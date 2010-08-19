架上绘画艺术语言的当代性转化探索

来源：中国鸣网位置：美术论文时间：2016-09-19 11:01

在全球化快速发展的当今，各行各业都在不断地进步，不断地创新，艺术作为人们生活不可缺少的调味剂，更需要创新意识，不断地满足人们的精神文化追求和审美需求，作为艺术工作者应该去人们的生活中放眼观察、去感觉生活中的真实，在现实生活中汲取灵感，这样才能更好地将架上绘画艺术走下去。

《中国书画》艺术类核心期刊，杂志是由经济日报报业集团主办的大型国家级艺术类核心期刊。2003年1月创刊以来，以文怀沙、方增先、王伯敏、冯其庸、沈鹏、邵大箴、周汝昌、武春河、欧阳中石、范曾、饶宗颐、黄君寔、韩天衡、薛永年等21位名家大家担纲顾问团队。

引言

近年来，随着非绘画艺术表达形式逐渐冲击着绘画艺术，作为西方传统的油画形式—架上绘画更多地显示出艺术语言上的保守和平庸，显然一副绘画作品的成败，艺术工作者对作品所要表达的思想观念和绘画艺术语言的运用尤为重要。本文主要从架上绘画在当代艺术多样化环境中的处境出发，探讨架上绘画在继承传统艺术形式的基础上与新时代、新观念、新手法的融合，作为艺术工作者，希望能给架上绘画艺术开辟一条新的道路，使其能够长远地发展。

一、架上绘画艺术在当代艺术环境中的现状

当代架上绘画的发展受着很多方面因素的影响，尤其在当今艺术形式多样化和电子科技不断发展的今天，更多的新颖绘画语言呈现在我们的眼前，给我们更加直观和生动的信息，所以在时代不断变化的背景下，架上绘画如果要突破它的平庸和陈旧就必须寻找更大的突破，就要与时俱进，不断的创新，只有这样才能创造出更多、更好的绘画作品，那么对于现代架上绘画的概括主要从以下几个方面：

(一)架上绘画的发展历史

“架上绘画”作为一种舶来品，它是西方美术的艺术产物，所谓“架”上主要指对艺术存在方式和绘画工具的表述，在可移动的木质或铁架上系统完成的绘画成品，它并没有实质性的技术性功能，更多情况下是对传统艺术形式的区分和分类，追溯它的历史最初是从建筑壁画、插画、器皿等艺术表达形式中独立出来而又相互联系的绘画表达形式。它相对于壁画具有可移动性和便捷性，架上绘画经过不断的发展甚至取代了盛行一时的壁画，可以说它是一种走上独立艺术观念的绘画语言，是艺术家对于绘画语言的一种新的运用和尝试。社会的不断发展，架上绘画曾几度面临着即将灭绝的状况，如摄影技术的出现、现代主义艺术的挑战以及人们不断变化和发展的审美要求等等，可以说架上绘画艺术受到的威胁在社会不断发展中几乎没有停止过，在当今架上绘画艺术处在一个图像技术信心传播飞速发展的时代，架上绘画也面临着即将被替代和被攻击的境况，重新思考架上绘画自身的存在意义和发展方向，是我们艺术工作者目前所面临的问题。

(二)架上绘画所面临的危机

1.摄影技术对架上绘画的威胁众所周知，摄影技术的发明给绘画艺术造成了巨大的冲击力，很多画家和艺术家认为架上绘画在摄影技术发明之际而濒临灭绝，会退出历史的舞台。摄影技术的出现使得许多画家在人物肖像画上一度断绝了积极来源，随着摄影技术色彩全方位的进步和革新，很多情况下人们已经更乐于接受这种简单、快速、表现性强的艺术形式，写实绘画已经处在一个尴尬的境地。随着时代的变迁，摄影和电视及互联网的新媒体时代的出现，绘画在历史上的很多功能被逐渐的取代和剥夺。2.艺术工作者所面临的困境一些对艺术执着的画家始终坚持着自我对艺术的信仰，保持着对传统绘画的热爱，在绘画形式上不断地做出努力，试图消除架上绘画艺术与人们之间的距离，艺术家们认为，绘画是唯一可以用来记录实物的不同形态的艺术手段，是对与人们生存环境的艺术实践活动，通常采取对客观事物的外形塑造和色彩描绘，可以把艺术工作者的灵感想像和幻想通过绘画的形式而表达出来，艺术工作者可以在二维世界中传递出绘画的语言，尽管绘画具有唯一性的特征，但不难看出，架上绘画饱受着摄影技术的威胁及带来的各种挑战，摄影技术的出现，不得不使架上绘画艺术寻找更多的表达形式和绘画技巧，如19世纪印象派的出现和20世纪初立体主义、结构主义和超现实主义的出现都是对摄影技术的挑战，为的是缩短与之发展的距离。艺术家们希望在架上绘画中赋予更多的时代性特征来获得人们对绘画艺术的新鲜感。

