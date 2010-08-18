大豆重迎茬减产的应对措施

来源：中国鸣网位置：作物生产科学论文时间：2016-10-11 12:44

大豆是我们日常生活中最主要的粮食作物之一，含有丰富的蛋白质，在豆制品、榨油、酱油酿造中占据着重要的地位，我国东北地区是大豆的主要产区，在大豆的种植过程中，重迎茬减产问题一直困扰着许多农户。

《大豆科技》1993年创刊，是由国家大豆工程技术研究中心，中国作物学会大豆委员会与全国大豆科技推广协调指导小组联合主办，为国内外公开发行的综合性期刊，是我国唯一一本以普及生产技术、传递行业信息、指导大豆生产为宗旨的专业期刊。

通过对大豆重迎茬减产的原因分析，了解到是由多种原因导致的。因此，提出控制大豆重迎茬减产的措施也是一个综合性的措施。

我国东北地区和内蒙古地区是大豆种植面积最大的地区。由于常年种植面积大，导致大豆重迎茬的问题比较严重，如在我省北部地区大豆重迎茬的面积达2/3以上。重迎茬对大豆所造成的减产影响十分严重，一般情况下可减产15 %左右，严重的能减产30 %，是影响大豆生产的重要原因。

1 大豆重迎茬的影响因素

大豆重迎茬减产的原因一般认为有以下几方面，一是营养偏耗，认为其原因是大豆单一作物在连年种植的情况下使得土壤养分吸收单一性，导致养分偏耗造成减产;二是毒素毒害，认为其原因是大豆根系分泌物、根茬腐解物、根际微生物分泌有毒物质对根系的毒害所造成的减产;三是病虫害的积累对大豆的危害所造成的减产。具体讲有以下几方面：

1.1 以大豆包囊线虫为主的病虫危害 从实践看，以大豆包囊线虫为主的病虫害是导致大豆重迎茬减产的主要因素。连作大豆真菌性病害和虫害发生严重，病情指数就高，虫食率也高。生产实践表明，如果能有效防治大豆根部的病虫害，就能基本控制大豆的减产。

1.2 土壤与水分的影响因素 大豆重迎茬的危害程度与重茬年限、土壤类型、有机质含量、水分状况等等都有直接的关联。重茬年限越长，其危害程度就越重。实践证明，土壤肥沃，偏酸性，减产程度就小;如果土质相当较差，偏碱性，减产程度就要大。如果从土壤有机质上看，相同年限，有机质含量高的减产程度就小，反之就大。地势与水分方面也是一样，平坦地块与二洼地减产程度就小，而坡岗地减产程度就大。

1.3 大豆干物质积累的影响因素 调查分析，正茬大豆干物质的积累量远高于重迎茬的大豆，而且重迎茬年限越长，其含量就越低。

1.4 营养元素缺失的因素 通过对不同年限重茬大豆耕作层土壤的化验测定看，随着大豆重茬年限的增加，土壤中氮、磷、钾的含量并无太明显的变化。不过，水解氮和速效钾的含量有所降低，微量元素中有效锌和硼的含量明显降低，速效磷的变幅虽然较大，却并无十分明显的规律性变化。

1.5 对产量构成因子的影响因素 迎茬大豆产量构成因子对比正茬大豆均呈下降态势，而重茬大豆则随着年限的增加，其产量下降严重。应该说，重迎茬大豆普遍是百粒重下降，病粒率和虫食率上升，其商品质量明显降低。迎茬与短期的重茬对大豆蛋白质和脂肪的含量不产生十分明显的影响，如果是3年以上的重茬，大豆蛋白质的含量增加明显，但脂肪含量却显著减少。

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