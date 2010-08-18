脱毒红薯高产栽培方法

来源：中国鸣网位置：作物生产科学论文时间：2017-07-29 14:40

红薯是一种主要的农作物，种植面积广大，本文首先介绍了脱毒红薯的概念，随后探讨了脱毒红薯的栽培技术要点。

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红薯是无性繁殖作物,经过各世代感染并积累病毒后,导致种质退化,产量降低。根据红薯茎尖带病毒少或不带病毒的原理,选用一般红薯蔓的顶端,经过严格消毒处理,在无菌工作室的超净工作台上,利用茎尖脱毒培养,茎尖苗经病毒检测后脱去病毒的试管苗,在种子防虫网内培养,以防止蚜虫传播病毒,所结种薯为脱毒红薯。脱毒红薯具有地上部分生长旺盛、抗病抗逆性增强、增产效果突出等特点,薯块无病毒感染或病毒感染少,品质提高,表皮有光泽,商品品质好,经济价值高。但由于脱毒红薯地上部生长势极强,必须配以科学栽培,良种良法配套,才可夺取高产。

宝丰县从2000年开始先后引进了脱毒种薯或种苗如徐薯18、豫薯8号、豫薯13号等品种进行示范种植。10年来,全县累计推广脱毒红薯1.91万hm2,增产15.73万t(鲜薯),取得了很好的增产效果,根据宝丰县种植脱毒红薯的经验,现将其栽培要点介绍如下。

1脱毒种薯及薯苗繁育

建造避芽网塑料大棚,繁育原原种苗及种薯,把从科研单位引进的脱毒零代苗,剪成2叶1心或2叶插到棚内,株距12～15 cm,行距视密度而定。栽时应保全母叶,多浇水,精细覆土。白天棚内温度保持25～30 ℃,夜间不低于15 ℃。6～7 d返苗扎根发芽,20 d后开始剪苗栽插,隔10 d剪苗1次,直到7月上旬为止。以后结合浇水,追施磷酸二铵和硫酸钾各150 kg/hm2,整个繁育过程中应每隔10～15 d用40%氧化乐果1 500倍液叶面喷洒,避免蚜虫侵染[1]。

2因地制宜,选用良种

在城镇郊区可种植红心食用品种豫薯5号、郑红11号等,其品质优良,适宜烧烤;在红薯加工区可种植脱毒种豫薯7号、豫薯8号,搭配种植徐薯18号;茎线虫病重发区可选用脱毒种鲁薯3号、济薯11号等品种。

3施足底肥

结合深耕整地,施足基肥,配方施肥。要控制氮肥,补施磷肥,增施钾肥,普施有机肥。一般施优质腐熟有机肥45 m3/hm2、钙镁磷肥300 kg/hm2、硫酸钾375 kg/hm2(因红薯既是喜钾作物,又是忌氯作物,因此必须施用硫酸钾)。一般高产田不施氮肥,旱薄地少施氮肥,施尿素75～150 kg/hm2。因脱毒红薯生长势极强,地上部生长旺盛。若氮肥施用过量,会造成地上部与地下部生长不协调,只长秧不结薯[2]。

4大埂双行栽培

据试验,大埂双行栽培较小埂单行栽培增产1 290 kg/hm2。一般春薯在气温稳定在15 ℃以上时,及时早栽,沟50 cm,埂80 cm,株距34 cm,栽4.5万株/hm2;夏薯在前茬作物收获后抓紧抢栽,沟40 cm,埂80 cm,株距32 cm,栽5.25万株/hm2。在水肥条件较好的地区采用船底栽法,栽植深度5 cm;干旱和丘陵地区采用斜插法,栽植深度10 cm。

5合理追肥

红薯生长前期,在土壤贫瘠或施肥不足的地块要及早追施速效氮肥,一般施尿素150～225 kg/hm2;后期叶色落黄较快,出现早衰现象时,施尿素75～120 kg/hm2,防止茎叶早衰,促进块根膨大;收获前45～50 d,根系吸收养分的能力减弱,进行根外追肥,喷洒0.2%磷酸二氢钾溶液2 250 kg/hm2 [3]。

6科学管理

(1)查苗补苗。栽后2～3 d,随查随补,做到补一棵活一棵。

(2)中耕除草。封垄前要勤中耕、浅中耕、细中耕、破结、提温、保墒,一般中耕2～3次,要深锄垄沟,浅锄垄背,做到不压苗,不伤苗。在最后一次中耕时,结合修沟培垄。

(3)控制秧蔓徒长。这是脱毒红薯高产的关键措施。一般春薯栽后45 d,用多效唑1 800 g/hm2,对水750 kg/hm2喷雾,7～10 d喷1遍,连喷3～4次。夏薯栽后35 d,用多效唑1 800 g/hm2,对水750 kg/hm2喷雾,7～10 d喷1遍,连喷2～3次。

(4)保护叶蔓不翻蔓。根据多年来的大量试验证明,翻秧可使红薯减产10%～20%,进入雨季后,随着雨量加大,红薯蔓易产生不定根,影响光合物质向根部运输,应及时提蔓,减少不定根的形成。但一定要注意不要翻秧,应原地提起后再放下,以免增加养分消耗,影响结薯。

(5)防治害虫[4]。红薯生长前期防治地老虎,用豆饼粉或棉籽粉37.5～45.0 kg/hm2焙炒后和40%乐果22.5 kg/hm2拌匀,于傍晚顺垄撒施做毒饵;中期防治斜纺夜蛾、卷叶虫等,可用50%辛硫磷乳剂15 kg/hm2,或25%杀虫双22.5 kg/hm2对水11.25～13.50 t/hm2喷雾。

7参考文献

[1] 唐丽,邹永祥,涂雅珍,等.植物组培脱毒技术在甘薯上的应用研究[J].西北农业学报,2008,21(3):882-884.

[2] 史新敏,李洪民,张爱君.脱毒甘薯轻型高效栽培技术[J].农业科技通通讯,2008(6):127-129.

[3] 张振臣,乔奇.甘薯脱毒苗检测技术[J].河南农业科学,1999(4):10-11.

[4] 张玉钦,马英建,李顺庆.保健型紫色甘薯新品种济薯18号集成高产栽培技术[J].种业导刊,2010(2):26-27.

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