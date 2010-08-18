除草剂药效及药害预防

来源：中国鸣网位置：作物生产科学论文时间：2016-10-24 14:18

在作物种植的过程中，杂草总是给不少农户带来烦恼，杂草过多会吸收土地里的营养，影响作物的吸收，严重的会使作物减产，给农户带来损失，因此，除草是一项十分重要的工作。

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除草剂以其快速、高效、易操作的优点在农业生产中发挥着越来越重要的作用。但除草剂使用技术相对要求较高,如果除草剂品种选择不当,使用方法或时期不适,就会造成防效不好甚至出现药害。

1除草剂药效差异及药害产生的原因

除草剂的除草效果受很多因素影响,有除草剂本身的内在因素,有应用剂量、应用时期、应用方法、喷雾质量等应用技术问题,也有环境条件不适等自然因素等。

1.1除草剂种类选择不当

各种除草剂都有相应的杀草谱和适用环境,不根据杂草种类及农田的具体情况选择除草剂,会使所选用的除草剂品种无能为力或无法发挥其除草能力。

1.2除草剂质量不合格

各种除草剂都有相应的质量标准,其中最主要是有效成分含量、杂质种类及其含量、分散性、乳化性、稳定性等,直接影响药效和药害问题[1]。由于农药质量问题而造成的药效和药害问题,生产者和经营者都有责任。

1.3应用剂量问题

造成用药量不准的原因有以下几方面:一是农民的主观行为,怀疑用药量低会造成除草效果不好,将用药量增加至极限以上,一旦环境条件有利于药效发挥,则出现药害不可避免;二是农药厂为了说明其产品成本低,以适应农民购买能力低这一客观事实,在说明书上推荐的剂量很低,不能保证除草效果;三是农民耕地面积不准,导致额定用药量与实际耕地面积不符;四是喷洒不均匀,重喷药量高,漏喷药量低,特别是用多喷嘴喷雾器时,各个喷头的喷液量不同直接导致喷洒不均匀。

1.4作物及其发育状况

(1)作物品种不同耐药性不同。如马齿型玉米对玉农乐(烟嘧磺隆)耐药性强,但甜玉米、爆裂玉米、非马齿型品种敏感,易产生药害。甘蓝型油菜对草除灵耐药性较强,白菜型其次,芥菜型很敏感。

(2)小粒种子作物耐药性弱;作物发育不良、苗弱,抗药性差,容易出现药害。大豆对苯达松抗性很强,但对生长在低温高湿、长期积水等不良环境条件下的病弱大豆,容易引起药害。

(3)幼嫩作物比较容易产生药害,而老熟植物则抵抗力较强。如大豆需出现复叶后喷施虎威才安全,否则豆苗太小,容易产生药害。

1.5用药时期不当

茎叶处理剂在杂草出苗后越早用药效果越好,土壤处理剂在杂草出苗前用药越晚效果越好,但作物出现药害的可能性也越大[3]。

茎叶兼土壤处理剂在保证作物安全的前提下,杂草苗后早期应用既能保证茎叶处理是在杂草出苗后的早期,又能保证土壤处理是在未出苗杂草出苗前的晚期,所以效果最佳。

1.6用药方法错误

土壤处理剂用作茎叶处理,多数会产生药害,少数会效果不佳;茎叶处理剂用作土壤处理,多数会无效,出现药害的可能性很小。

1.7环境条件不适

土壤有机质含量低于2%的沙质土壤,封闭处理易出现药害,高于5%药效很低;封闭处理剂用药后降大雨出现药害的可能性大,茎叶处理要重喷;持续低温除草效果降低,出现药害的可能性增大;土壤干旱封闭处理剂药效降低,甚至无效;3级以上有风天施药,无法保证喷施均匀,药效降低,可能出现药害;整地质量不好,封闭处理效果不佳。

1.8混用不合理

混用最主要的目的在于扩大杀草谱和提高药效,但混用如果产生拮抗作用,药效会降低,甚至混配组合中的某个有效成分药效全无,如2,4-D丁酯与禾草灵混用,禾草灵一点药效也没有[4]。

1.9稀释药剂的水量和水质问题

土壤处理时对水量对除草效果影响不大。茎叶处理剂对水量太大除草效果降低,原因是助剂的浓度降低,如农达对水量大时药效降低。另外,水的质量对药效发挥也有影响,碱性水、浑水、高硬度水都会降低某些除草剂的药效,如碱性水会降低绝大多数茎叶处理剂的药效,浑水、硬水会降低草甘膦、百草枯的药效等。

1.10毒土处理时水田水层过深或过浅

毒土处理时,药剂是溶解于水田水中,药剂在水中的浓度是一致的,所以水深的地方药剂多易产生药害,水浅的地方药效低甚至无效。另外,毒土处理对株高超出水面的杂草效果不佳;分散性不好的药剂易出现点片状或扇形药害分布。

1.11水田茎叶处理时未放干水

水稻田除草剂在作茎叶处理时,一定要撤掉水层,以保证杂草露出水面,否则药剂无法喷施到杂草的叶片上。

2正确选择除草剂的方法

(1)根据杂草种类及杂草大小选择除草剂。多年生杂草和大龄杂草应选择茎叶处理的传导性除草剂;小粒种子的杂草在土壤墒情好时可选择封闭处理的除草剂。具体杂草种类的除草剂应根据除草剂说明书的杀草谱情况选择使用。#p#分页标题#e#

(2)根据土壤墒情选择除草剂。土壤墒情好可选择封闭处理的除草剂,干旱时应选择茎叶处理的除草剂或茎叶兼土壤处理剂作茎叶处理;土壤有机质含量超过5%以上的农田,应选择茎叶处理剂;土壤有机质含量低于2%的农田,不能应用靠位差选择的封闭处理剂。

(3)应注意说明书中的注意事项;混剂最好用当年生产的;三证不全(登记证、生产许可证、产品质量检验合格证)、无厂址、厂名及联系电话的农药不能使用。

3参考文献

[1] 徐永琪.应用条件对除草剂药效的影响[J].现代农业科技,2010(3):216,218.

[2] 韩勇.浅谈影响除草剂药效因素与提高药效的途径[J].农业知识:科技与三农,2009(12):57-58.

[3] 张素霞.化学除草剂药害避免方法与补救措施[J].现代农业科技,2010(2):207,210.

[4] 武中庆.化学除草剂药害发生原因及对策[J].现代农业科技,2009(21):153,157.

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