二、架上绘画艺术语言的当代性转化

“当代性”从字面上来讲，不难看出给它赋予了更多的时间性和空间性的特征，“当代”也更多地强调它与过去的不同，更多地凸显出当下发展的形式和特点，在艺术上的“当代性”通常是指不同于传统的艺术观念和表现形式，以一种崭新的艺术形式和表现手法给人们呈现出新鲜感，当代性艺术更加地符合这一时期人们的精神文化追求，甚至更多的时候是作为人们精神追求的导向。因此架上绘画艺术语言的当代性转化具有重要的时代意义。

(一)汲取新的艺术观念

在艺术表现形式多样化的今天，艺术的呈现大多数是跟随者人们的审美观念而革新，架上绘画艺术表达出来的传统绘画技法和传统审美观念，已经不再符合处在经济社会中的人们，虽然架上绘画具有历史性的绘画特点，在历史上的相当一段时期也表现出鼎盛的局面，但在多元文化的今天，其以很难满足人们的精神文化追求和审美情感。我国当代的艺术表达形式多样性使人们已经处在读图的时代，互联网、手机、电视、电影等各式各样新媒体的出现，使得艺术的活动形式层出不穷，艺术创新手段也越来越灵活多样，使得我国人们的审美观念和对于精神文化的追求发生了重大的改变，单一的艺术表达方式已经远远不能满足人们的审美需求，人们对艺术的要求也越来越高，那么，这些都对架上绘画在当今时代中的发展带来了很大的挑战，这些挑战在另一方面也给架上绘画在新时期的发展和变革找到了突破口。因此，在架上绘画的艺术创作过程中，应把观念的表达和对审美的要求以满足当代人的文化追求为主，观念更新是架上绘画转化的关键，并赋予智慧的表达来关注人们的精神追求，将传统文化、民族文化和大众文化融合串通，这样才能表现出架上绘画的当代性特征。因此，艺术观念的不断转换是人们对现实生活情感和精神追求的不断彰显。

(二)体现出人文精神

在架上绘画艺术形式上运用先进的科技和先进的思想观念，会更进一步地满足人们的对文化的追求和对生活的审美，但是在更多的情况下只是为了满足人们的视觉效果来努力，这样只是符合表面上的“当代性”特点，而没有凸显出架上绘画的特性和创造性。如我国著名的艺术家尚扬，在他的作品中，我们可以看到更加注重对视觉效果的追求，在作品《诊断系列》中，他借用了生活现实的图像，如医院的诊断台、X光片等，这些都是真实性的物体，在他的绘画中，他把图式进行重新改造，使得每一个图案都成为一种元素符号，同时，他的作品中还融入了中国的传统文化儒家、道家、以及禅意的表达，并与中国画中的“气韵”相结合，使得作品在运用西方传统绘画技法的同时也能彰显出中国传统文化的意境。

三、结论

在当今艺术多样化的今天，艺术的表达形式多种多样，如行为艺术、摄影艺术、手绘艺术等等，架上绘画艺术作为西方传统绘画的油画艺术在经历了几百年的历史中有着深厚的艺术语言，而在今天，当代架上绘画艺术也受着这些艺术方式的影响，呈现出多样的绘画艺术表现手法，这也印证了架上绘画艺术想要立足于当代则必须进行变革，在继承传统的艺术表现技法和绘画语言的同时，作为艺术工作者要丰富自己的思想情感，走在时代的前言，创作出具有时代特色的绘画作品。

参考文献：

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