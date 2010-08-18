如何对秋季主要农作物进行田间管理

来源：中国鸣网位置：作物生产科学论文时间：2016-10-20 14:23

农作物的高产离不开科学有效的田间管理，田间管理涉及许多方面，也需要许多种类的农业机械，如何利用这些农业机械进行科学的田间管理是农户应当学习的农业知识，本文就针对这一问题提出对策和建议。

《山东农业大学学报》(自然科学版)创办于1955年。该刊为农业综合性学术刊物，国内外公开发行，主要登载：农学、园艺、植保、畜牧、兽医、林学、土化、食品科学、农业工程及生物技术等方面的最新研究结果、学术论文、研究简报、实验技术、文献综述等。

1玉米大田管理技术要点

(1)中耕培土。中耕不仅可以疏松土壤,消灭杂草,还能起到保墒的作用,自出苗至封行前中耕2～3遍,中耕深度以2～3 cm为宜,以免伤根。结合中耕适时培土,可以促进气生根生长,方便灌溉和排水,同时可防止倒伏,培土高度一般不超过10 cm。培土时间最好在大喇叭口期,可结合追肥进行。

(2)追肥。在底肥充足的情况下,要在穗期及时追肥,一般追尿素450 kg/hm2。追施氮肥应深施盖严,减少养分损失。

(3)及时防旱排涝。玉米植株高大,生育期蓄水量多,尤其大喇叭口期和抽雄期对水分非常敏感,若干旱要及时浇水;若田间积水,特别是低洼地,遇涝应及时排水[1]。

(4)防治病虫害。玉米穗期主要病害有大、小叶斑病和青枯病等。一旦发生要及时喷洒多菌灵等防治。虫害主要是玉米螟,可在玉米大喇叭口期用颗粒剂丢心或药剂灌心防治。

(5)适时收获。当玉米籽粒黑色层出现,果穗下部籽粒乳线消失,籽粒变硬,角质明显而有光泽,硬粒种子手掐时无凹痕;或苞叶发黄10 d后收获。

2红薯大田管理技术要点

(1)及时中耕锄草。若红薯已过返苗期,进入分枝期,中耕增强土墒的通透性,有利于地上、地下部的协调生长。中耕原则:先浅后深,垄沟深锄,垄面浅除,除去围根草和卡脖泥。

(2)水肥管理及早追肥防弱苗。一般于栽后20～30 d,追施碳铵225～300 kg/hm2。若栽后40～70 d,红薯叶片中午出现叶片凋萎,且16:00～17:00后不能恢复者,此现象持续7 d以上,可小浇水;若雨水较多,需排涝除渍。

(3)控制旺长。当叶柄长达20 cm以上时,用5%多效唑1 125 g/hm2对水1 500 kg/hm2喷打。

(4)生育期不翻薯蔓,长期阴雨可提蔓。

(5)防虫。中、后期发现红薯天蛾、斜纹夜蛾、红薯麦娥等幼虫,3龄前用90%晶百虫威,或50%磷酸乳油1 000倍液喷雾灭杀[2]。

(6)适时收获。掌握在“霜降节”前后收获,以防冻害。

3大豆大田管理技术

(1)间苗、合理密植。大豆2片真叶展开、1片复叶刚出现的时期是最好的间苗时期。根据品种不同,早熟品种留30万株/hm2左右,中晚熟品种15万株/hm2。仍没有间苗的地块,如果密度较大,要加紧疏苗,以免中后期引起倒伏。

(2)灭茬除草。大豆田的田间除草主要是使用化学除草剂,其次是人工除草,从高产角度来看,应提倡人工铲除。人工除草的优点是:疏松土壤,改善土壤的团粒结构,提高地温,有利于小苗的根系发育;而化学除草虽省工省力,但对大豆苗有不同程度的负面影响。

(3)追肥。夏播大豆生育期短,苗期对磷元素的缺乏最为敏感,管理上以促为主,施肥应提前。因此,对未施足底肥的地块,在大豆3叶时追施二铵150～225 kg/hm2或三元素复合肥300～375 kg/hm2或大豆专用肥300～375 kg/hm2。苗期没有施肥的,要在开花期追施75～112.5 kg/hm2尿素。钼、锌、硼等要根据苗情追施或叶面喷施。

(4)虫害的防治。大豆虫害主要是蚜虫、造桥虫、豆杆蝇、棉铃虫等,一般可采用乐果乳油或者菊酯类农药防治。

4芝麻大田管理技术

(1)及时排水。芝麻根系浅,不耐湿,雨水较多时,应及时排水,做到“雨来随流,雨停水泄”。

(2)适时施肥。芝麻播种时一般未施底肥,应提早追肥。可于现蕾期施尿素225 kg/hm2。在芝麻生长后期,用1%尿素和0.3%磷酸二氢钾混合液喷施2次,用量750 kg/hm2。

(3)中耕除草。芝麻开花前,一般应中耕3～4次。幼苗长出第2对真叶时进行第1次中耕,中耕宜浅不宜深,以除草保墒为主。第2次中耕,是在芝麻长出3～4对真叶时进行,深度5～6 cm为宜。第3次中耕在5对真叶时进行。芝麻开始开花时,结合培土进行第4次中耕,有利于保墒、防倒。

(4)预防病害。于芝麻开花初期,每隔7～10 d喷施1次多菌灵乳剂,可预防芝麻茎点枯病、枯萎病[3]。

(5)及时打顶,严禁掐叶。摘顶心的时间,单杆型品种应在茎杆顶端刚冒尖时进行。严禁后期打叶,减产。

(6)适期收获。芝麻蒴果成熟期不一致,一般以基部叶片脱落、蒴果由青变黄,下部2～3个蒴果开裂时为适收期,收后小捆晾晒,以防霉变。

5花生大田管理技术

(1)中耕除草。夏播花生要及时中耕除草、疏松土壤,促进根系发育。

(2)培土施肥。花生是豆科作物,具有固氮能力,但夏花生根瘤菌数量少,固氮能力差,一般夏播花生施复合肥225～300 kg/hm2,春播花生结合培土施复合肥150 kg/hm2。

(3)及时治虫。若发生蛴螬、蝼蛄、金针虫等,可用毒土、毒谷等防治,也可用50%辛硫磷1 500倍溶液进行灌根。

6参考文献

[1] 康忠华,辛佰超,张青梅.玉米栽培技术规程[J].种子世界,2010(4):47.#p#分页标题#e#

[2] 苟开礼.脱毒红薯栽培技术[J].农技服务,2007,24(11):7.

[3] 吴娟,吴彦玲.大豆栽培技术[J].现代农业科技,2009(23):64.

[4] 新农.花生栽培技术[J].农家之友,2010(3):40.

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