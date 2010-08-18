兴化香葱连作障碍的原因及对策

来源：中国鸣网位置：作物生产科学论文时间：2017-08-02 14:27

香葱是一种基本的调味作物，在我国南方种植面积广阔，本文以兴化为例，研究了当地香葱连作障碍成因。

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对兴化香葱连作障碍产生原因及治理技术进行试验研究，结果表明：香葱连作可改变土壤理化特性，加剧土壤酸化，使土壤微生物活度下降;通过不同药肥修复，以石灰氮和微生物有机肥修复的效果最好，可明显增加香葱株高、干物质积累和产量。

兴化香葱由于其种植的区域主要集中在少数乡镇，连作障碍逐年加重，产量下降，品质降低，种植效益不理想，已成为香葱产业发展的主要障碍。为更好地研究兴化香葱连作障碍产生原因及治理技术，在兴化市垛田镇张庄村开展了兴化香葱连作影响试验研究，以明确导致香葱连作障碍的主要土壤因子，并结合不同药肥处理对香葱连作障碍修复效果的试验，筛选香葱连作障碍土壤的修复技术。

1材料与方法

1.1试验地概况

试验地点设在兴化市垛田镇芦洲张庄村香葱种植户的责任田。试验田均为垛田红砂土，质地为壤土。土壤类型分别为无连作障碍、轻度连作障碍、严重连作障碍3种。试验于2010年3月10日开始，6月底结束。

1.2供试材料

供试品种为兴化香葱。供试肥料为香葱专用肥(兴化市天地农业科技有限公司)、石灰氮(宁夏大荣化工冶金有限公司)、微生物有机肥(南京农业大学资源与环境科学学院和江苏新天地肥料有限公司)、菌虫一次净(兴化市蔬菜科学研究所)、牛粪有机肥、复混肥(15-15-15)。

1.3试验设计

每块试验田共设6个处理，处理A：施香葱专用肥750 kg/hm2;处理B：施石灰氮750 kg/hm2;处理C：施微生物有机肥750 kg/hm2;处理D：施菌虫一次净150 kg/hm2;处理E：施牛粪有机肥750 kg/hm2;以施复混肥600 kg/hm2作对照(CK)。各处理基施氮、磷、钾养分水平相同，等量施用追肥。试验采用随机区组排列，3次重复，小区面积15 m2(3 m×5 m)。

2结果与分析 1不同程度连作障碍土壤理化特性的比较 1.1土壤pH值比较。由表1可以看出，长期种植香葱，导致土壤出现不同程度的酸化。长期连续种植香葱，导致严重连作障碍的土壤pH值最低，达到了5.03，分别比无连作障碍和轻度连作障碍的土壤pH值下降了9.5%、14.3%。3种受不同程度连作障碍影响的土壤pH值差异达到极显着水平。

1.2土壤有机质和氮含量的比较。由表2可以看出，无连作障碍的土壤有机质含量最高，严重连作障碍的土壤有机质含量最低。与严重连作障碍的土壤相比，无连作障碍和轻度连作障碍土壤所含有机质含量分别高61.8%和30.3%，无连作障碍土壤与轻度、严重连作障碍土壤之间的有机质含量差异达到极显着水平，轻度连作障碍土壤与严重连作障碍土壤中有机质含量差异显着。随着连作障碍程度的加剧，土壤铵态氮和全氮含量减少，而硝态氮含量增加，硝酸盐在连作障碍土壤中累积明显。

1.3对土壤微生物碳氮和酶活性的影响。由表3可以看出，无连作障碍土壤和轻度连作障碍土壤的微生物碳、氮含量都显着高于严重障碍土壤。3种类型土壤的过氧化氢酶活性差异均达到极显着水平(P<1%)。与无连作障碍的土壤相比，轻度连作障碍和严重连作障碍土壤的脲酶活性分别降低25.8%和65.5%。3种不同程度连作障碍土壤的脲酶活性差异达到极显着水平(P<1%)。可以看出连作大大降低了脲酶的活性，影响尿素的水解，进而导致香葱对施用尿素的利用率下降。

2不同修复处理对香葱生长的影响

2.1不同修复处理对香葱株高的影响。由于在修复技术上的处理不同，苗体的生长状况也存在差异。图1为严重连作障碍田块不同修复处理下香葱的生长动态，与无连作障碍及轻度连作障碍田块香葱株高的生长动态变化基本一致。从图1可以看出，各处理香葱株高呈同步变化趋势。但自4月29日后，处理B、C呈现快速生长趋势，生长速度明显快于其他处理，处理B的株高达到最高。各处理收获时，香葱株高以处理B、C最高，CK最低。因此，与CK相比，试验所采用的连作障碍修复处理都不同程度促进了香葱生长。

2.2不同修复处理对香葱干物质积累的影响。由表4可以看出，从总体上看，不同修复技术对香葱生长都有促进作用，3种不同程度连作障碍田块香葱的鲜重和干重都有不同程度的增加。从不同处理的差异来看，处理B、C具有显着修复效果，处理A、D、E具有一定的修复效果。从不同处理的香葱根、茎和叶干物质分配比例来看，修复处理都不同程度地增加了根部干物质分配比例。由此说明，试验所采用的连作障碍修复技术都有利于根系发育和生长，从而促进其对土壤养分的吸收和利用，提高干物质积累速率，尤其以处理B、C、D效果明显。

