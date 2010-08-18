核桃栽培过程中的种植技术要点

来源：中国鸣网位置：作物生产科学论文时间：2016-10-17 15:07

核桃是一种营养丰富的干果，深受人们的喜爱，富含人体所需的多种微量元素和维生素，我国核桃种植面积广阔，北方南方都有核桃种植，本文就对核桃种植过程中的栽培要点进行分析与探讨。

《农业与技术》国家级农业期刊，杂志创刊于1980年，由中国科技期刊编辑学会、吉林省科学技术信息研究所主办，农业与技术杂志社编辑出版的国家级农业综合性刊物。本刊国内统一刊号：CN22-1159/S，国际标准刊号：ISSN 1671-962X，广告经营许可证：吉工商广字01028。复合影响因子：0.240，综合影响因子：0.122。本刊是全国优秀农业期刊、中国期刊网入网期刊、《中国学术期刊(光盘版)》全文收录期刊、中国核心期刊(遴选)数据库收录期刊、中国学术期刊综合评价数据库来源期刊、万方数据—数字化期刊群入网期刊、中国科技论文引文数据库期刊源、龙源期刊网收录期刊、台湾华艺CEPS中文电子期刊数据库收录期刊。

东平县盛产核桃,2001年被国家林业局命名为“中国核桃之乡”。笔者于2001~2008年进行了香玲核桃丰产栽培技术试验示范,同时进行了大面积推广,到2008年底,全县以香玲、元丰为主栽品种的核桃生产基地面积已达6500hm2,经济效益显着。现将丰产栽培技术总结如下。

1 试验园概况

试验示范园设在东平镇王村。该区年平均气温13.4℃,年日照时数2474.2小时,年均降水量640ram(多集中在7~8月份),无霜期199天。该园青石山地,砂壤土,土层厚度大于80cm,土壤有机质含量0.7%,面积19hm2,主栽品种香玲,授粉品种以元丰为主,配置比例为6:1,株行距3m×5m,南北行向。2001年3月下旬定植。定植后第3年结果。为尽快扩大树冠,不留果,定植第1~3年间作豆类、薯类、蔬菜和浅根性中药材、草莓或绿肥等矮秆作物。第4~8年平均666.7 m2产量分别达73、139、161、192和213kg,5年平均666.7m2年产量155,6kg。

2 栽培技术要点

2.1定植

2001年早春,定植前1个月挖营养沟进行土壤改良。沟宽1m、深0.8m,将表土与心土分放两侧,每666.7m2施圈肥、厩肥、人粪尿沤肥及腐熟的鸡粪等有机肥3000~4000kg,并混施复合肥或果树专用肥50kg及铡碎的麦秸、玉米秸等秸草1000kg,与表土混匀后回填,最后回填心土,灌透水沉实。选根系发达、茎粗1cm以上、高1m左右、整形带内有4~5个饱满芽的壮苗进行定植。栽前根系浸水12小时以上,使苗木充分吸水。定植穴深、宽各40em,将苗木放人穴中央,舒展根系,回填土2/3深时,轻提苗木,踩实土壤,栽植深度高于根颈3cm左右。填满土踏实后,沿行整修出1.2m宽的灌水带,灌透水。土壤表面晾干后,每株覆盖1m2的地膜保墒,地膜四周用土压严。

2.2土肥水管理

幼树期及时中耕除草。间作绿肥作物的园片在春、夏、秋三季进行深耕压绿肥,春季施肥于萌芽前进行,夏秋两季可在雨后进行,并结合施肥深埋杂草。落叶前从定植穴处逐年向外进行深翻,深度在60cm左右,注意不损伤直径1 cm以上的粗根。

香玲核桃8月下旬成熟,果实生长期较长。采果后至落叶前施基肥,每666.7m2施腐熟的圈肥、厩肥、饼肥、人粪尿沤肥、鸡粪等有机肥4000~5000kg,并混施磷钾肥或果树专用肥50kg,结合深翻施入。也可采用沟施,沟深30~50cm、长1.2~1.5m,每年轮换开沟位置。

每年追肥4次。发芽前每666.7m2施尿素30~40kg加人畜粪水1500kg;幼果膨大期和硬核期分别追施硫酸钾或果树专用肥40~50kg加过磷酸钙15kg;采果后每666.7m2追施复合肥20~25kg。为了提高叶片光合效能,可于生长季进行叶面喷肥。第1次在叶片长成后的4月中下旬,第2次在5月中旬,喷0.3%的尿素溶液;第3次在6月下旬,第4次在8月上旬,喷0.3%的尿素溶液加0.3%的磷酸二氢钾溶液。生长后期再喷1次4%~7%的草木灰浸出液。

