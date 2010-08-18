高原地区水腊的播种育苗
来源：中国鸣网位置：作物生产科学论文时间：2016-12-01 13:56
水腊是一种常见的园林绿化灌木，也是盆景绿植，水腊的育苗、种植有一些自身的特点，本文就对水腊的特点进行讨论，并指出水腊种植技术的几个要点。
《园林科技》国家级园林期刊，主要以园林植物、园林生态、植物营养、养护管理、规划设计、园林工程、园林文化、科技动态、信息报道为主园林内容详确、概念新奇、文章可读性强、信息量大。开展教育科学研究和学科基础理论研究，交流科技成果，促进学院教学、科研工作的发展，为教育改革和社会主义现代化建设做出贡献。
为了能够很好地供应城市街道、园林绿化用苗,结合湟中县多巴国营苗圃多年来培育水腊苗木的成功经验,从育苗地、播种育苗、苗期管理、种子采收等方面介绍了水腊育苗技术,以供高原地区水腊育苗参考。
水腊(Ligustrum obtusifolum siob.)是木樨科女贞属小灌木,高可达3 m,核果椭圆形、黑色、稍被蜡状白粉。因具有耐寒、抗污染、抗多种有毒气体、病虫害少、分枝多、耐修剪、易整形的特点,适合做绿篱使用[1]。目前湟中地区城市绿化中的绿篱材料多为榆树,在应用中易染蚜虫、春尺蠖,新梢生长速度快,修剪强度大,常常出现“秃脚”等问题。而水腊绿篱则表现优异,是一种理想的替代材料,广泛栽植,观赏性强。
1水腊播种育苗地基本情况
湟中县多巴国营苗圃地处湟中县多巴镇境内的湟水河两岸,其地理坐标为东经101°30′36″,北纬36°40′32″,海拔2 200~4 400 m,交通便利,距省会西宁市25 km。属大陆性气候,昼夜温差大,降雨量小,蒸发量大,为凉温半干旱地区,年平均气温0~5 ℃,极端最低气温-31.7 ℃,极端最高气温31.4 ℃,年降水量350~650 mm,植物生长期85~220 d,无霜期110~170 d,灌溉采用湟水河自流水源。土壤为砂壤土,土地平坦,是理想的苗木培育基地。
2播种育苗
2.1育苗地选择
水腊育苗地宜选择地势平坦、排水良好、土层深厚、肥沃、疏松的砂壤土或轻壤土、壤土[2]。不宜选地势低洼、排水不良的粘重土壤。
2.2整地与施肥
通常在前一年秋季深翻20~25 cm,结合施入腐熟的粪肥37.5~75.0 t/hm2。同时施入50%辛硫磷乳油制成的毒土,防治地下害虫。翌年春浅耙15 cm,耙细耙匀,整平地面,保证土壤疏松、细碎且无坷垃、草根、石块。
2.3种子催芽
土壤结冻前选背阴、地势高燥的地方挖好种子埋藏坑,坑深1.0 m、宽1.0 m,长度依种子数量而定。先用温水(40~50 ℃)浸种l~2昼夜,每天换1次水,使种子充分吸水,然后用2~3倍湿润河沙均匀混拌(湿沙先过筛,以手握湿沙成团但不出水为宜)。入冬前后将坑底铺上10 cm厚湿沙,再将种沙混合后平铺放入坑中,中间插入林秸把(去叶),以利通风换气。在种沙铺平后距坑沿约20 cm全盖上湿沙,地面上再埋土呈丘状,上盖整捆稻草或厚草帘,进行低温层积催芽。待翌春播种前取出,摊晒在背风向阳处席子上,每日翻2~3次,可酌情适量喷洒温水,保持种沙湿润,待种子约有1/3裂口,准备播种。
2.4播种
一般采取春播。当5 cm土层温度达9~10 ℃时播种可以发芽,但以14~15 ℃较为适宜,大约4月中旬左右。采取做床条播,播种前打足底水,待表土稍干松,开沟条播,行距15~20 cm,播种量120~150 kg/hm2,覆土厚l.0~1.5 cm,盖草。
3苗期管理
3.1灌水
出苗前尽量不浇蒙头水,经催芽处理的种子经6~7 d幼苗发芽出土,10~15 d苗木出齐。幼苗生长初期应少浇勤浇水,始终保持床面湿润,苗木出齐后分2次撤除覆盖稻草,第1次先撤草至行间,第2次苗木出齐后全部撤除覆草,撤草应选择阴天或早晨,而且分2次撤除。撤草后如土壤较干燥时适量用细眼喷壶或人工降雨喷洒水,保持土壤湿润。当苗木生长侧根,幼苗长出真叶后,浇水量适当增加,宜少次多量,尽量满足苗木对水分的需求。
3.2除草松土
每次浇水后和雨后,如表土板结,结合松土进行除草,保持土壤疏松,床面干净无杂草[3]。全年除草松土5~6次。
3.3间苗
当幼苗长出2~4片真叶以后,进行第1次间苗,隔15~20 d以后,再进行;次间苗,定苗时的床面留苗60~80株/m2,产苗量30万~45万株/hm2左右。间苗后及时浇水,以防苗木根系透风,影响生长。
3.4追肥
追肥以氮肥为主,宜在6—7月追施速效氮肥2次,施用尿素112.5~150.0 kg/hm2。
4种子采收
10月中旬,水腊的核果变为黑色时在苗圃地进行采收。采种时注意在长势强健的植株上选择颗粒大、色泽黑亮的果实[4]。因水腊果皮中含水分较多,为防止在储藏期间发生腐烂霉变。采收后先进行晾晒,在通气、通风条件良好的库房内平整的地面摊开果实,时常翻动,待果皮干缩后装袋入库。库存环境要求保持干燥。
5参考文献
[1] 顾明山,刘原.水腊播种育苗技术[J].农村科技,2009(6):96.
[2] 李贤举.水腊的养护与管理[J].中国花卉盆景,2002(2):45.
[3] 艾洪发,王平,李芙蓉.水腊的栽培技术及园林价值[J].林业科技,2003,28(3):56.
[4] 范桂兰,李铁善.水腊嫩枝扦插试验初报[J].辽宁林业科技,1991(4):14-15.
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