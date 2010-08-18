冬春茬黄瓜育苗技术

来源：中国鸣网位置：作物生产科学论文时间：2016-11-19 15:58

黄瓜是一种常见的夏季蔬菜，大部分地区的黄瓜种植是温室种植或是大棚种植，北方冬季寒冷，应当选择抗寒高产的黄瓜品种，本文就对冬春茬黄瓜的育苗技术进行分析。

《湖南农业大学学报》湖南省农业期刊，创刊于1956年，是由湖南农业大学主办的农业类学术刊物，系美国CA、俄罗斯AJ、英国CABI、日本JST、中国CSCD、中国生物学文摘、中国农业文摘来源期刊和中国学术期刊(光盘版)、中国期刊网、“万方”、“维普”等全文上网数据库收录期刊;中文核心期刊、中国科技核心期刊、中国农业核心期刊、中国期刊方阵“双百”期刊。

1品种选择

1.1接穗品种选择

接穗品种应选择抗病性强，早熟，高产，商品性好的黄瓜品种。日光温室冬春茬黄瓜常选用津优系列、中农系列品种;早春大棚栽培常选用津优35、津绿3等品种;中小棚及露地栽培可选用津春4、津绿3等。也可选择一些无刺的水果黄瓜品种。一般每667平方米黄瓜播种量为150克左右，若采用嫁接苗应加大播种量。

1.2砧木品种选择

砧木可用云南黑籽南瓜，最好为第2年的种子，不宜选用旧种子和当年产的新种子及劣质种子。旧种子或当年产的新种子出苗率低，劣质种子嫁接亲和力差，甚至不亲和，易导致嫁接或生产失败。如果选择当年的白籽南瓜或黄籽南瓜种子作为砧木，黄瓜的品质好于黑籽南瓜嫁接苗。砧木种子买来后不可随即播种，应提前做好发芽试验，一般每667平方米黑籽南瓜播种量为1.5~2.0千克，如发芽率、发芽势低，应加大播种量。

2育苗前准备工作

2.1扣棚杀菌

育苗前10~15天扣棚，并上好草帘，密闭，用硫黄粉30千克/平方米、50%辛硫磷7.50千克/平方米与适量干木屑混合点燃，熏蒸8~12小时，或利用5~7个晴日高温闷棚。

2.2育苗床的制作

冬春季节在温室中培育黄瓜幼苗，可采用临时加温设施，如暖气加温、热风炉加温等提高气温。为提高地温，促进根系良好发育，培育壮苗，需制作苗床，现简单介绍2种育苗床的做法。①电热温床。在温室内选择温度、光照较好的位置，做成深为10厘米、长×宽为5米×2米的苗床。床底整平后，按80~100W/平方米的功率铺上电热线，上面平铺2~3厘米厚的土即可使用。有条件的可配上控温仪，自动调节温度，否则可根据地温计显示的温度来人工调节，一般是昼开夜停，值得注意的是经常停电的地方尽量不用电热温床育苗，以免误事。②酿热温床。在床底铺上5~6厘米的稻草等踩实、浇透水，再铺入10厘米厚新鲜马粪，然后踩实。如果马粪较干可浇些水。在床面上扣小拱棚，几天后马粪发酵，再踩1遍，铺上5厘米厚的细土即可使用。

2.3营养土配制

营养土配制，床土的好坏直接影响秧苗的生长发育，需因地制宜地选择。生产中常用腐熟牛粪5份、田土(未种过瓜类蔬菜)2份、河沙2份、饼肥1份，过筛后混合均匀，另外每立方米加磷酸二铵1千克或将肥沃田土拍细过筛，选用筛孔为1~1.5厘米见方的筛子，筛好的土按5∶1的比例与充分腐熟的猪粪混合均匀，再加入少量的磷酸二氢钾。选用未种过瓜类作物园土3份、熟土2份、充分腐熟的鸡粪1份，混合均匀后过筛，每立方米拌入50%多菌灵粉剂20~25克、50%辛硫磷30~40毫升，翻匀后起堆，用塑料薄膜包严，闷晒72小时。

