肥处理对中稻肥料利用率的影响

从试验田结果来看，常规施肥中过于重视尿素肥料的施用，过磷酸钙和氯化钾肥料施用较少，尿素肥料为185.kg/hm?，过氯酸钙和氯化钾肥料施用量则分别为55.0kg/hm?和62kg/hm?，尿素肥料、过氯酸钙和氯化钾肥料3种肥料的利用率分别为30.15%、17.66%和38.75%;配方是非中尿素肥料施用量适当的减少35kg/hm?，过磷酸钙和氯化钾肥料适当的增加7.2kg/hm?和14kg/hm?，3种肥料利用率为34.86%、18.76%和39.89%。从数据中不难看出，配方施肥较之常规施肥而言，尿素肥料利用率明显提高了4.71%，过磷酸钙肥料利用率提高了1.10%，氯化钾肥料利用率则显著提升了1.14%。也就说明配方施肥能够有效提升肥料利用率，大大增加水稻产量[2-3]。

3 结论

从上述的研究中不难看出，配方施肥较之常规施肥而言，肥料利用率更加突出，更有助于中稻对营养成分的吸收，增加产量。与此同时，较之常规施肥而言，配方施肥在中稻籽粒养分的吸收对比上，同样能够增加中稻籽粒产量，这个结果同预期效果相同;常规肥料对于3种肥料的利用率较之配方施肥而言，差距较大，可以说配方施肥管理系统更适合应用在水稻种植上，具有十分突出的价值。

参考文献

[1]王伟妮，鲁剑巍，何予卿，等.氮、磷、钾肥对水稻产量、品质及养分吸收利用的影响[J].中国水稻科学，2011，25(6)：645-653.

[2]曾志，肖雄，罗映，等.测土配方施肥对水稻产量的影响及肥料利用率研究[J].现代农业科技，2014，12(13)：24-25.

[3]成美华.东兴市“3414”配方施肥对水稻产量及经济性状的影响[J].现代农业科技，2015，17(10)：19-21.

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