果树无公害栽培技术的实施要点

来源：中国鸣网位置：作物生产科学论文时间：2016-10-14 11:46

随着人们健康养生的意识不断加强，对食品绿色的需求越来越旺盛，尤其瓜果蔬菜，发展无公害栽培技术势在必行，无公害栽培技术需要科学的管理，本文就对无公害栽培技术中需要注意的问题进行讨论。

《果树学报》经国家科技部、新闻出版署批准，《果树科学》从2001年起更名为《果树学报》。有季刊改委双月刊，由16开本改为大16开本，封面、内文均用优质铜板纸印刷。《果树学报》着重选法密切结合我国果树(包括西瓜、甜瓜)科研、教学、生产实际，反映学科学术水平和发展动向的优秀稿件，及时报道重大科研成果、阶段性成果和科研进展情况。

介绍了果树无公害栽培管理技术，包括园地选择与规划、适宜栽培砧木与优良品种选择、科学栽植、生长季管理等内容，为果树的无公害栽培提供参考。

1园地选择与规划

园地应选在背风向阳、生态环境良好、远离污染源、具有可持续生产能力，并符合以下4方面技术要求的农业生产区域：一是产地必须选择在远离城市和交通要道，周围无工业和矿山的直接污染(三废的排放)和间接污染(上风口和上游水域的污染)，要距离公路50～100m以外。气候与立地条件、土壤质地最适宜或适合果树生长，有灌溉条件，有机肥来源充足，品种优良，树势健壮，栽培管理比较先进。二是该地域大气中的总悬浮颗粒物、二氧化硫、二氧化氮和氟化物等4项技术指标必须符合国家《空气环境质量标准》的要求。三是该园地的土壤以砂壤土或壤土为宜，最好选土层深厚、土壤结构良好、质地疏松、富含有机质、较肥沃的微酸至微碱性土壤。

2适宜砧木与优良品种选择

选择山丁了、杜梨、山桃、山杏等抗寒、抗旱、适应性强的野生种作良种砧木。并选用适应性广、抗旱、耐寒，适宜当地栽植的新优品种，如苹果中的嘎啦、腾牧1号、新乔纳金、烟富6号、寒富等，梨中的早美酥、酥梨、红香酥、黄金梨等，葡萄中的京秀、无核早红、藤�、堤子类、粉红太妃等，桃中的安农水蜜、新大久保、红岗山、曙光6号油桃、中华寿桃等，杏中的太黄甜、大梅杏、金太阳、凯特杏等，李中的美国布朗李、黑宝石李、转子红李、佛来索李等。

3科学栽植

苗木一定要选品种纯正、合乎国家一级标准的优质、无病毒壮苗，要求苗高1.2m以上，苗粗1.2cm以上，有0.45cm以上粗度的根5条以上，枝条光亮无伤，整形带内芽体健全饱满，接合部愈合完全。栽植密度应视树种、品种类型、立地条件、株型而定。一般以栽苹果495～1665株/hm2、梨330～825株/hm2、桃660～1260株/hm2、葡萄1665～4995株/hm2、杏李825～1665株/hm2为宜。山、旱、坡、梁、肥水条件差的园地，可适当密些;平、水、肥地可适当稀些。以长方形方式配置，平地以南北行、山地以等高线栽植为好。准备充分的园地及干旱地区以秋栽为好。因秋栽土壤墒情好，栽后根系有较长的恢复时间，翌年春季发芽早、生长旺、成活率高，但需弯倒埋土越冬。

4生长季管理

4.1刮粗翘皮，查腐烂

病果树粗翘皮常常隐藏着多种病害，如山楂红蜘蛛、星毛虫、小卷叶虫、腐烂病等。冬剪结束后，成龄果树如冬季未刮粗皮裂缝的，应及早补刮，一般仅刮去粗翘皮、不留缝隙即可，不可过深或过浅。同时，树下铺上塑料薄膜，将刮下的树皮、病虫体等全部收起烧掉。结合刮皮从2月中旬起，重点检查主干、树杈、剪锯口有无腐烂病，随发现随彻底刮除，木质部刮白为止，随后涂10°Be石硫合剂或30%腐烂敌30倍液或5%安索菌毒清50倍液，15d后再涂1次。对于较大病疤，再行桥接。

4.2科学施肥，合理灌水

基肥要早施，每年于9月结合扩穴、秋耕，每株按1kg果1kg有机肥，全年1/3～1/2的追肥(果树专用复合肥)标准，与熟土、覆草混合作基肥施人根部。前3年采用条沟施，3年后采用撒施或放射状沟施。上年秋冬没有施基肥的果园，应在解冻后随即施入(但效果不如秋施好)。施肥后如有灌溉条件的园地应浇水1次，并及时浅锄保墒。旱地果园应采取顶凌耙磨保墒，而后施肥，再速将园地整平拍光保墒。幼、弱树随之采取“带状”覆膜，增温保墒，促使树体健壮生长。

4.3简化修剪与复剪

夏剪主要是采取在生长季及时运用对骨干枝刻芽和开角技术，使之及早成形;运用对辅养枝和临时枝拉平或下垂、环剥、多道环割、捋枝，对背上枝间疏、扭梢、连续摘心、夹枝、别枝、多次拿枝、秋季戴活帽短截等措施促花早果。夏剪：一是对于过旺适龄不结果的树，可将冬剪延迟到发芽后，以缓和树势;二是较旺的树除骨干枝冬剪外，其他枝条推迟到发芽后再剪，以缓和枝势;三是进入结果期树按目标产量，如花量过多，可短截一部分中长花枝、缩剪串花枝或疏掉弱短花枝，以减少花枝量，增加预备枝。

4.4疏蕾与套袋

苹果树尽早疏蕾，能节省营养，利于坐大果，促果高桩，同时增强树势，促使春梢生长，弥补冬剪的不足，起到节省工时、提高效率、降低成本的作用。在气候正常情况下可推广“以花定果”技术。

每年在休眠期进行刮除老翘皮、清除病虫枯枝、废弃杂物的基础上，全年结合叶面喷肥使用无公害药进行喷布。石硫合剂是一种广谱、高效、残效期长的杀虫剂，果树萌芽前后喷布较高浓度石硫合剂，对降低多种病虫基数、减少全年用药、降低成本效果十分显著。一般要求3年生以上苹果树，于萌芽期喷4～5°Be石硫合剂+中性洗衣粉1500倍液，可消灭越冬病虫。开花前后地面喷布25%辛硫磷微胶囊300倍液，消灭出土金龟子;用5%阿维虫清5000倍液或1.5%阿巴丁乳油5000倍液，防治上树金龟子、叶满和卷叶虫类。

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