育苗基质配制：基质要求营养全面，养分含量、配比合理，pH值6~7，物理性状优良，吸水通气性好。可采用草炭、蛭石按2∶1的比例或草炭、蛭石、发酵废菇料1∶1∶1的比例，或经过充分腐熟沤制的秸秆、草木灰、蛭石按1∶1∶1的比例，每立方米加入2~3千克腐熟鸡粪或1~2千克的腐熟饼肥，再加入50%百菌清杀菌剂150克配制成基质。基质、肥料、杀菌剂拌匀后，盖塑料膜堆闷5~7天。在生产中育苗基质可以自己配制，也可以购买目前市场上出售的成品育苗基质。

2.4育苗方式的选择

2.4.1苗床育苗：在做好的苗床上，铺上制备好的营养土或育苗基质，厚度15~20厘米。灌足灌透水，上盖塑料薄膜保湿提温，等待播种。

2.4.2基质块育苗：在做好的苗床上，摆满基质块，满足水分使其充分膨胀，上盖塑料薄膜保温提温，等待播种。

2.4.3营养钵育苗：将准备好的营养土或育苗基质装入营养钵，装钵时要注意上松下实，并在上面留2厘米的空间，以便浇水。装好后将塑料钵摆在做好的苗床上，每个钵之间均要求靠紧，浇足水分，上盖塑料薄膜保湿提温，等待播种。

2.4.4穴盘育苗：砧木选择50孔黑色塑料穴盘，接穗选择72孔穴盘。取配好的育苗基质，先按体积加入1/4~1/3的水，感官指标是达到手握可以成团，撒手掉地能散，指缝有水但不下滴的程度。加水搅拌后，堆闷15分钟后再搅拌，达到干湿均匀后即可装入塑料穴盘中，刮平后，将8~10个穴盘摞在一起，向下压实后，出现0.8~1厘米穴孔，上盖塑料薄膜保湿提温，等待播种。

3种子处理

将黄瓜接穗种子倒入55℃热水中，边倒边搅拌，待水温降至30℃时停止搅动，再浸种4~6小时;然后将浸后的种子用28~30℃温水淘洗1遍，浸种完毕后可先摊开种子，使种皮表面的水分散发，以改善催芽期间的通气状况，然后用湿毛巾包好，置于28~30℃恒温条件下催芽。催芽期间早晚用温水将种子淘洗1~2次，约12小时后露白。砧木种子在催芽前要先将浸种后的种子置于12~14℃恒温下凉种18小时，然后在30~32℃怛温条件下催芽。催芽期间，早晚用温水将种子淘洗1~2次，约48小时后露白。砧木和接穗种子待70%以上种子露白即可播种。#p#分页标题#e#

4播种后管理

4.1温度管理

黄瓜从播种到出苗要求较高温度，一般应保持白天25~30℃，夜间16~19℃，地温18℃左右。幼苗出土后，立即揭去塑料薄膜，控制浇水，适当降低温度，温室温度白天保持18~25℃，夜间13~15℃，防止猝倒病发生。第一片真叶展开后，白天保持室温20~28℃，夜间保持14~18℃。营养块培育的幼苗，定植前10天进行低温锻炼，增加通风力度，夜温8~10℃，甚至低至5℃，由于苗床与定植棚室环境条件接近，提高秧苗对外界环境的适应能力，定植后缓苗快，发棵早。砧木出苗后立即揭去塑料薄膜，尽量不浇水，适当降低夜温，防止徒长。

