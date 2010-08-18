夏秋l两季植番薯的栽培技术

来源：中国鸣网位置：作物生产科学论文时间：2016-12-01 14:19

番薯是一种常见的粮食作物，除此之外，番薯还可以加工其他农副产品，加工淀粉和酒精等诸多用途，与我们的生活密切相关。

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从番薯的品种选择、育苗、地块选择、整地与起畦、栽植、田间管理、病虫害防治、收获等方面介绍了番薯在广东地区夏、秋植高产栽培技术,以为番薯的栽培提供参考。

番薯又名甘薯、红薯、地瓜等,属旋花科甘薯属甘薯种,为一年生草本植物[1]。番薯喜高温强日照,据试验,生育期间≥15 ℃积温在1 000 ℃以上,生育期100~120 d以上,才易取得较高的产量。因夏、秋季气温由高到低,雨量由多到少,整个生育期阳光充足,太阳辐射能大,有效积温多,生育前中期气温较高,利于茎叶生长,生育中、后期日夜温差大,利于薯块膨大,为番薯的高产创造了良好的气候因素。现将番薯高产栽培技术总结如下。

1选用优良品种

在广东地区种植的品种主要有广东省农业科学院作物所近几年新育成的广紫薯1号、广薯98、87等。经试种,表现产量高,薯形下膨好,单产可超过30 t/hm2。

2培育优质壮苗

选择优良种薯、大小适中(单薯重200~300 g为宜)、无破损、无病虫、无冷害的薯块作种薯,在每年的3月中下旬至4月初进行薯块育苗。苗床宽1.2 m,深沟高畦 。薯块之间间隔5~10 cm,薯块平放或斜放,斜放时顶部向上,尾部向下,排好种薯后覆土3~5 cm,浇水后盖1层稻草保温防草促出苗。大田用种薯约225~300 kg/hm2。至5月中下旬,利用薯块长出的幼苗进行假植繁苗。为了扩大繁苗系数,当假植苗节数达6~10个节位时进行摘心打顶促分枝。一般大田种植前5~8 d薄施速效氮肥培育嫩壮苗,当苗长25~30 cm,有7~10片完全叶时,可剪苗插植。

3田块的选择

宜选择土层深厚、肥力中等以上、土质疏松、排灌方便、通气性强的砂壤土或者壤土。夏、秋薯适于广东省耕作栽培制度,如水田稻、薯轮栽等,对土地利用改良、发挥各类作物长处效果良好。

4整地与起畦

种植番薯宜深翻起畦,做到畦深沟窄,无“硬心”,畦宽包沟1.1~1.2 m,垄高30~40 cm [2]。畦面呈龟背形东西走向,以便使番薯生长得到更充足的光照,减轻风害和寒害的影响。同时,整地起畦结合施土杂肥15 t/hm2、过磷酸钙600 kg/hm2、氯化钾150 kg/hm2作基肥,再结合施3.6%杀虫丹颗粒剂或5%辛硫磷颗粒剂37.5 kg/hm2防治蝼蛄、蛴螬等地下害虫。

5栽植

夏、秋薯尽可能提早栽植,掌握在初霜前收获,种植愈早,生育期愈长,愈能提高产量。一般在7月底8月初“立秋”前后插植。实行单株插植,插植株距15~20 cm,插植4.5万~6.0万株/hm2。选用顶端壮苗插植,顶端壮苗茎粗、叶大、苗重,营养器官发达,抗逆性强,栽后返青快。插植方法一般有直插、斜插、水平插等。插植方法对薯苗发根成活、薯块形成、膨大有直接影响,插植要注意深度,要使入土薯苗各节都在疏松土层,利于通气结薯。一般将有7~8个节、长20~25 cm的顶端壮苗倾斜与地面成一定角度插入土中3~5节左右,深度3~4 cm。对于土层深厚、肥水条件好的早插地,可采用浅植水平插法,用具有5~8个节、长20~25 cm的薯苗,将其中3~5个节呈水平状浅压于垄中,深度3~4 cm,使薯苗各节处于同一个深度,并均匀用力压土。对干旱地区、土质较瘦和旱季插时,宜采用直插法,将长10~15 cm约有3~5个节的薯苗,直插入土2~3节。为保证甘薯扦插后保全苗,应做到“四不插”,即暴雨时不插、西北风时不插、光照强烈时不插、久晴土燥时不插。为防止插植后叶片干枯,应及时淋足定苗水。

6田间管理

6.1前期管理

这段时期为番薯植后的返青、成活阶段,植后7 d左右应查苗补缺,防止缺株断垄以保全苗。此阶段应保持畦面土壤湿润。插后15 d左右结合浇水,施用尿素120~150 kg/hm2及氯化钾150 kg/hm2,并进行第1次中耕。在肥水条件较好、生长势好的田块,可将薯苗摘顶,以促进基部分枝多结薯、结大薯。

6.2中期管理

插植后20~50 d左右是番薯分枝长苗、根系生长向结薯阶段生长的时期,此期的重点是控蔓促分枝。在插植后30~40 d左右进行破垄晒白,方法是选择晴天上午,将垄面两边薯苗翻到垄顶,然后在垄两侧接近沟底部分泥土用牛犁开或用锄翻开沟内,并增施有机复混肥750 kg/hm2及氯化钾300 kg/hm2于两边[3]。操作时注意防止损伤茎叶及生长中的块根,经1~2 d自然晒白后,再把剖开的泥土按原垄修复,并把薯苗翻回。此期需水量不多,田间保持土壤湿润即可。在茎叶封畦后,需水量会增多,生产上应酌情灌“跑马水”。同时进行提蔓1~3次,以防茎叶徒长,拉断地面茎蔓不定根,抑制茎节不定根生长,使养分集中供应薯块的生长。

6.3后期管理

此期是薯块膨大、营养成分转向块根积累的重要时期。重点是通过水分管理控制地上部分和地下部分平衡生长雨水多时注意排水防渍,干旱时灌“跑马水”,防止茎叶早衰。若生长到后期,地上部分生长转弱,应用尿素30 kg/hm2对水淋施,以利块根肥大。收获前20~30 d一般不灌水,以利于番薯的收获贮藏。

7病虫害防治

番薯的病虫害主要有蚜虫、小象虫、卷叶虫、斜纹夜蛾等。发现蚜虫可选用10%吡虫啉1 500倍液喷杀。发现卷叶虫、金龟子用48%乐斯本乳油防治,发现斜纹夜蛾用0.5%甲维盐(通用名:甲氨基阿维菌素苯甲酸盐)1 500~2 000倍液喷杀,或47%乐斯本乳油1 000倍液,或20%米满悬浮剂1 000倍液喷雾防治。抓住卵孵期及低龄幼虫期施药。

8收获

番薯的收获应根椐当地气候、品种特点结合市场需求而决定[4]。一般在植后的120~130 d收获,最迟收获应掌握在初霜之前,霜后收获会影响番薯的品质。收获中要轻挖、轻装、轻运、轻卸,防止薯皮薯块的擦伤、碰伤,同时按品种收获和堆放,按大小分级套装网袋存放。

9参考文献

[1] 陈孝钿.番薯高产栽培技术[J].现代农业科技. 2009(6):178.

[2] 陈贵善.夏番薯高产栽培技术[J].种植园地.2008(9):8.

[3] 汪清武.乐清大荆镇紫番薯高产高效栽培技术[J].现代农业科技,2010(5):50.

[4] 马美兰,戚正华,周跃中.大棚西瓜、秋番薯高效栽培技术[J].上海农业科技,2009(3):111-112.

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