樟子松种植育苗技术要点

来源：中国鸣网位置：作物生产科学论文时间：2016-10-18 11:31

樟子松是松树的一种，主要分布在我国黑龙江大兴安岭一带，小兴安岭也有，樟子松木材材质坚硬，可用作木质建筑和家具生产中，除此之外，樟子松还可以保持水土，防风固沙，绿化环境，本文主要对樟子松育苗技术进行分析，并针对容易出现的问题提出对策。

《西南林业大学学报》是由西南林业大学主办的林业类综合性学术期刊，主要刊登森林生物学、林木遗传育种、森林培育、森林保护、森林经理、野生动植物保护与利用、园林植物与风景园林、水土保持与荒漠化防治、木材科学与技术及林产化学等方面具有创新性的原始科研成果。读者对象为国内外农林科技工作者及高等院校师生。该刊1981年创刊，国内外公开发行，面向全国组稿。

本主主要从选择圃地、做床、播种、田间管理、防寒等技术环节入手阐述樟子松育苗技术。 樟子松为欧洲赤松的地理变种，在我国自然分布于内蒙西部及黑龙江大兴安岭海拔300-900米地区沙地有樟子松林，程岛状分布，小兴安岭也有分布。该树种适应性强，喜光、耐寒、抗旱，幼苗不耐荫。深根性，对土壤要求不严，但在沼泽地，积水地生长不良。喜酸性土壤。樟子松人工林在“三北”地区均有分布，尤其在沙区长势良好。

1.圃地选择与做床

圃地应选在通风良好，地势平整、易于排泄、土壤疏松、肥沃的中性土壤，前茬最好是豆科作物，风沙大的地区四周应有防风林。圃地选定后，每亩施入腐熟的圈肥3000kg、草炭15m3，然后深翻、耙细、整平。待4月25日左右，做成宽1m，长20m，高10cm的南北床(南北床越冬后受太阳辐射伤害较小)。

2.播种前的准备

2.1种子催芽

一般培育樟子松移植苗下种量在14-16kg亩(出苗量30万株/亩)，应在播种前5天进行曲种子处理。首先，将准备好的种子清洗，再用0.5%的高锰酸钾溶液消毒2小时。清洗干净后，浸泡种子30-48小时。浸好后，将种子均匀摊放在席子(细筛)上、厚度10cm，在室内催芽，此时注意保持种子湿度。一般发芽势力高的种子在48小时后开始裂嘴，待有1/3种子裂嘴可播种。

2.2其他准备工作

2.2.1遮荫稻草3捆/20m2(捆茎30-40cm)

2.2.225%除草醚4-5g/m2

2.2.3覆种细沙0。1m/20m2(风沙小的地区也可用锯末代替)

2.2.4草绳42m/20m2

2.2.5木桩4个/20m2用于固定草绳，一般长30cm、粗4cm。

2.2.6木钩6-8个/20m2，用于在床面上勾住草绳，一般用当年生较细的杨插条浸泡后剪成25cm的椴对折，即成木勾。

3.播种

播种一般在5月初，应避开风雨日，以便于生产作业。首先，按床的数量将种子分成等份，每床一份，再将分好的种子均匀播在床面上，播后镇压，、覆沙(厚度0。5cm),一定要注意沙子均匀一致，使出苗整齐。然后，喷洒25%除草醚乳液，浓度为20倍液，15kg药液可喷洒苗床180m2。将稻草(保湿、防风)均匀地覆于床上，在床上钉上木桩，将准备好的草绳系在木桩上压住稻草。最后，用木钩勾住草绳插在床面上，播种完毕。播后浇两次水(用喷灌、喷壶均可)，一般7-10天即可出齐苗。

4.田间管理

4.1病害防治

樟子松育苗常见的病害主要是一年生苗立枯病，发病期主要在6-8月份。防病原则是防重于治。可在撤草的第二天开始，第七天喷洒一次45%敌克松可湿粉剂，连续3次，浓度为30倍液，施药量为15kg/360m2。以后，视天气状况每7-10天喷洒一次甲基拖布津粉剂，浓度为60倍液，药量同上，直到9月初，即可有效控制病害发生。

