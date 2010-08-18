茄子的嫁接育苗管理方法

来源：中国鸣网位置：作物生产科学论文时间：2016-11-30 14:05

茄子嫁接技术可以预防多种病虫害，提高茄子种植的产量和农户的经济效益，本文介绍了茄子嫁接技术,包括砧木与接穗的选择、培育壮苗、定植等方面内容,以为茄子种植提供参考。

《吉林蔬菜》吉林省农业科技期刊，创刊于1974年，由吉林省农委主管、吉林省蔬菜花卉科学研究所主办的科技期刊。主要栏目：技术顾问论点，蔬菜栽培、植物医院、新优品种、保鲜加工、试验报告、工作研究、园林花卉、食用菌专栏、技术创新、菜业咨讯等。是蔬菜种植者、生产管理人员、技术人员、营销人员的重要参考读物和宣传媒体。杂志自创刊以来，广泛传播蔬菜科技知识，始终坚持普及与提高相结合，理论与实践相结合，实用技术与科技信息相结合的办刊宗旨。

为了解决茄子栽培特别是温室栽培中倒茬轮作存在的问题,采取茄子嫁接育苗栽培技术,能有效地防止土传病害的发生。嫁接栽培的茄子根系发达,植株亲和力强,生长势强,植株健壮,长势旺盛,可高抗茄子枯萎、黄萎、青枯、根结线虫等病害,且抗重茬、品质优,还能减轻绵疫病、褐纹病的发生,嫁接植株生长期延长,生长后期也能得到优质果实,1个生长周期内比直播植株增产20%以上[1-2]。

目前生产上使用的砧木主要是从野生茄子中筛选出来的高抗或免疫品种,主要有圣托斯、托鲁巴姆等。利用嫁接解决了根结线虫、黄萎病、枯萎病、青枯病等对茄子为害严重的病害,极大地提高了种植茄子的产量和经济效益。

1 砧木与接穗的选择

1.1主要砧木

1.1.1平茄。又称赤茄、红茄,是应用较早的砧木品种,主要抗枯萎病,中抗黄萎病(防效可达80%)。种子易发芽,幼苗生长速度同一般茄子品种,嫁接成活率高,用平茄作砧木,需比接穗早播7d。土传病害(黄萎病)严重地块,不宜选用该品种作砧木。

1.1.2刺茄。也称 CRP,因茎、叶上着生刺较多而得名。刺茄高抗黄萎病(防效在93%以上),是目前北方普遍使用的砧木品种,种子易发芽,浸泡24h后约10 d可全部发芽。刺茄较耐低温,适合作秋冬季温室嫁接栽培,苗期遇高温高湿易徒长,需控水蹲苗,使其粗壮,用刺茄能作砧木需比接穗早播5～20 d左右。

1.1.3托鲁巴姆。该砧木对枯萎病、黄萎病、青枯病、根结线虫病4种土传病害达到高抗或免疫的程度。托鲁巴姆根系发达,植株长势极强,节间较长,茎及叶上有少量刺,种子极小,千粒重约l g。种子在一般条件下不易发芽,需催芽。浸种时用100～200 mg/kg赤霉素浸泡24 h,再用清水浸洗干净,放入小布袋内催芽,应注意保温、保湿。催芽播种需比接穗提前25 d,如浸种直播应提前35 d。幼苗出土后,初期长势缓慢,3～4片叶时生长加快。

1.1.4圣托斯。从美国SANMALONE(圣地王)公司引进,该砧木易发芽,生长健壮,亲和力高,成活率高,嫁接后茄子生长健壮,高抗黄萎病、青枯病和根结线虫等土传病害,结果期延长1～3个月,产量是直播苗的2倍,对茄子品质无影响,砧木比接穗提前25～30 d播种。

1.1.5耐病VF。是日本培育出的1代杂种,主要抗黄萎病和枯萎病,抗病性很强。植株生长势强,易嫁接。与茄子各类品种嫁接的亲和性都很强,易成活。种子易发芽,耐高温、干旱。果实膨大快,品质优良,前期产量和总产量均较高。

以上5种砧木,对于生产常用茄子品种作接穗亲合力均较强,一般嫁接后7～10 d伤口都能愈合,砧木对接穗的要求不严格。嫁接后接穗种性不变,茄子品质不变,商品性更好,最重要的是不受病害危害,果形正、亮丽。在具体选用砧木品种时,应根据病害种类、发病程度选择适宜的砧木。

