苹果果树栽培技术及管理

来源：中国鸣网位置：作物生产科学论文时间：2016-10-13 11:53

苹果的种植在我国北方比较普遍，是一种常见的果树，苹果树的栽培也有自己的特点，科学有效的栽培技术对苹果果实的质量有直接影响，因此要采用适宜的种植技术和管理模式，才能保证果实的品质，从而带来经济效益。

《北方果树》辽宁省农业技术杂志，创刊于1978年，是由辽宁省果树科学研究所 沈阳农业大学园艺学院 辽宁省果树学会主办的刊物。技术范围：落叶果树(含经济林)、西甜瓜科草莓等新品种的选育、引进：品种特性与配套栽培技术;土壤管理与肥料的科学施用;病虫害的发生规律与防治技术;植物生长调节剂及其应用;组织培养与脱病毒技术;果品贮藏与加工;产业化经营与集约化栽培;果园机械与果园管理机械化等。

一、苹果果树栽培技术

1.栽培集约化

目前,世界栽植苹果果树普遍使用矮化、密植的栽培方式。与传统的苹果果树栽培方式相比,集约化栽培是一种更为先进的栽培模式。栽培集约化的特点在于,可以利用最少的土地种植最多的果树,汇报快,效益高。

2.品种优良化

如今,苹果果树的优良品种正越来越多,我国的果树栽培正呈现出品种优良化的特点。各地也通过引种、实验等方法,推广优质品种以及高档品种。

3.苗木无毒化

如今,我国栽培的苹果果树均带有病毒病。世界范围内报道的苹果病毒病目前有39种,我国鉴定有6种。近20年来,全世界都在研究无病毒苗木。近年来,我国在无病毒苹果培育上已经起步,培育出了一大批无病毒苹果苗。

4.管理化学化

如今,苹果果树管理离不开化学管理的方法。使用化学管理方法,可以提高果树幼树成活率,促使枝条发芽多,同时还能够控制枝条旺长。此外,使用化学管理手段,能够增大果实,使得果树更加强壮。如今的化学手段已经越来越多,果树生产离不开化学处理技术。

5.栽培设施化

设施栽培是现代化的栽培方式,一般设施栽培主要表现在大棚或日光温室栽培中。如今,我国的大棚栽培正在推广当中,日光温室栽培也已经开始英勇。

与露天栽培相比,果树栽培又是众多。首先,设施栽培能够达到定向栽培的效果,它不受自然条件的限制。其次,设施栽培能够有效减少虫害,减少打药频率,保证果树生产质量。最后,使用设施栽培可以使得经济效益提高。

6.整形修剪简单化

树形的修建需要按照树体结构来进行。其目的在于协调营养生长与生殖生长的平衡。如今,整形修剪正呈现出简单化的趋势,较之老式的人为修建,现代修建按照果树的生长规律,更加科学化,简单方便。

二、苹果果树栽培技术对果品安全的影响

1.建园园址对果品安全的影响

果品是否收到自然环境以及污染源的影响,与建园园址息息相关。其环境污染会造成果树收到有毒物质的危害,也会造成果品的重金属含量超标。因此,果园应远离污染源。在选择果园地址时,一方面要考察周边环境,另一方面也要对灌溉用水进行测定。

2.苗木品种的选择对果品安全的影响

在品种选择上,早果丰产、优质抗病且适应能力强的品种应优先选择。在栽培过程中也应选择无病壮苗。而引进的外来苗木品种,应做到良好的检疫,在最短时间内剔除病苗。此外,还应结合化学手段来进行栽培,70%的甲基硫菌灵活10%的硫酸铜溶液浸苗后,能够得到更好的栽植效果。

3.果实实行套袋措施对果品安全的影响

果实实行套袋能够加强果品的安全。其作用在于:减少虫害;延长贮藏期;提高果实品质以及商业价值。此外,苹果应选择合适的时间进行套袋。对大型果品实行套袋措施,能够减少果品受到的伤害,加强果品的光洁程度,使得果品保持鲜亮,增加其商业价值。

三、苹果果树栽培肥料

如今,由于对食品安全及品质的重视,果品主要采用的肥料为农家肥、果园绿肥以及非化学合成商品肥料。农家肥即将鸡粪、人粪尿、牛羊粪便等加工制作之后,腐熟使用。果园绿肥则是采用本科草类的加工肥料,果园绿肥的特点在于一方面能够改良土壤,另一方面还有利于生态平衡,此外,果园绿肥安全且清洁。非化学合成的商品非通常为微生物肥料、腐殖酸等。此外,还有一些允许限量使用的化学肥料,这其中包含尿素、磷酸二氢钾等等,化学肥料应与有机肥料配合使用。

四、苹果果树病虫防治

1.选用抗病品种

在苹果果树栽培选苗中,应选用抗病品种或脱毒苗木。应注意苗种是否为健壮的无病虫害苗木。此外,苗木应有抗病虫的特点。栽培中,应注意对果树的营养输送,这种手段能够加强果树的抗病虫性,并减少果树打药次数。

2.采用物理、农业防治法

物理、农业防治法的作用在于清理果园。其手段一般为树干涂白、灯光杀虫、色彩杀虫、清除病虫枝叶等。在果园的防护林选种中,应避免防护林苗种与果树有共同害虫。

3.采用生物农药防治病虫害

当下,生物农药、昆虫生长调节剂中应用较多的为白僵菌、生物杆菌等。生物农药能够有效的防治多种害虫,如鳞翅目、双翅目的害虫。利用生物杆菌合成的杀虫剂,有高效安全、不污染环境且对天敌无害的特点。此外,还应配合植物源制剂来进行防治措施,植物源制剂能够起到驱避害虫、预防空气污染等功效。

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