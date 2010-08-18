培育日光温室切花月季的技术要点

来源：中国鸣网位置：作物生产科学论文时间：2017-07-31 14:13

月季花是常见的花卉品种，深受人们的喜爱，在园林绿化中，月季花也有着广泛的种植，本文主要介绍日光温室切花月季的栽培技术。

《中国花卉盆景》，月刊，大16开，80页，全彩，是一本主要面向家庭园艺爱好者、园艺公司和相关科研单位的杂志。从1984年创刊至如今纸媒受到严重冲击的年代，有一群忠实拥趸从创刊号订阅至今，改版后逐渐吸引到很多年轻读者订阅。

介绍了日光温室切花月季的栽培技术,包括品种选择、合理的温室结构、定植前土壤准备、种苗定植、肥水管理、植株修剪、病虫害防治以及切花采收等内容,以期为切花月季在北方的推广提供参考。

月季花是中国传统十大名花之一,属蔷薇科,花大型,有香气。现代月季更是被广泛用于切花,需量很大,尤其北方地区冬季,月季切花的缺口大,价格高。现将辽宁省朝阳地区温室切花月季的栽培技术介绍如下。

1品种选择

由于朝阳地区冬季干燥寒冷的气候条件,所以选择的主要是那些适应性强、易管理、质量好、产量高的品种。如红衣主教、达拉斯、萨本莎、超级玫瑰等。

2合理的温室结构

切花月季生长适温白天为20~27 ℃,夜间15~22 ℃。气温低于8 ℃,植株生长缓慢;4 ℃以下,植株进入休眠状态。为实现周年生产供应,首先温室必须具备合理科学的结构,以保证最大限度地吸收光能,提高温室湿度,使白天室温保持在20~27 ℃;夜间温度保持在15.5~16.5 ℃。冬季可采取加温措施,提高温室夜间温度。同时,利用挖防寒沟、盖草席等保温措施减少热能消耗。其次,月季是喜光植物,要增加光照,以促进月季生长。朝阳地区光照强度很强,很适合月季的生长,但也要选用那些透光性好的薄膜,还可以采用反光膜,贴在温室后墙上,提高光照强度,冬季光照不足时可采用人工补充光源。

3定植前土壤准备

切花月季最适于pH值为5.6~6.5的微酸性土壤,营养充足、排水透气良好的土壤是月季切花培育成功的关键。种植前要根据土壤的质地和营养状况来施用基肥,最好施用已发酵的有机肥改良土壤,促进月季的生长,不要施用新鲜的厩肥,避免烧花和引发虫害。对温室内的土壤消毒,如果温室未种植过月季可以应用多菌灵、五氯硝基苯等杀菌剂和辛硫磷、甲基异柳磷等杀虫剂进行简单的消毒。如果温室长期进行月季生产或发现线虫或根瘤,就需要进行严格的土壤消毒,可通过向土壤中施用棉隆和安百等化学药剂,利用毒气扩散来杀死土壤中的病害。施药后要按要求达到消毒天数,消毒后要翻耕土地,待残药排尽后再定植,以免造成药害。整地做畦,南北方间做畦,畦宽1 m,长度以棚宽为限,畦高30~40 m,畦面耙平,以便灌溉[1-2]。

4种苗定植

朝阳地区切花月季多采用扦插苗。扦插苗具有繁殖快、成本低、管理简单的特点,但扦插苗的根系及长势相对较弱,产花周期一般为4~5年。为保证切花质量,减少病害发生,每畦2行,行距40 cm,株距30 cm,一般7~8株/m2为宜。全年都可定植,但以春季较好。定植后幼苗迅速生长,植株进入采花期早,全年冬季切花产量高,生产见效快。一畦上2行相间种植,以利于植株生长。一栋温室尽量栽种1个品种,以便于管理和预防病虫害。

5肥水管理

一般2~3周施肥1次,有机肥与化肥要轮流施用,施用化肥时氮、磷、钾的比例为1∶1∶2。缓苗期先不要施肥,幼苗恢复生长后就要开始追肥,开始时肥量要少,随着植株生长逐渐加量,休眠期停止施肥。月季是喜水作物,定植后要马上浇水,每隔3~4 d浇1次水,连浇3 d,保证幼苗尽快恢复生长。浇水后要及时中耕、松土和除草。切花月季要求温室内相对湿度65%~70%,浇水量取决于土壤类型、气候条件和植株生长状况,光照不足时要控制浇水量,以防止植株徒长,一般随施肥进行浇水。

6植株修剪

分为幼苗期修剪、生产期修剪、调整期修剪。幼苗期修剪目的是培养产花主枝。将生出的花蕾在透色后摘掉,把达到40 cm的枝条从基部3 cm处弯折成为营养枝。如果长度不够,等侧芽萌发后再弯折,经过3个月左右,营养枝达到3枝以上,新生枝达到切花标准即可采花。第1次采花要注意留茬高度,一般15~20 cm,粗枝留枝高些,细枝留的矮些,留下的枝条即是产花主枝。除赶上“情人节”等花价高的情况外,一般不要提前采花,否则影响后期产量。生产期修剪,这一时期要及时抹去切花枝的侧芽。第2~3次采花时,要保留2~3片小叶,继续培养产花主枝。之后至少要留1片5小叶,确保侧枝萌发。产花主枝一般3~5枝,在产花期要将达不到切花标准的枝条继续弯折为营养枝[3-4]。调整期修剪,在植株超高、长势减弱或调整花期的情况下,要对植株进行调整修剪。不能剪去大部分枝条,应在50 cm左右处弯折。注意不要折断皮部,并将枝条过长部分剪除,从而最大限度保留叶片数量,使其成为营养枝。

7病虫害防治

目前温室切花月季的常见病害有白粉病、灰霉病、黑斑病等,可分别用三唑酮800倍液、速克灵1 000倍液、多菌灵500倍液等喷雾防治;虫害主要有蚜虫、红蜘蛛、夜蛾、白粉虱等,可分别用氧化乐果800倍液、扫螨净1 500倍液、抑太保1 500倍液和虱蚧宁1 500倍液等防治。

8切花采收

切花的采收期一定要把握准确,采收过早,花蕾会出现弯头或不能正常开放;采收过晚,如内层花瓣开始松散时,会增加运输中的损耗。一般来说,远距离运输在1/3花朵花萼松散,花瓣紧抱,开始显色便采收;近距离销售时,采收期在2/3花萼松散,1/3花朵花瓣松散时采收,采收长度要求5节以上,一段有40~60 cm即可。剪取时应留2枝5小叶片,植株较弱应多留,为了使采收的月季切花开度接近,冬季每天采收1次,春季每天采收2次,夏季每天采收3次。月季花采收后应尽快插入水中并转移至阴凉处。

9参考文献

[1] 葛徐芳,华小平,韩善收.切花月季日光温室高效栽培技术[J].现代园艺,2010(4):22-23.

[2] 孔祥林,尚衍任,陈代良,等.切花月季日光温室捻枝栽培技术[J].农业知识:增收致富,2007(8):9.

[3] 黄春峰.高寒地区节能日光温室切花月季栽培技术[J].北方园艺,2004(4):20-21.

[4] 王建邦.日光节能温室切花月季栽培技术[J].青海农技推广,2006(2):41-42.

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