2.3不同修复处理对香葱产量的影响。与考苗测得的香葱理论产量结果类似。处理B、C具有显着修复效果，施用石灰氮和微生物有机肥，对于轻度、严重连作障碍田块香葱生长具有显着的修复效果。对于处理A而言，无连作障碍和轻度连作障碍田块香葱生长明显优于CK，但对严重连作障碍田块的修复效果不理想。处理D、E对香葱生长有一定的促进作用，但提高幅度不大。因此，菌虫一次净和牛粪有机肥对香葱连作障碍的修复效果弱于石灰氮和微生物有机肥。

3结论与讨论 1香葱连作障碍的成因分析 1.1香葱连作导致土壤次生盐渍化。移栽前的土壤理化特性测定结果表明，随着连作障碍程度加深，土壤有机质、全氮和铵态等养分含量呈现下降趋势。土壤中的绝大部分氮素为有机结合形态，无机形态氮一般占全氮的1%～5%，土壤氮素的消长主要取决于生物积累和分解作用。全氮量可以用来衡量土壤氮素表现出的基础肥力，而土壤硝态氮量与作物生长关系密切[1-2]。此次试验结果表明，随着连作障碍程度的加剧，土壤有机质、铵态氮和全氮含量下降。

3.1.2过量化学氮肥施用导致土壤酸化。在种植过程中，菜农往往通过重施化肥来促进蔬菜快速生长，且肥料品种单一，尿素等氮肥用量明显过多，造成土壤酸化。因此，过量施用化肥是造成土壤连作障碍的首要因素。该研究收获期土壤pH值的测定结果表明，无连作障碍田块的土壤pH值都在5.0以上，但严重连作障碍田块土壤pH值急剧下降。因此，如何改善土壤酸碱度，使土壤pH值保持在香葱生长所需范围，是解决香葱连作障碍的关键和首要因子。 1.3香葱连作导致土壤微生物区系改变。土壤微生物碳、氮量是衡量健康土壤的重要生物学指标。土壤微生物活度是土壤中水解酶活性的总和，体现了土壤有机质的水解速度，反映的是微生物在土壤物质循环中的生化过程。香葱严重连作障碍田块的土壤微生物碳、氮含量有降低趋势，且明显低于无连作障碍田块的土壤。 1.4香葱连作导致土壤酶活性下降。土壤酶主要来自微生物细胞，也可以来自动植物残体，土壤酶活性与土壤健康及土壤养分转化等有很大的关系。连作能改变葱田土壤酶活性，随着连作年限的延3.2香葱连作障碍的防治措施 2.1轮作换茬。坚持合理地轮作换茬，改变栽培作物的种类，可显着降低土壤中的病原菌数量。轮作方式包括普通蔬菜作物之间的轮作，也包括蔬菜的水旱轮作等栽培方式。 2.2科学施肥。重视有机肥和无机肥的配合使用，解决过量施肥和施肥比例不合理造成连作障碍的问题。香葱生长过程中需氮、钾较多，根据目标产量与土壤供肥能力，实行平衡配方施肥。 2.3改善土壤环境。采用深耕晒垡、合理休耕、增施碱性药肥和生物菌肥等措施，改善土壤理化性状，营造利于作物生长的良好环境条件[5-7]。

3结论

该研究对兴化香葱种植区无连作障碍、轻度连作障碍和严重连作障碍典型田块的土壤理化和微生物学特性进行比较分析，并通过田间试验，开展了不同药肥连作障碍修复处理对香葱生长及土壤特性影响的研究，主要结论如下。

(1)香葱连作导致土壤理化特性改变，土壤酸化加剧，表层土壤硝酸盐积累严重，发生次生盐渍化。随着香葱连作障碍的加剧，土壤pH值下降，低于5.0，未采用障碍修复处理田块土壤pH值甚至低于4.0，呈现强酸性。土壤表层硝酸盐含量随着连作障碍加剧呈增加趋势，其主要原因可能有以下2个方面：一是由于长期过量施用化学氮肥，特别是尿素的施用导致土壤酸化;二是由于长期单一连作，土壤耕层变浅，土壤板结，通透性变差，导致硝酸盐在土壤表层积聚，发生次生盐渍化。

(2)香葱连作导致土壤微生物量下降，土壤酶活性降低，土壤病害加剧，根系对土壤养分的吸收和利用能力下降。随着连作障碍的加剧，土壤微生物碳、氮量均下降，土壤微生物碳基质和活性受到显着影响，土壤酶功能下降，一些酶的解毒功能及活化功能受到限制，引起香葱根系病害加重，根系对土壤养分的吸收和利用能力下降。

(3)试验所采用的连作障碍修复技术都不同程度地增加了香葱株高和干物质积累，促进香葱生长，但修复机理及修复效果存在差异。在所采用的连作障碍修复处理中，以石灰氮和微生物有机肥修复效果最好，其次为香葱专用肥，再者为菌虫一次净，牛粪有机肥的修复效果最差，与对照处理的差异不明显。

4参考文献

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