冬暖型大棚茄子栽培技术要点

来源：中国鸣网位置：作物生产科学论文时间：2016-10-14 12:14

茄子是我们日常生活中深受人们喜爱的一种蔬菜，茄子主要有圆茄、长茄、矮茄，茄子的果实可供蔬食，根茎叶可入药，可谓全身都是宝，冬暖型塑料大棚栽培茄子已经得到农户的广泛应用。

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冬暖型塑料大棚栽培方式,实现了周年大量蔬菜上市,增加了淡季供应量,而且显著增加了经济效益[1,2]。此种栽培方法易于掌握与调节温度,可产茄子75t/hm2以上,收入可达22.5万元/hm2以上。现将冬暖型大棚茄子栽培技术介绍如下。

1品种选择与种子处理

选择耐低温早熟品种,如10-702长茄(荷兰瑞克斯旺),该品种品质好,产量高,耐寒,早熟。播前进行种子处理,用50～55℃温水浸种20min,换清水浸种12h,晾干水分;或用10%磷酸三钠水溶液浸种20min,然后用清水将种子上的药液冲洗干净,换20～30℃水浸种4～5h,再播种。

2播种育苗

可采用穴盘加基质进行育苗。一般选用50孔塑料穴盘,即每盘可育苗50株。根据茄子定植需苗量,准备塑料穴盘数量。按每1 000盘50孔穴盘用基质4～5m3准备基质。播种深度以1.0cm左右为宜[3]。播种后,将育苗基质喷透水(穴盘排水孔有水珠溢出),使基质持水量达到200%以上;苗期子叶展开至2叶1心,水分含量为持水量的65%～70%;3叶1心至成苗,水分含量保持在60%～65%。3叶1心后,可结合喷水进行1～2次叶面喷肥。催芽期间,室内温度可保持25～27℃,预计3～4d出苗。当苗盘中60%出苗,即可将苗盘摆放进育苗温室。日温25℃,夜温16～18℃为宜。当夜温偏低时,可采用地热线加温或其他临时加温措施(烟道加温或热风炉加温等),2叶1心后夜温可降至13℃左右,但不要低于10℃。白天酌情通风,降低空气相对湿度。茄子苗期主要病害是猝倒病和早疫病;虫害为斑潜蝇、蚜虫等。播前进行基质消毒,控制浇水,浇水后放风,降低空气湿度。幼苗期夜温不得低于10℃,发病初期喷洒百菌清、多菌灵、普力克等。可喷施1.8%阿维菌素乳油防治虫害。

3定植

定植前结合整地施土杂肥75～90t/hm2,复合肥600～750 kg/hm2。定植前7～8d扣棚,利用高温闷棚杀除虫卵、病菌并且熟化土壤。施肥起垄后,按40cm株距刨穴。10月上旬,先用50%多菌灵500倍液在棚内全部喷洒1遍防病,再将7～8片叶的壮苗带营养块移栽到穴内,浇透水封好穴,2垄盖1块地膜,两边压紧,逢苗处开“十”字口,将苗引出膜外。然后在膜下中间沟里浇透水,白天保持25～28℃,夜间15～18℃,空气相对湿度60%～70%。定植3.45万株/hm2左右。

4定植后管理

定植后浇1次缓棵水,但水量不要过大。地表干后培土,然后盖地膜。温度以白天25~28℃、夜晚15~18℃为宜。当门茄坐住,进行1次追肥、浇水。冬季光照比较弱,需及时去除下部老叶、黄叶,改善透光条件。茄子最适生长温度为20~30℃,低于 15℃容易落花,低于13℃停止生长。当温度超过29℃时应及时通风,温度低于25℃应及时闭棚,15℃左右时要放下草苫保温。晚上大棚气温最好在14℃左右,不得低于11℃。阴天棚内不能增温,草苫应晚揭、早盖。遇雨雪天气,如气温不是很低,也要揭苫透光[4]。由于无滴膜和地膜的应用,棚内相对湿度一般在60%～70%,夜晚为90%左右。如棚内湿度过大,采用高温闷棚(30℃以上)、放风,可排出大量湿气。浇水、喷药应尽量选在晴天上午进行,但浇水量不宜过大,开好深沟,以防积水。冬季天气晴燥,应根据大棚内表土发白程度,结合追肥,进行浇水。在冬春季遇霜冻和下雪等气温较低的天气,应加强保温、升温工作,一般用大棚口加挂稻草帘、大棚内挂浴室取暖灯等措施,以保证茄子安全过冬。

5病虫害防治

以农业防治为基础,根据病虫发生情况,因时因地制宜,合理运用生物、物理机械、化学等防治措施,推广使用高效、低毒、低残留农药,在晴天稀释喷雾。一般在10时前、15时后喷药较为适宜。生产过程中要保持田园清洁,及时摘除病枝、残叶,带出田外深埋或烧毁,减少传播源。及时铲除田园、田埂、田后墙杂草,并集中处理。茄子病害主要有绵疫病、灰霉病、白粉病、青枯病和褐纹病等;虫害有斑潜蝇、茶黄螨、蓟马等。防治绵疫病、褐纹病一般用75%百菌清可湿性粉剂1 000倍液。防治灰霉病一般用50%农利灵可湿性粉剂1 000倍液、50%速克灵可湿性粉剂800倍液、50%扑海因可湿性粉剂1 000倍液等喷雾,或10%速克灵烟剂3.75kg/hm2熏蒸防治。防治白粉病用75%百菌清可湿性粉剂1 000倍液、70%代森锰锌可湿性粉剂500倍液喷雾。防治斑潜蝇、茶黄螨一般可用1.8%阿维菌素乳油2 000倍液(收获前7～10d停止使用)等喷雾。每隔7d喷l次,连喷3次。要尽早防治。

6适时收获

采收要掌握“宁早勿迟、宁嫩勿老”的原则。一般在开花后25～30d,当茄子的“茄眼”不明显,果实呈本品种应有的光泽,手握柔软有粘着感时采收。从11月下旬开始采收,可陆续采收到5月下旬。采收后在24h内上市销售。

7参考文献

[1] 夏明艳.大棚茄子高效栽培技术[J].上海蔬菜,2009(3):36.

[2] 李春娟.大棚茄子栽培技术[J].农村实用科技信息,2009(1):14.

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