枣树落花落果的成因和治疗方法

来源：中国鸣网位置：作物生产科学论文时间：2016-11-22 14:34

落花落果是一种在果树种植过程中比较常见的一种现象，造成果树花果未到适宜的时期就脱落的原因有很多，比如病虫害，也可能是由于气候原因，本文就以枣树为例，分析了造成枣树落花落果的原因及解决措施。

《落叶果树》山东省果树期刊发表，创刊于1969年，是由山东省果树研究所;山东农业大学园艺科学与工程学院主办的刊物。其前身为山东省果树研究所主办的《山东果树》，是我国编辑出版较早的果树类专业期刊之一。在栏目设置上，开设了试验研究、综合评议、种质资源、引种栽培、生产服务、国外果树等10余个栏目，并为了适应果树产业化的发展，近年来又增设了保护地栽培和观赏园艺等栏目。

枣树花量虽然很大,但落花落果严重,从枣树本身特性、枣园立地条件和管理水平、花期气候条件等方面分析了枣树落花落果的原因,并提出提高坐果率的措施。

枣树花量虽然很大,但落花落果非常严重,自然坐果率一般仅为1%左右。据调查,铃枣的坐果率为0.13%~0.36%,金丝小枣为0.4%~1.6%,婆枣为1%~2%,朗枣为1.3%,晋枣为1.39%。在北方枣区,落花落果高峰大约在6月中下旬至7月上旬,此次落花落果量约占落花落果总量的50%以上。

1枣树落花落果的原因

1.1枣树本身的特性

枣树的花芽是当年分化、当年形成,花量大,使得营养消耗偏多。在枣树的年生长周期中,花芽分化、枝条生长、开花坐果及幼果发育几乎同时进行,物候期严重重叠,各器官间养分竞争激烈,营养生长和生殖生长的矛盾尖锐,致使枣树落花、落果严重。

1.2枣园的立地条件和管理水平

立地条件好、管理水平高、营养充足时枣树坐果率较高;光照不足,营养缺乏时落花落果严重。

1.3花期的气候条件

枣树开花需要一定的温度,最适温度为23~25℃,温度超过27℃、低于20℃则影响开花坐果。适宜湿度在70%~80%,空气过于干燥,相对湿度低于40%~50%,影响坐果。花期多风、高温会出现“焦花”现象,影响花粉发育。低温(20℃以下)和阴雨天气,会出现雨水浸花,柱头分泌物被冲淡或流失,使花粉发芽率降低。

2提高坐果率的措施

2.1提高树体营养水平

2.1.1加强土肥水管理。立地条件较好的平地枣园,在春旱时应及时浇水,并与土壤施肥结合进行。施肥数量因土壤肥力、树体大小、树势强弱而异。一般1kg果施基肥1.5~2.0kg。盛果期大树每株年施厩肥50kg、尿素0.5~1.0kg。适当施入磷钾肥。旱地枣园的水分管理主要是水保工程蓄水、覆盖地膜与中耕除草节水等。施肥主要是结合秋季深翻施基肥、趁雨或雨后追肥、种植绿肥和客压杂草等。山地枣园通常土层薄且土质较差,应整修梯田、刨树盘、穴贮肥水或炮震扩穴等方法改良土壤,提高树体营养水平。

2.1.2合理整形修剪。枣树是喜光树种,合理修剪可以调整枣树生长和结果的关系,改善树冠的通风透光条件,促进花芽分化,提高坐果率。因此,修剪是枣树保花保果中不容忽视的技术措施之一。尤其是枣头的生长与花芽分化、开花结果的物候期重叠,应及时进行抹芽入枣头和二次枝摘心等。

2.1.3防治病虫害。在果实生长发育过程中,许多病虫害可造成落花落果。通常造成大量落花落果的病害有枣锈病、枣铁皮病等;虫害有桃小食心虫、枣粘虫、枣尺蠖、金龟子、枣龟甲蜡蚧、枣叶壁虱等。加强病虫害防治,对于增强树势、促进坐果十分重要。

2.2调节营养分配

2.2.1花期开甲。在开花和坐果的关键期进行开甲,可缓解地上部生长和开花坐果间的养分竞争,提高坐果率。枣树开甲时期一般在盛花期及幼果期,北方枣区大约在6月上旬和7月上中旬。首次开甲在距地面20cm处,先刮掉1圈老树皮,露出粉红色韧皮部后,用快刀绕树干上下环切2周,深达木质部,将韧皮组织切下剥去。整个环剥口宽窄要一致,刀口要平滑。剥口宽度以1个月内能完全愈合为度,一般0.5~1.0cm,小树和弱树宜窄,大树和壮树宜宽。

