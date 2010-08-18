叶面肥与生物菌肥施用工艺

来源：中国鸣网位置：作物生产科学论文时间：2016-11-24 14:40

叶面肥顾名思义就是在作物的枝叶表面施肥，施肥原理主要是根据作物叶子的结构，叶面施肥不能代替土壤施肥，但是是不可或缺的，本文主要介绍了叶面肥的种类以及施肥技术要点。

《磷肥与复肥》系一份杂志，1985年创刊，由郑州大学与中国磷肥工业协会主办，国内统一刊号CN 41-1173/TQ，国际标准刊号ISSN1007-6220，面向国内外公开发行。该刊是中国磷肥工业协会会刊,由国家钙、镁、磷复肥技术研究推广中心主任、我国著名化肥专家、郑州大学许秀成教授担任主编。

介绍了叶面肥的种类及其叶面施肥技术,并总结了生物菌肥的应用技术,以期指导种植者科学施肥。

作物除了通过根系吸收养分外,叶片也能吸收养分,叶面施肥又称根外追肥或叶面喷肥,这种施肥是生产上经常采用的一种施肥方法。它是在作物生长后期根系吸收能力衰退或作物缺素急需补充营养时,采用叶面追肥弥补根系吸肥不足的有效方法。生物菌肥由于含有大量的生物菌,通过生物菌的活动,不但可以改善土壤的理化性状,提高土壤有机质的含量,而且具有解钾、释磷、固氮的功能。生物菌肥施入土壤后,生物菌很快增殖,形成群体优势分解土壤中被固定的且植物不能吸收利用的氮,供植物吸收利用[1-4]。

1叶面肥种类

叶面肥的种类繁多,全国范围有数百种乃至千种之多。根据其作用和功能等可把叶面肥概括为以下三大类。一是营养型叶面肥。此类叶面肥中氮、磷、钾及微量元素等养分含量较高,主要功能是为作物提供各种营养元素,改善作物的营养状况,尤其是适宜于作物生长后期各种营养的补充。二是调节型叶面肥。此类叶面肥中含有调节植物生长的物质,如生长素、激素类等成分,主要功能是调控作物的生长发育等,适于植物生长前期、中期使用。三是复合型叶面肥。此类叶面肥种类繁多,复合混合形式多样。其功能有多种,一种叶面肥既可提供营养,又可刺激植物生长调控发育。

2叶面施肥技术

2.1选择适宜的肥料品种

根据作物的生长发育及营养状况选择适宜的叶面肥品种。在作物生长初期,为促进其生长发育选择调节型叶面肥,若作物营养缺乏或生长后期根系吸收能力衰退,应选用营养型叶面肥。生产上常用于叶面喷施的化肥品种主要有尿素、磷酸二氢钾、过磷酸钙、硫酸钾及各种微量元素肥料,可根据具体情况选择适当肥料品种。

2.2喷施浓度合适

在一定浓度范围内,养分进入叶片的速度和数量,随溶液浓度的增加而增加,但浓度过高容易发生肥害,尤其是微量元素肥料,作物营养从缺乏到过量之间的临界范围很窄,更应严格控制;还有含有生长调节剂的叶面肥,亦应严格按浓度要求进行喷施,以防调控不当造成危害。不同作物对不同肥料具有不同的浓度要求。以尿素为例,在水稻、小麦等禾本科作物上的适宜浓度为1.5%~2.0%,在萝卜、白菜、甘蓝、黄瓜上为1.0%~1.5%,在马铃薯、西瓜、茄子上为0.5%~0.8%,在苹果、梨、葡萄、茶上浓度为0.5%,在葱、番茄、温室黄瓜上浓度为0.2%~0.3%。

2.3喷施时间适宜

叶面施肥时叶片吸收养分的数量与溶液湿润叶片的时间长短有关,湿润时间越长,叶片吸收养分越多,效果越好。一般情况下保持叶片湿润时间在30~60 min为宜,因此叶面施肥最好在傍晚无风的天气进行;在有露水的早晨喷肥,会降低溶液的浓度,影响施肥的效果。雨天或雨前也不能追施叶面肥,因为养分易被淋失,起不到应有的作用,若喷后3 h遇雨,待晴天时补喷1次,但浓度要适当降低。

