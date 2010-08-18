生姜地膜栽培技术的应用技巧

来源：中国鸣网位置：作物生产科学论文时间：2016-09-29 14:55

生姜是我们餐桌上主要的调味品之一，同时，生姜也有很好的药用价值，比如，生姜中的姜辣素有很好的抗氧化功能，可以延缓衰老，在抑制肿瘤方面也有一定功效，除此之外还可以消肿止痛、开胃健脾，生姜在种植的过程中有一些自己的特性。

《农业与技术》国家级农业期刊，杂志创刊于1980年，由中国科技期刊编辑学会、吉林省科学技术信息研究所主办，农业与技术杂志社编辑出版的国家级农业综合性刊物。本刊国内统一刊号：CN22-1159/S，国际标准刊号：ISSN 1671-962X，广告经营许可证：吉工商广字01028。复合影响因子：0.240，综合影响因子：0.122。

从选种培芽、播种、田间管理、肥水管理、病虫害防治、采收贮藏等方面介绍了生姜地膜覆盖栽培技术,以期为生姜生产提供参考。地膜覆盖栽培能保持土壤水分,减轻杂草危害,提高土壤温度,加快出苗和生长,省工省时,经济效益显著。近几年试验示范发现,生姜地膜覆盖较露地栽培生育期提早15~20d,产量提高15%～20%[1]。现将其主要技术总结如下。

1选种培芽

一般在头年收获时选择肥壮、芽头饱满、色泽鲜亮、不干缩、不腐烂、未受冻、大小均匀、无病虫伤疤的姜块作种姜。于播种前1个月左右,从窖中取出种姜,洗去姜块上的泥土,白天平铺在室外干净地面上或草席上晾晒,晾晒要适度,以免种姜失水过多,姜块干缩,出芽细弱。夜间收进室内,以防受冻,晾晒1～2d后,再堆放室内,盖上草帘,即“困姜”,3～4d后即可催芽。一般采用的催芽方式多为温床催芽,即在避风向阳处建温床,深0.5～0.8m,宽1.2m,长根据种姜多少而定,在温床底部及四周铺10cm左右厚的干草,将种姜摆放其中,厚度以30cm左右为宜,然后再盖上10～15cm厚干草,搭上拱架,盖好塑料薄膜,晚上加盖草帘保温,一般保持床内温度20~25℃。如白天床温超过25℃,可揭膜通风降温,芽长0.5～1.5cm时即可播种[2]。

2播种

选择土层深厚、肥沃、排灌方便的肥沃壤土,深耕20～30cm,耙细,整平,做畦,畦宽75cm,每畦开沟2行种植,并备足土粪,以便盖种。3月底至4月初,选择晴天播种。播前,把已催好芽的姜块掰成50～70g大小的种块,每个种块留1~2个壮芽,姜块伤口处可蘸上草木灰,以减少病菌侵入。如遇天气干旱,为确保生姜顺利出苗,需提前在种植沟中浇水。按株距20cm将种姜逐一排放于种植沟内,并使姜芽朝一个方向,再将有机复合肥或腐熟家杂肥施于2块种姜之间作基肥,一般施有机复合肥4.5t/hm2或腐熟家杂肥12t/hm2。为防止地老虎等地下害虫危害,可用毒死蜱颗粒剂30kg/hm2拌细土撒入播种沟内,然后用准备好的干土粪盖在种姜上,再覆土整平。为减少杂草,在覆膜前用乙草胺1.5L/hm2对水600kg喷在畦面上,然后用宽1m的地膜覆盖,并将两边压紧[3]。