1.2接穗的选择

茄子接穗品种应具有生长势强、抗病性好、产量水平高、品质优良的特点[3]。接穗品种可选用当地主栽、市场欢迎的优良茄子品种。

2培育壮苗

2.1播种期的确定

根据不同生产栽培目的(如露地、拱棚、温室)及当地气候条件确定播种期。要先播砧木后播接穗,参照自根(未嫁接)茄子苗龄,对不同砧木品种需要提前催芽播种,通过确定播种期,以使砧木、接穗苗龄、茎粗相匹配。

2.2种子和床土消毒

为防止种子带菌传病,接穗种子在浸种催芽时要采用55 ℃温水浸种,或用50%多菌灵500倍液浸种2 h,为防止土壤带菌传病,接穗育苗床土要选择没有栽过茄科作物的大田土,床土消毒或无土育苗,避免床土带菌传染病害[4]。

2.3嫁接方法

嫁接前要做好准备工作,提前2 d将砧木和接穗苗床浇足底水,并准备好足够的嫁接固定夹子及锋利的刀片。常用的嫁接方法有2种。

2.3.1劈接法。当砧木长6～7片真叶达到半木质化时,茎粗0.5 cm,接穗长到4～5片真叶时,即可进行嫁接[5]。选茎粗相近的砧木和接穗配对,在砧木2片真叶上部,用刀片横切去掉上部,再于茎横切面中间纵切深1.0～1.5 cm的切口;取接穗苗保留2～3片真叶,横切去掉下端,再小心削成楔形,斜面长度与砧木切口相当,随即将接穗插入砧木切口中,对齐后,用固定夹子夹牢,放到苗床地上。

2.3.2贴接法。砧木和接穗大小与劈接法相同,先将砧木保留2片真叶,去掉上部,再削成30°斜面,斜面长1.0～1.5 cm;接穗保留2～3片真叶,横切去掉下端,也削成与砧木大小相同的斜面。二者对齐、靠紧,用固定夹子夹牢即可。

2.4嫁接苗的管理

2.4.1保温。嫁接后伤口愈合适温为25 ℃左右。因此,苗床温室在3～5 d内白天应控制在20～30 ℃,夜间保持在15～20 ℃。可在温室内架设小拱棚保温,高温季节要采取降温措施,如搭棚、通风等办法。3～5 d后开始放风,逐渐降低温度。

2.4.2保湿。嫁接后伤口的愈合需要较高的空气湿度,以避免叶片蒸腾失水,引起植株萎蔫,降低成活率。因此,保湿是嫁接成败的关键。要求嫁接后3～5 d内,小拱棚内的相对湿度控制在90%～95%,4～5 d后通风降温、降湿,但也要保持相对湿度在85%～90%之间,也可向苗床地补水保湿。

2.4.3遮光。通过遮光减少叶片蒸腾,防止高温,保持湿度。避免接穗萎蔫,增加成活率。可用纸被、草帘等覆在小拱棚上,阴天不用遮盖。嫁接后3～4 d内,要全部遮光,第4天开始早晚补光,中午遮光,以后逐渐撤掉覆盖。温度低时,可适当早见光,提高温度,促进伤口愈合;温度高的中午要遮光。大约经过10～15 d,接口全部愈合好,撤掉固定夹子,恢复日常管理。嫁接苗砧木经常长出侧芽,应及时抹掉,但要距地面稍高,以免土表病菌溅到伤口上侵染病菌导致茄子生病。嫁接茄苗定植后,砧木仍会长出一些侧技,应经常进行田间检查,及时抹除并避免伤口侵染病菌。

3定植

嫁接后30～40 d,接穗长到5～6片叶时即可定植。定植时注意嫁接刀口位置要高于畦面一定距离,以防接穗受到土壤中土传病病菌的感染。定植时覆土不可超过接口,否则接穗长出不定根,起不到嫁接防病的作用[6]。茄子嫁接苗根系发达,产量高,需水需肥量大,要加强水肥管理。砧木虽然有较强的抗病能力,但也应避免过分连作,应采取各种栽培措施防病,降低田间病菌和线虫密度,改善土壤环境条件。

4参考文献

[1] 王淑英,马芳.北方地区茄子嫁接栽培技术[J].内蒙古农业科技,2009(4):118,128.

[2] 张俊平,杨爱国.茄子嫁接育苗技木[J].中国瓜菜,2008(3):36-38.

[3] 廖春华.吉安市茄子嫁接育苗技术[J].现代园艺,2007(2):33,35.

[4] 吴雪霞,查丁石.茄子嫁接栽培研究进展[J].江西农业学报,2009,21(10):77-80.

[5] 王淑华.茄子嫁接育苗技术[J].中国蔬菜,2002(4):43-44.

[6] 乜兰春.茄子嫁接育苗技术[J].农村科技开发,2000(4):18.

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