2.4喷施均匀、细致、周到

叶面施肥要求雾滴细小,喷施均匀,尤其要注意喷洒生长旺盛的上部叶片和叶的背面,叶片背面比正面吸收养分的速度快,吸收能力强。特别是对于桃、梨、柿、苹果等果树,叶片角质层正面比背面厚3~4倍,更应注意喷洒叶片背面,以利吸收。因此,叶面施肥时,叶的正反两面都要喷,尽量细致周到。

2.5喷施次数不应过少,应有间隔

作物叶面追肥的浓度一般都较低,每次的吸收量很少,与作物的需求量相比低得多。因此,叶面施肥次数一般不应少于2~3次。至于在作物体内移动性小或不移动的养分(如铁、硼、钙、磷等),更应注意适当增加喷洒次数。在喷施含调节剂的叶面肥时,应注意喷洒要有间隔,间隔期至少应在7 d以上,喷洒次数不宜过多,防止出现调控不当,造成危害。

2.6叶面肥混用得当

叶面追肥时,将2种或2种以上的叶面肥合理混用,可节省喷洒时间和用工,其增产效果也会更加显著。但肥料混合后必须无不良反应或不降低肥效,否则达不到混用目的。另外,肥料混合时要注意溶液的浓度和酸碱度,一般情况下溶液pH值在7左右中性条件利于叶部吸收。

2.7在肥液中添加湿润剂

作物叶片上都有1层厚薄不一的角质层,溶液渗透比较困难。为此,可在叶肥溶液中加入适量的湿润剂,如中性肥皂液、质量较好的洗涤剂等,以降低溶液的表面张力,增加与叶片的接触面积,提高叶面追肥的效果。此外,在选购叶面肥时,应注意包装标明的叶面肥的类型和功能,使叶面施肥的目的与叶面肥的功能一致;还应注意产品有无农业部颁发的叶面肥登记证及产品标准证号,以确保叶面肥质量和施用效果。

3生物菌肥应用技术

生物菌肥是一种活性菌,施用时必须埋于土壤中,不能撒施于地表,一般深施7~10 cm。由于生物菌对作物的根系和种子不造成任何伤害,所以生物菌肥施用时应最大限度地靠近作物根系,让其与作物根系最大限度地接触,才能充分发挥生物菌肥的肥效。作种肥时,施于种子正下方2~3 cm处;作追肥时尽量靠近根系为好;叶面喷施时,应在15∶00时后进行,并喷施于叶的背面,防止紫外线杀死菌种。

生物菌肥与其他肥料配合施用效果好。由于生物菌肥是一种高含菌量的生物制剂,施于土壤后需要15~20 d才能发挥肥效,多数生物菌需在氮元素的作用下才能复苏,因此在施生物菌肥时要适量地配合少量氮肥,一般施复合生物菌肥225~300 kg/hm2,且根据不同情况,配合施用尿素45~75 kg/hm2、磷酸二铵75 kg/hm2。如与有机肥料配合施用(一般配合施用优质有机肥30 t/hm2),可以加快改善土壤的理化性状,提高土壤有机质的含量和生物菌的活性。

应保持土壤适宜的温湿度条件。生物菌肥在土壤持水量30%以上、土壤温度10~40 ℃、pH值5.5~8.5的土壤条件下均可施用。在土壤持水量小于30%时要及时浇水,并及时中耕松土以保持土壤墒情、提高土壤温度。此外,生物菌肥可以配制各种作物的营养土。一般取田园土(没有被农药污染过的田园土)60 kg,充分发酵腐熟的人、畜、禽粪便30 kg,加复合生物菌肥10 kg,充分搅拌均匀即可。该营养土可供农作物、蔬菜、瓜果、果树等育苗、养苗等使用。

4参考文献

[1] 王鹏,殷丽琼,玉香甩.茶园施用世奇牌微生物菌肥试验初报[J].福建茶叶,2008(1):23-24.

[2] 姜立国,汤振霞.叶面追肥应掌握的六个要点[J].农民致富之友,2009(4):22.

[3] 吕福堂,陈传玉.叶面肥种类及叶面施肥技术[J].农业科技通讯,2003(5):28-29.

[4] 李义.植物根外营养及叶面肥发展趋势[J].活力,2010(1):55,58.

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