3田间管理

当幼芽出土后,待苗与地膜接触时及时划膜放苗,5月下旬可撤去地膜。生姜出苗后,可根据不同土质分次中耕,防止土壤板结。同时培土4~5次,防止根茎露出土外,促进茎叶生长和子姜肥大。生姜不耐强光和高温,5月下旬撤去地膜后要进行遮荫,一般用木竹搭1.2～1.5m高平棚架,再搭上树枝或作物秸秆,也可采用遮阳网遮荫,遮荫率在60%～70%较适宜,到8月下旬可拆去遮荫物。姜苗长至20~23cm时,及时除去姜母上的隐芽,以免浪费养分。待苗长至33cm以上时,要保留从姜母两侧长出的1~2个芽,因为这些芽是分生和形成新姜的基础。8月上中旬打掉姜株顶心,每隔7~8d打1次,连续打2~3次。

4肥水管理

生姜为浅根作物,吸收水分能力较弱,必须合理浇水。一般苗期生长量小,需水较少,加之地膜覆盖后可起到较好的保湿作用,一般不需要经常浇水。随着植株生长和分枝的增多,需水量相对增大,生长盛期需较多水分,为满足其生育需要,要求土壤始终保持湿润,一般保持土壤湿度65%～70%。水分不可过多,如畦面积水,会导致根系发育不良,生长缓慢,引发病害的发生,特别是夏季暴雨后要及时排水,以防姜瘟病的发生与蔓延。生姜喜肥,除重施基肥外,还应根据生长情况进行多次追肥,在苗高30cm左右第1次追施壮苗肥,用腐熟人粪尿4.5t/hm2或尿素150kg/hm2对水浇施。第2次在收取种姜后,根据苗情适量用肥,有明显脱肥的可追肥1次,生长旺盛地块可不施或少施,以免茎叶徒长,影响根茎膨大,追肥以氮肥为主。第3次追肥在拆除遮荫物后进行,此时生姜处于膨大期,需肥量相对较大,可将尿素375 kg/hm2、复合肥600kg/hm2、磷酸二氢钾60～75kg/hm2混合后穴施于根部附近或在距植株基部约15cm处的施肥沟中,使土肥混合,然后进行培土壅根。为防早衰,9月中旬再追施1次肥,可用尿素和适量复合肥配合施用[4]。

5病虫害防治

生姜病害主要是生姜腐烂病,应采用农业综合防治,以预防为主。农业防治主要实行轮作换茬,严格选种,种姜消毒处理,若发现病株,先及时挖出,再在病穴四周撒入生石灰。要及时结合药剂防治,可用多菌灵、敌克松、代森锰锌等杀菌剂500～800倍液灌根防治。为确保防治效果,可每隔5～7d灌根1次,连续用药3～4次,每次用药250g/株以上。虫害主要是姜螟,主要采用90%敌百虫800倍液,或25%杀虫双500倍液,或20%毒死蜱800倍液喷施防治。

6采收贮藏

一般在初霜来临之前(约11月上旬),大部分茎叶开始干枯,地下茎充分膨大和充实时,选晴天挖收,若土壤干燥可在收获前2～3d浇1次水,使土壤湿润,土质疏松。收获时

将生姜整株挖出,轻轻抖落根茎上泥土,剪去地上部茎叶,摘去根后即可贮藏。一般采用窖藏,利用房前屋后山坡挖窖,窖顶圆拱形,高1.3～1.5m,窖深根据贮量多少而定。入窖前注意剔除病姜、伤姜、烂姜,再将姜块排于窖内,每排1层姜,撒盖5～6cm厚的清洁湿润细沙土,一般摆到1m高左右,然后用石块等封住窖口的2/3,留1/3作为窖内通气散热,直至气温降至0℃左右时,再封闭窖口。

7参考文献

[1] 徐少波.生姜地膜覆盖栽培技术[J].长江蔬菜,1995(6):14-15.

[2] 顾大路,赵秉军.生姜露地高产栽培技术[J].江西农业学报,2007(1):73-74.

[3] 徐坤,康立美.生姜地膜覆盖与塑料大棚栽培技术[J].中国蔬菜,2002(5):36-37.

[4] 甘东孝.生姜深沟地膜高产栽培技术[J].科学种养,2009(1):24.

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