4.2除草

原则是化学除草和人工除草相结合，做到有草就除。具体做法是：撤草后，立即喷洒除草醚乳剂，药量为5g/m2，施药后立即浇水洗苗，可保证苗床40天无杂草。小苗长大以后可从工除草。

4.3施肥

6月中旬左右，小苗已长出一级侧根，这时需要施肥吕种为硫酸胺(可降低基质ph)值)，施肥量为2500g/108m2，具体方法为：将硫酸胺溶于水(1：6)用喷雾器喷施，喷后立即浇透水洗苗，视天气情况7-10天一次，到8月上旬停止追肥，全年4-5次。切记：1、追肥前一天不能浇水，保持床面干燥。2、追肥后立即浇透水，否则造成“烧苗”。3、8月份以后停止追肥，否则造成小苗徒长，木质化程度低，无法越冬。

4.4浇水

播种后到6月中旬以前保证苗床湿润即可，每日两次;6月中旬-9月初要浇透水，每日一次;从9月开始第3-5日浇一次即可，旨在促进小苗木质化。总的原则是：先期少量多次，后期多量少次。

5.越冬防寒

由于北方地区早春易造成生理干旱，所以必须进行防寒工作，时间在10月末到11月初大地封冻前。首先要灌透越冬水，在步道沟中间取土将苗木用土盖上，厚度在10cm左右，四边拍实即可，苗木不能裸露在外。

6.精细栽植

6.1规范整地

由于人流践踏和车辆辗压的影响，栽植区域土壤一般通透性较差，土层中缺少腐殖质和营养物质。基于此，必须做好栽植前的整地工作，为苗木生长创造比较理想的土壤条件，否则植苗后既便成活，也往往生长不良。为此，应做好以下工作：严格按技术规程规定的整地方式和规格进行作业;生土熟土分别堆放，并拣尽其中的石块、瓦砾、草根等杂物;土质不良时必须采取掺沙或全部换土的改良措施。

6.2保护苗木

适时栽植在苗木搬运、集散、入穴等环节必须认真细心，以免土球松散，并应防止捆绑侧枝折裂和中心干顶受损伤。同时，应采取多项措施(阴凉处置放、遮阴网的使用、蒸腾抑制剂的应用等)，减少苗木体内水分损失。最后，还应坚持适时定植的原则。若在非适宜季节栽植，则应加大土球直径、切实保护苗木、增加栽后浇水次数。

6.3认真栽植

加强管理在栽植过程中，应保证苗木直立稳定，同时填实土壤，做好树盘，及时足量浇水，大规格苗木还应立支柱。之后，还应再浇两次水。若植苗时间为秋季，则应在浇了封冻水后，在苗木干基堆成30厘米高的土堆，以利于防风、保墒和保护根系。最后，应采用同规格苗木，及时做好补植工作。

7.养护管理

7.1耕除草

为改善土壤通气状况，减少水分和养分的消耗，减少病虫源，保证绿地清洁美观，每年应松土除草两三次。对树林下的草则应因地制宜，有的可不必去除。在夏季，中耕可结合除草进行。

7.2合理施肥

为增强树势，提高其抗性和观赏性，必须每年在生长期追肥一两次。追肥可结合降水进行，否则应在追肥后及时灌水，提高肥效。

7.3水分控制

在生长季节，主要以抗旱灌水为主;同时，由于樟子松不耐水湿，故在强度降雨或持续降雨后，应注意地势低洼处积水的及时处理。

7.4整形修剪

樟子松为不宜修剪整形类，故多采用自然式整形修剪，即按照其自然生长特性，仅对树冠的形状作辅助性的调整和促进，对冠内的过密枝、下垂枝、受伤枝、枯腐枝、衰弱枝进行修剪，从而保证树体通风透光状况良好。

7.5病虫防治

樟子松为抗性类树种，一般很少有病害虫情发生，但应加强土肥管理，并辅以合理地修剪，以增强树势，提高抗性。

7.6其他方面

防止人、畜、机械、车辆对树体的损伤，对车辆撞斜的苗木应及时支撑扶正;喷水除尘;大雪后及时扶正雪压枝条，振落积雪或采用其它有效措施防止雪害;大风大雨后对歪斜的苗木及时扶正，并于苗干基部适量培土，对风折枝条应及时修剪。

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