4.2湿度管理

苗床育苗在正常情况下一般不用浇水以利根系生长。营养钵或穴盘苗出苗后子叶展平时，如基质含水量较少，可适当浇水，保证中午时子叶不萎蔫即可。空气湿度大时及时通风。

4.3光照管理

育苗期间需要8~10小时光照。因冬季光照时间短，光照强度弱，可在盖上草苫或保温被后，用200W的荧光灯或钨丝灯补充光照10小时，10小时后关灯。

5嫁接

5.1嫁接时期的确定和准备

黄瓜出苗约需10~13天，苗高8厘米以上，茎秆粗壮，真叶未展开，砧木第1片真叶顶心，是嫁接的最好时期。嫁接前应关注天气变化，必须确保嫁接当天和嫁接后3~5天天气晴朗。嫁接前一天，将接穗和砧木各浇透水1次，并对黄瓜苗用75%百菌清粉剂600~800倍液喷雾。嫁接时，用草帘或遮阳网将嫁接苗床和操作区遮盖，减少强光直射。

5.2嫁接

可采用靠接法或顶插接。靠接法操作要求稍低，嫁接苗管理难度小，成活率高，适合普通生产者采用。顶插接法操作要求稍高，适合于穴盘育苗，嫁接苗管理难度大，成活率高，适合集约化育苗者采用。把黄瓜接穗苗从苗床或穴盘里挖出，选用生长健壮、子叶保存完好的苗子嫁接，将接穗直接嫁接于培育在营养钵或穴盘中的砧木之上，保持砧木苗在营养钵或穴盘中不起根，不损伤根系。

5.3嫁接后管理

嫁接后，嫁接苗棚内温度白天控制在28~32℃，夜间17℃以上，地温不低于18℃，相对湿度95%以上，早晚多给予散射光，中午遮强光。3天后拆去小拱棚，补水增光。从此开始，要延长光照时间，逐渐增加光照强度，直至第10天嫁接苗能经受强光照射，中午不萎蔫。嫁接成活后，可用0.3%磷酸二氢钾、尿素溶液根外追肥，或配制营养液根下追肥，隔5~7天追施1次。

6苗期主要病害防治

戴帽出土：由于黄瓜或砧木幼苗出土时，营养土或基质中水分含量偏低造成戴帽出土，子叶出土时上面裹着种皮，子叶伸展不开，导致后期幼苗弱小，叶黄。在播种时应适当增厚覆盖基质，并增加营养土或基质含水量。寒根：若土壤温度低于10℃就有可能发生寒根现象。表现为根系停止生长，根系白色不坏，但无根毛发生，颜色变褐，叶片变黄易萎蔫。防止措施为提高地温，促新根发生。沤根：土壤温度长期在10℃以下，且湿度大所致。主要表现为根系变黄，继而发生腐烂，叶片常绿而不舒展，部分叶片边缘或全部枯黄。

遇到这种情况应设法提高地温，通风排湿。猝倒病：幼苗期发病，初期茎基部有水渍状浅黄色病斑，后期病部组织腐烂、干枯、凹陷而缢缩倒伏。苗床初见少数幼苗发病，几天后迅速蔓延，子叶青绿时幼苗已倒伏死亡，严重时导致成片幼苗猝倒。防治方法以加强苗床管理为主，喷洒药剂防治为辅，通过调控苗床温湿度进行综合防治。立枯病：幼苗自出土至移栽定植都可发病，但多发生于苗床温度高或育苗后期。防治方法采用农业防治与药剂防治相结合的措施，农业防治主要是防止高温、高湿。药剂防治主要是发病初期喷洒70%甲基硫菌灵(甲基托布津)悬浮剂600倍液。

7炼苗

嫁接苗或自根苗定植前10~15天，要增大通风量，适当降低室内温度，白天保持25~30℃，前半夜15℃以上，后半夜13~11℃，早晨揭帘前10℃左右，同时减少浇水，使幼苗既经受抗逆性锻炼，又促进雌花分化，培育壮苗。当苗龄大约35~40天，苗高10~15厘米，3~4片真叶时即可定植。

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