每年灌水4次。土壤封冻前灌封冻水、早春顶凌灌水、芽萌动期灌水,果实硬核期灌水。封冻水和早春顶凌灌水对防止枝条抽干,充实枝芽有明显的效果。核桃不耐涝,雨季应注意及时挖排水沟排水,防止烂根或死树。

2.3花果管理

核桃雄花量很大,为防止雄花序大量消耗树体营养,在雄花芽未萌动前7~10天进行疏雄,疏除雄花数量的90%~95%,使雄花与雌花的比例达到1:25~40,可节省大量的营养,用于雌花的发育和果实的生长,达到增产的目的。

人工授粉对提高坐果率有显着作用。采集将要散粉的雄花序,放在干燥的室内阴干,在20~25~C的条件下,经过24~48小时即可散粉,然后将花粉收集备用。雌花柱头开裂并呈倒八字形、柱头突起、分泌大量粘液,并具有一定光泽时为最佳授粉时期。将花粉与面粉按1:10的比例混匀后用喷粉器授粉,或配成5000倍液后喷雾。授粉以没有露水的晴天上午9~11时,下午15~17时效果最好。因核桃雌花对大量花粉敏感,故授粉量不宜过大。

2.4整形修剪

核桃落叶即进入伤流期。为避免伤流,修剪在采果后到开始落叶前进行。

核桃树的顶端优势特别明显,顶芽发育比侧芽充实肥大,干性强,层性明显,树形宜采用主干疏层形。整形方法:栽后70~100定干,当年不修剪,只将主干扶直,并保护好顶芽。待春季发芽后,顶芽将向上直立生长,将其作为中心干,顶芽下部的5~6个芽将萌发成枝,于5~6月选分布均匀、生长旺盛的3~4个新梢作为第1层主枝,其余新梢全部抹去。第2年按同样的方法培育第2层2~3个主枝,与第1层间距60~80cm。第3年选第3层1~2个主枝,与第2层间距50~70cm。定植后第1~4年主枝尽量不修剪,任其自然分生侧枝,以扩大树冠,一般3~4年即可成形。树高控制在3~4m左右。

核桃进入结果期后,树冠继续扩大,结果部位不断增加,容易出现生长与结果之间的矛盾,保证高产稳产是这一时期修剪的主要目的。从结果初期开始,就应有计划地培养健壮的结果枝组,不断增加结果部位,扩大结果面积,防止树冠内膛空虚和结果部位外移。进入盛果期后,应加强枝组的培养和复壮。注意及时疏除背后枝,利用斜生枝和背上枝,先放后缩,培养结果枝组。徒长枝在结果初期一般不留,以免扰乱树形,在盛果期可利用其培养枝组。利用背上枝培养枝组时要及时控制,以免影响骨干枝和结果母枝的生长结果。下垂枝多不充实,结果能力差,消耗养分多,应疏除。

2.5病虫害防治

危害核桃的病虫害主要有黑斑病、炭疽病、腐烂病、核桃举肢蛾、云斑天牛、桃蛀螟、核桃小吉丁虫、草履蚧等,应进行综合防治。

物理防治:冬季刮除枝干上的翘皮、老粗皮,剪除病虫枝、细弱枝、枯死枝及越冬虫茧,清除病僵果,清扫落叶,一并集中烧毁。生长季节及时摘除病虫果集中深埋。秋末枝干涂白,取生石灰5kg、食盐2kg、动物油0.1kg、豆面0.1kg和水20kg,先用少量水化开生石灰,配成石灰水,再加入食盐、动物油、豆面,搅拌均匀,制成白涂剂涂抹枝干,注意涂抹要均匀一致。

药物防治:萌芽前喷3~5°Be石硫合剂,防治黑斑病、炭疽病、举肢蛾、草履蚧等。6月中旬至9月上旬,每间隔15~20天交替喷布1次1:2:200倍波尔多液、50%甲基托布津1500倍液、80%大生M-45可湿性粉剂800倍液,并及时喷布1.8%阿维菌素3000~4000倍液、25%灭幼脲3号2000倍液、10%吡虫啉可湿性粉剂4000倍液、20%灭扫利乳油3000倍液,防治炭疽病、黑斑病、溃疡病、举肢蛾、桃蛀螟、核桃小吉丁虫、刺蛾、草履蚧等。

2.6采收及采后处理

香玲核桃青皮由绿变黄并开裂时即可采收。采收过早,种仁不饱满,产量、出仁率和商品价值降低。一般在8月下旬开始采收,多用竹竿顺枝打落,注意避免打断小枝和毁伤花芽。采收后用乙烯利催熟法脱青皮,即将青皮核桃在300~500mg/kg的乙烯利溶液中浸半分钟,捞出后堆放2~3天,果皮可自行开裂,期间经常翻动散热,脱去青皮的核桃立即用流水冲洗并晒干。

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