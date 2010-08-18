核桃栽培工艺的要求与技术要点

来源：中国鸣网位置：作物生产科学论文时间：2016-11-18 14:58

核桃是一种重要的油料果树，含有钙、磷、铁、维生素等营养物质,既是营养丰富的食品，又有很大的医药效用,是中国开发山区林业生产的重要经济树种。现将核桃的丰产栽培技术介绍如下。

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从嫁接育苗、栽植、土肥水管理、整形修剪、病虫害防治等方面介绍了核桃丰产栽培技术,以为合理安排核桃生产提供参考。

1对环境条件的要求

大量栽培区位于北纬10°～40°之间,北方地区多分布在海拔1 000 m以下。适宜生长的年均温度为8～16 ℃,绝对最低温度为-30 ℃,绝对最高温度为35～38 ℃。无霜期150～240 d。要求日照量不少于2 000 h。无灌溉条件的地区,降雨量在500 mm以上。核桃属深根性树种,要求土层厚度不少于1 m,土壤pH值的最适范围为6.5～7.8[1]。

2嫁接育苗

2.1放水

由于核桃树伤流较重,严重影响嫁接后伤口的愈合。如果伤流处理不好,成活率很低。因此,在嫁接前一定要放水,减少伤流量。方法是:清砧后在砧木上离地面10 cm处,用手锯对称锯破皮层,深达木质部,使水流出,创造伤口5～10个,有条件的可切断一些大根放水。

2.2嫁接

离地面1.2～1.5 m处切断树干,将切面用刀削平,对较大的树可多头嫁接。选择有3个以上接芽饱满充实、髓心较、没发芽、没失水、没霉变的接穗,削成倾斜切面,斜面长3～5 cm,并将木质与皮层剥离。在砧木切面上选择树干光滑的一面,用刀切一月牙形,并用刀将砧木皮层上的粗皮轻轻削去,露出绿皮,月牙宽度0.8～1.0 cm,长度3～5 cm。将竹签从木质与皮层中间插入,深度3～5 cm。拔出后将已削好的接穗揭起皮层,将木质部分插入,将接穗皮层压在砧木上,随后用尼纶绳从下至上绑扎牢固,并在接口处均匀抹上接蜡。包扎分2种情况:一种是用加厚地膜由下至上包扎,直至缠到接穗顶部;另一种是将地膜包扎后用废报纸扎成筒状,下部扎紧,筒长超过接穗5～10 cm。在筒内装入湿土,轻轻捣实,土的高度超过接穗3～5 cm,湿度以手捏成团,放手松散为宜,上部扎紧,套上塑料袋即成[2]。由于核桃嫁接中伤流量大、接穗多弯曲、髓心大等不利因素,嫁接过程中工具一定要锋利,操作必须准确、规范,成活率才会提高。

3栽植技术

为了提早结果和提高单位面积产量,推行矮化密植栽培,并选用嫁接苗,可提早丰产。嫁接苗定植后2～3年挂果,4～5年即可进入丰产期,而实生苗需8～10年才能挂果,15年才能进入丰产期。目前,密植园株行距以3 m×2 m(栽1 665株/hm2)为宜。核桃为雌雄同株异花果树,且同一植株上雌花与雄花一般不同时盛开,故要求不同植株间进行授粉[2],因而,只有不同品种间的搭配才能完成异花授粉,特别是雌先行品种搭配雄先行品种或者雄先行品种搭配雌先行品种才能获得丰产。为防止核桃越冬抽条,以春栽为宜,春栽以早为好,否则,缓苗期长,当年生长慢。在栽植前可先挖大穴(长、宽、深各80 cm)分层压入有机肥、磷肥、泥土,然后定植于穴上,浇足定根水,并用杂草覆盖树盘以利成活。栽后要及时定干,防干旱死苗等。核桃越冬后发生抽条的内因是水分严重失调,外因则是低温使土壤结冻,根系不能吸水,不能补足由于蒸腾而大量失去的水分。在生产中,常采用对幼树埋土的方法,以避免抽条现象的发生,能收到一定的效果。但由于工作量太大,又容易碰伤枝条,造成伤流,一般采用凡士林涂刷幼树枝条或用塑料薄膜缠包,防止地上部水分过度蒸腾。

