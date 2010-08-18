沼液在果树栽培中的应用

来源：中国鸣网位置：作物生产科学论文时间：2016-12-02 11:28

肥料是果树种植所必须的养料之一，肥料的品质也决定着果树的生长，以及产量和品质。沼液富含多种营养物质，很适宜做果树根外施肥，实践表明沼液施肥效果明显。

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特别是进入花期、坐果和果实膨大期,喷施效果特别明显。因为在这一时期喷施沼液,可调节果树的生长代谢,补充营养,促进生长平衡,增强光合作用,不仅非常有利于果树的花芽分化,保花保果和果实的快速增重,而且对果树的病虫害有着明显的抑制和防治作用。

沼渣中含有机质、腐殖酸,能起到改良土壤的作用,富含氮、磷、钾大量元素,钠、钙、硼、铜、铁、锌等微量元素,能满足植物生长需要,沼渣中部分未分解的原料和新生的微生物菌体,施入土壤中会继续发酵,释放肥分,具有速效、迟效双重功能,总之,沼肥有很多其他肥料无法比的优点:肥效平稳,养分全面,营养均衡,肥劲悠长,兼治病虫,因此,沼肥是培植果树上好的肥料。

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1 沼肥应用在果树栽培中的优势

一是随需随取,使用方便。二是收效快,利用率高。24小时内,叶片可吸收喷量的80%,能及时补充果树生长关键时期对养分的需求。三是对果树病虫害有一定的防治和减缓作用,是无污染、无残毒、无抗药性的“生物农药”。用沼液加适量的农药,防治效果更佳,甚至超过常规化学农药。四是节省开支。

2 沼肥培植果树技术应用要点

2.1 施肥时期

秋施底肥,在果树第三次生长高峰10月进行。因这次施用的沼肥,能早日恢复果树消耗的元气,有利于花芽分化形成,还可增加地温,保持根系御寒,有利于次年连续高产稳产。开沟时注意,每次开沟扩穴错开,逐年向外扩展,发挥肥料效果,促进根系迅速生长,减少根系损伤,以利于根系及时吸收利用。

催芽肥、花前肥。萌芽前2~3周施用,此期为果树的第一次生长高峰,4月是果树现蓓开花及长抽春梢时期,此时要消耗大量的营养物质,随着新梢生长和花朵发育而吸收量增加,到开花结小果时,对氮磷钾的吸收达到全年最高峰时期,因此施用催芽肥在2月下旬至3月上旬,在每棵树冠投影周围开浅沟,施入一定量的沼液,并在原沟处,每隔10天左右每棵树勤浇沼液10kg左右。

保果肥、花芽分化肥在新梢停止生长时使用,6月上旬最佳。膨果肥,果实迅速膨大时施用,此期为果树的第二次生长高峰,一般在7月进行。除了树冠滴水周围开浅沟,下沼肥,每隔10天对每棵树浇施50kg沼肥外,还要对树冠叶面喷施沼液肥水,每7天一次,目的是充实新梢,促进果实膨大,提高果质,促进花芽分化。采后肥,还阳肥在果实采摘后施用。

2.2 施肥方法可采用沟施、穴施和叶面喷施

沟施分两种,一种是环形沟施肥法,主要在树冠外缘一圈开挖深350~500mm,宽250~400 mm的环状沟,沼肥与土壤混合施入。另一种是放射状沟施肥法,在树冠投影内外各400mm左右,沿水平根生长方向挖放射沟6~9条,沟深250~400mm,宽300mm,沼肥与土壤混合施入。穴施在树冠投影外缘每隔500mm均匀放置,穴深350mm~450mm,直径300mm,可用沼渣或对水沼液与土壤拌合施入,表面覆土,此法多用于追肥。叶面喷施先将沼液用纱布澄清过滤,以防堵塞喷雾器,再对2~3倍的清水,最后选择合适的时间,以叶的背面为主对果树进行喷施。

2.3 沼肥与化肥的混合施法

对于大水大肥型果树,沼渣、沼液虽富含氮磷钾但还是偏少,又由于果树各个时期对养分的种类数量需求不一样,单用沼肥难以满足,所以沼肥培植果树需补充化肥。按营养需求,果树早期以氮为主,使用沼肥时应辅以适量尿素;中后期以磷钾肥为主,应配合使用磷肥、钾肥;盛果期大量养分用于开花结果,应增加氮钾肥用量,以满足果实需要。

3 注意事项

(1)沼液应从正常产气1个月以上的沼气池的出料口取出,取出的沼渣也应至少正常发酵3个月以上,沼液如作叶面喷施,最好先过滤澄清。

(2)沼液出池后应停放2~3天再喷施;沼渣出池后,应在储粪池中堆沤5~7天,且时间不宜过长。

(3)沼液喷施频率。叶面喷肥:7~10天1次,追肥:生长季节1月1次,开花、坐果前另施。基肥:1年1次。

(4)沼液喷施浓度及用量。用作果树喷施的沼肥,其浓度采用纯沼液为最好,但在气温高时,应加入适量清水(一份沼液对三份清水)稀释后喷施。施肥量:幼树每次每株施沼肥10kg,成年挂果树(以基肥为主)每次每株施沼渣30~50kg,另补充复合肥200kg,花前肥每次每株施沼液50kg,壮果肥每次每株施沼渣20kg或沼液50kg,另加复合肥100kg。具体可根据树冠大小、结果量多少、树体营养状况而定。

(5)喷肥时要侧重施于叶面背面,因为此处易于被叶片吸收,利用率高且见效快。

(6)不要在中午气温高时喷施。因为气温高,蒸发快,施用效果差,同时也易灼烧叶片。

(7)为了保证果树持续优质高产,除了有效地利用沼渣、沼液等有机无机肥料,还要注意冻害、病虫害以及其他自然灾害的预防和救治。

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