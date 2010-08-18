北方高寒地区干枝梅的驯化培育及经营管理技术

来源：中国鸣网位置：作物生产科学论文时间：2016-12-07 13:49

干枝梅是一种草属植物，主要分布在我国的内蒙古、新疆地区，还有西伯利亚地区，干枝梅生命力强，对环境要求不高，但是对水质和肥料要求略高。

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干枝梅原产于西伯利亚和蒙古高原，野生在蒙古高原、内蒙古、新疆、西伯利亚地区，主要生长在海拔500-2000 的海滨碱滩，荒漠草地，沙丘 、草甸草原及山地，也偶尔见于旱化的草甸群落中，喜光照性强的环境。耐瘠薄、干旱、抗逆性强、是沙质土、沙砾土、轻度盐碱士壤(所以叫盐云草)，旱化的草甸群落中的优势植物。河北坝上的塞罕坝机械林场 三道河口林场以其独特的地理特点和气候条件，特别适合干枝梅的生长。干枝梅能耐零下42度的低温，抗风暴能力强。干枝梅那没有叶子的枝干上开满了粉红色的小花，密集的小花聚成一片，异常淡雅清丽。但那纤细小花经霜敖雪、迎风绽放而不凋谢，显示了一种做人品格，于自然中默默奉献，给世间以永恒之美。

1生长习性

干枝梅是草原旱生杂志草，观花植物，冬季或早春开放，喜阳光,宜在阳光充足.通风良好处生长,但不宜在风口处栽植。散生于草原，草甸草原及山地，性喜暖和,有一定的耐寒力。能适应于少质土、沙砾质土及轻度盐化土壤，也偶尔见于旱化的草甸群落中，喜光照性强的环境中生长。对土壤要求不严格,较耐瘠薄土壤,亦能在轻碱性土中正常生长。对土壤要求不严，忌粘性土，有抗寒、抗旱、抗逆的特性。

干枝梅花形独特，花期四季，在花的初期呈现紫色和粉红色，随着成熟变成白色，交相辉映，故称二色补血草。 此花是名贵中草药，带根全草入药，能活血、止血、 温中健、滋补强壮、主治月经不调，功能性子宫出血，痔疮出血、胃溃病、诸虚体弱。更吸引人的是她的花形美丽耀眼，看去朵朵小花，像满天星斗，洒向人间。金秋八月，来塞罕坝旅游观光的国内外客人，参观了塞罕坝机械林场三道河口林场的干枝梅种植园区时，此花给游客惊叹万分，驻足观赏，种植2亩干枝梅被游客以每株6元的价格抢购一空，园区创下亩收入8万元的奇迹。

2驯化栽培

干枝梅是一次种植，永久受益，属蓝雪科，补血草属，是多年生草本植物 。稀一年生或半灌木，高20-70厘米，茎无叶或少叶，茎生叶匙形或倒卵形，长2-7厘米，顶端钝形，花序为具有密聚伞花序的圆锥花序。形态变化较大，如根皮呈朱红色，花序轴可具棱角及沟槽变为圆柱形;穗状花序或疏或密，组成穗状花序的小数有多有少，所含的花也不同，更为多变的是苞片和萼和颜色，有的苞片绿色，萼粉红或白等，多端变化与生长环境条件有关。干枝梅人工种植很容易，种子很小，对土壤，气候要求不严，只要种后能出苗就能生长。所以在种植时主要是苗期管理，出苗后就让其自然生长，及时锄草就可。

2.1种植范围

在我国东北、黄河流域诸省及江苏北部、华北西北、蒙古、西伯利亚。总之，该品种分布较广，形态变化也大，根皮为朱红色，一般变化的是苞片和萼的颜色。有的苞片绿色，萼粉红或白色;有的苞片绿色，并有红色边缘……总之，这些变化与环境条件有关。

2.2育苗播种

由于干枝梅是北国的特有野生植物，驯化栽培时间不长，开发研究刚刚起步，许多人对栽培技术没有掌握，加之种子微小，如果露地直播，往往容易受大风、干旱、土质等影响，会出现难出苗或苗不齐现象，造成种植失败及经济损失，所以，最好采用育苗方式来移栽种植较好。

2.2.1育苗方法

建议以温室育苗为理想，当温度达到18℃以上时就可开始育苗。选择棚内的沙性土地，开始整地，过筛(筛去土块、沙石等杂质)，整平作畦，浇透水后，开始点播或撒播，然后用筛子覆土0.5厘米左右，保持苗床湿润，温度适宜，7天左右就出苗，适当控制浇水，适当放风，进行蹲苗，到苗5—7厘米开始移栽。

2.2.2如没有温室，当环境温度平均9—10℃时，选择背风向阳，土质良好的地方，开槽做苗床，一般为25厘米(高)×100厘米(宽)×35厘米(长)，按照温室育苗的办法播种后，盖上薄膜，晚上加盖草帘就可以。同时也培育出壮苗。

2.3移栽方法

干枝梅宜在土地为砂性土壤，喜透气性好，肥活的地块种植。移栽时平地可以作畦，坡地可挖穴，根据不同地域因地制宜地移栽就可，类似蔬菜倒栽方法。

荒坡地种植不用全面整地，只需挖穴，直径25厘米，深13厘米，亩栽苗8600株—9600株，根据土地肥力而定植株数。用深坑浅栽的办法移栽进去，立即浇水，直到缓苗成活后，可以进行粗放管理。

2.4管理方法

在幼苗期需要精心管理，及时施肥、锄草、浇水就可。到了中期管理就可以放松了，以后就是采摘。

2.5采摘时期

在幼苗梅属多年生草木植物，当长25—30厘米高时，直径25厘米左右时就可以采摘出售，一般采摘时间为秋季，种子成熟后，每年一茬，千万不要采收时伤害根部，从根部以上5厘米剪断为宜，否则也会干枯折断而浪费。

2.6采种方法

采种时间为秋季，9—10月份，一般干枝梅多数为不育枝，种量很少，只有依靠量来收中，待种子成熟后，割在植株以上5厘米处，集中晒十、打种。

干枝梅不喜大肥,当新梢长到约5厘米时可施1次稀薄的碎骨麻酱肥水,促使枝条生长健壮，待枝条长到20-25厘米时应节制肥水。夏末秋初施2次追肥,以促进花芽分化。

2.7肥水管理

浇水要把握见干见湿,不干不浇,浇就浇透的原则。雨天及时倾盆,避免积水。当新枝长到20-25厘米时须注重适当扣水,使涂蓉偏干,抑制新梢伸长,促进花芽分化。生长旺盛期天天浇1次水。秋凉后浇水量要逐渐减少,以利枝条充实。

2.8温度光照

干枝梅喜欢阳光充足且通风良好的环境,不耐长期阴蔽。只有给予充足的光照,使其获得进行光合作用的条件,才能取得充分的营养,因而才能生长健壮,开出既多又大的鲜艳花朵。

2.9病虫防治

2.9.1涝害：怕水涝,如根部积水会导致干枝梅烂根而死亡。因此干枝梅浇水要适量,同时要防止雨季盆内积水。预防涝害的措施：露地栽种干枝梅要选择地势较高.排水良好的地方，宜选用疏松肥沃.透气良好的培养土,雨季注重及时排水和倾倒盆内积水,即可防止烂根。

2.9.2药害：在防治蚜虫.红蜘蛛.卷叶峨等害虫时,宜喷洒50%辛硫磷或50%杀螟松乳剂1000倍液。

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