开甲后不要用手或工具触及甲口部位的形成层,以保证甲口能及时愈合,同时应注意防止甲虫危害,一般采用涂药、抹泥或绑缚塑料条等方法进行甲口保护。

2.2.2生长枝摘心。摘心抑制营养生长,改善了营养生长和生殖生长的关系,改善了光合产物的分配,使养分相对集中于结果部位,从而提高坐果率。枣头摘心的时期一般是等枣头生长到一定节数后进行,一般枣头可留2~6个二次枝进行摘心。摘心强度因品种和树势而异,树势强的可重摘心,梨枣等木质化枣吊结果能力强的品种宜重摘心。二次枝摘心时间是随生长随摘心,摘心程度与其在一次枝上的位置等有关,对于重摘心的枣头,其上二次枝一般生长较长,二次枝可适当留长一些。枣头中下部二次枝可留6~9节,中上部二次枝可留3~5节。另外,枣吊也可随生长随摘心,对于生长势强的枣头上的枣吊,一般留40cm摘心,其他枣吊可留15~20cm摘心。

2.3创造良好的授粉条件

2.3.1配置适宜的授粉树。多数枣品种能单性结实和自花结实。在生产实践中,单一品种种植的枣区大多能达到较高产量。但异花授粉能显着提高坐果率。尤其是有些品种雄蕊发育不良,花粉退化,则更需要配置授粉树。如金丝小枣附近有绵枣可提高坐果率;婆枣配置斑枣,义乌大枣配置马枣均有明显的增产效果。

2.3.2花期放蜂。枣树为典型的虫媒花,花蜜丰富,香味浓。蜜蜂是最好的传粉媒介。枣园放蜂的数量与枣园的面积及每箱蜂的数量和活力有关,一般将蜂箱均匀地放在枣园中,蜂箱间距不超过300m。蜜蜂在11℃开始活动,16~29℃最活跃。如花期风速大、温度低或降雨,蜜蜂活动少,则效果差。另外,枣园放蜂期间,要严禁使用西维因、菊酯类对蜜蜂高毒的农药。

2.3.3花期喷水和喷施蔗糖溶液。枣的授粉和花粉发芽与温度、湿度有关。我国北方枣区,花期常遇高温、干旱天气,易出现“焦花”现象。因此,花期喷水能增加空气湿度,降低气温,提高坐果率。一般年份喷水2~3次,严重干旱年份可喷3~5次。

2.4喷施生长调节剂和微肥

赤霉素有刺激花粉萌发和子房膨大的作用,一般在盛花期喷布10~20mg/kg赤霉素,每隔5~6d喷1次,可提高坐果率1.5倍以上。盛花期喷布10~20mg/kg萘乙酸;花期和幼果期各喷1次10~20mg/kg 2,4-D,也可提高坐果率。在盛花期喷布0.05%~0.20%硼酸或0.3%硼酸钠可促进花粉管萌发,提高坐果率。盛花期喷布300mg/kg稀土、0.2%~0.3%硫酸锌、0.2%~0.3%硫酸亚铁等微肥,均有不同程度提高坐果率的作用。

作物生产科学论文发表流程

中国鸣网致力于为需要刊登作物生产科学论文的人士提供相关服务,与多家省级、国家级、核心期刊杂志社合作。网站拥有丰富的媒体资源、提供迅速快捷的论文发表、写作指导等服务。

中国鸣网，中国核心期刊论文发表网，中国期刊网。杂志社直接对接合作，上百家国家级期刊、省级期刊、北大核心、南大核心、合作开展期刊、杂志征稿。中国鸣网期刊网，权威的职称论文、期刊、论文发表网。职称论文发表、期刊发表论文、杂志发表论文、期刊征稿、期刊投稿，论文写作指导、作物生产科学论文发表正规机构。是您，论文发表、职称论文发表、期刊投稿、杂志投稿、首选最可靠，最快速的期刊论文发表网站。

本站收藏和推荐的期刊杂志全部是经国家新闻出版总署批准、在“中国期刊网全文数据库”“万方数据库”等多家期刊数据库上可以查到的正规省级以上刊物，具有CN和ISSN双刊号，发表程序正规，信息安全，有效保障作者的合法版权。作者来稿会在五个工作日之内给您回复，有效期十五天，五个工作日内未收到回复，论文可另投他处。

如果您有待发表的论文成品，可直接向本网站投递，详细投递方式、要求等请参考网站首页的“投稿须知”栏目；如果您没有作物生产科学论文发表的稿件，请提供写作提纲或要求，本网站给予指导，内容原创，保证通过，详情请参考“写作流程”栏目。

凡是确定与本站合作的作者，须向本站提供50%定金（30000字符以上毕业论文），本网站提供相关收据证明。若论文未被杂志录用，本站退还全部定金，若客户不想发表了，此定金不退还。

鸣网系学术网站，对所投稿件无稿酬支付，谢绝非学术类稿件的投递。