4土肥水管理

4.1土壤管理

土壤管理为核桃的根系生长创造良好条件,保证核桃生长发育健壮、开花结果良好。土壤翻耕采用土壤深翻熟化和刨树盘2种。深翻深度以20～30 cm为好,结合深翻施入秸秆、杂草等。不易深翻的树种采用刨树盘的方法。核桃不怕深埋,但怕外面露根。为保证植株健壮生长,必须修建水土保持工程,可在梯田外沿、鱼鳞坑、水平沟含蓄水分的地方,种植灌木,加强水土保持工程,防止雨水冲刷。

4.2施肥及灌水

4.2.1土壤施肥。为了提早结果,提高产量和品质,必须合理施肥。除施有机肥以保证微量元素铁、锰、硼的供应外,还应当增施氮肥,以满足核桃的需要。土壤施肥可分为基肥和追肥2种,基肥以早为宜。幼树每株施肥不少于25～50 kg,初结果期树50～100 kg,盛果期树100～200 kg。追肥的适宜时期以开花前、幼果膨大、果实硬核3个时期,前2期以补充氮肥为主,硬核期以磷钾复合肥为主。

4.2.2叶面喷肥。喷肥时期可在开花期、新梢速长期、花芽分化期及采收后进行。生产上常用的喷肥为0.3%～0.4%硫酸铜溶液。

4.2.3灌水。根据核桃的生长发育特点,一般每年灌水1～2次,即早春灌(萌芽前)和冬前灌,无灌溉条件的地方,应注意中耕保墒。萌芽前(3月中旬)灌水,以减轻春旱,促使秋施的基肥继续发挥肥效,促进结果。冬前灌(11月),以提高冬季土壤水分,避免冬季干旱造成根系受害,枝条干枯。

5整形修剪

5.1初结果树的修剪

核桃自开始结果到大量结果,其树体营养生长较旺,树冠逐年显著扩大,结果数量逐年增多。此时修剪,除要继续培养多极骨干枝外,还要注意保留辅养枝,疏去无用的密挤枝、徒长枝和细弱枝;使多类枝条分布均匀,树冠内膛要适当多留结果枝,保持稀密适度以加大结果面积,用去强留弱的办法来调整各级骨干枝的生长枝,以保持树势均衡发展,培养成丰满的树冠[4]。

5.2盛果期的修剪

此时修剪以保果增产、延长盛果期为主,对冠内外密生的细弱枝、干枯枝、重叠枝、下垂枝、病虫枝要尽量从基部剪除,改善通风和光照条件,促生健壮的结果母枝和发育枝,对内膛抽生的健壮枝条应适当保留,以利内膛结果。对过密大枝,要逐年疏剪,剪时伤口削平,以促进良好愈合。

5.3衰老树的修剪

核桃树长势衰退时,要重剪更新,以恢复树势,延长结果年限。着重对出焦的多年生枝进行回缩修剪,在回缩处选留一个辅养枝,促使伤口愈合和隐芽萌芽,复壮树势。对过于衰弱的老树,可逐年进行多年生骨干枝的更新,利用隐芽萌发强壮的徒长枝,重新形成树冠,使树体生长健旺。结合施肥、浇水、防治病虫害等管理进行修剪,效果更好。

6病虫害防治

核桃萌芽前喷布3～5°Bé石硫合剂,防治核桃黑斑病、炭疽病、核桃举肢蛾等。开花前后和6月中旬各喷1次1∶2∶200波尔多液或50%甲基托布津可湿性粉剂800倍液,防治核桃褐斑病、黑斑病、炭疽病等。7月上旬至9月中旬,间隔15 d,交替喷布3～4次1∶2∶200波尔多液和50%甲基托布津可湿性粉剂800倍液,防治核桃炭疽病、黑斑病、溃疡病等;间隔15 d,连续喷布2～3次50%杀螟松乳油2 000倍液,防治核桃举肢蛾、桃蛀螟、刺蛾类害虫。冬季结合施肥耕翻树盘,清扫果园,剪除病虫枝、干枯枝,刮除老树皮,并带出园外集中销毁。

7参考文献

[1] 原双进,刘朝斌.核桃栽培技术[M].西安:西北农林科技大学出版社,2005.

[2] 张毅萍,朱丽华.核桃高产栽培[M].北京:金盾出版社,2006.

[3] 詹有生.薄壳山核桃高产培育技术[J].江西林业科技,2001(1):16-18.

[4] 张日清.美国山核桃及其在我国适应性研究[J].江苏林业科技,2001(4):45-47.

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