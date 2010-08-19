中国传统聚落营造思想

来源：中国鸣网位置：文学论文时间：2016-09-13 10:30

传统聚落是人类集体智慧的结晶，其间经历了漫长和复杂的蜕变过程，得以形成独特的地域文化与聚落景观，不仅充分展示出人与自然和谐共处的生产和生活方式，还为人类提供了一个与城市生活截然不同的生活空间，其内敛、朴实、人性化的特征，均是当代城镇缺失和需要吸收借鉴的地方。深入解析了中国传统聚落所具有的自然生态特征、景观特征，旨在研究其背后的思想文化根源，希望借此能对现代村镇的建设活动有一定的启发和指向作用。

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1传统聚落特征分析

1.1自然生态特征

1.1.1尊重自然，因地制宜。传统聚落擅长利用地形、地物，故而聚落多因地制宜，空间布局不拘形式，格局自由，由此成就了顺应山势的山地城镇、临水跨溪的沿江城镇，这一独特的聚落景观。石柱西沱就是山地城镇的典型代表，整个城镇顺应山势，从江边垂直向上攀岩，建筑亦沿千步云梯爬沿而建，整个城镇契合地形高低起伏，与自然完美结合。

1.1. 2契合环境，彰显人性。传统聚落十分重视对周边自然环境的保护和利用，借助聚落选址、空间布局、建筑形制以及建筑材料等与地方环境紧密衔接，求得和谐统一。如我国南方地区建筑普遍小巧宜人、姿态轻盈，屋檐出挑深远，不仅适应了多雨、炎热的气候特点，也与南方人细腻、内敛的个性特征相得益彰，展示出聚落人性化的特点。

1.1. 3效法自然，浑然天成。传统聚落在长期历史发展的过程中形成“靠山吃山，靠水吃水”的传统习俗，故而聚落多就地取材，巧用自然。如西南山区，盛产石材、木材等资源，故而城镇多以干阑式木结构和羌族石砌建筑群为主;闽西、闽南等地，由于采石用土较为方便，于是呈现出大批方形或圆形的土楼建筑群。由于受资源条件的制约，各地表现出不同的地域风格，但均与自然环境紧密衔接，表现出与自然的完美结合，大有“宛若天生、浑然天成”之感。

1.1. 4路即轴线，尺度宜人。我国地域辽阔，地形复杂多变，城镇布局契合地形、地貌多采取曲轴线处理的手法，即不强求一律，不和自然争强弱，街道随地势随弯就弯，遇转则转，成为城镇发展的主要轴线，城镇亦沿道路两侧展开布局;城镇规模也由于受地形、交通方式、生产活动、土地供给能力和农业耕作半径等因素制约，规模相对较小，故而聚落尺度宜人，空间环境亲切、舒适。

1.1. 5独立、完整的人工生态系统。传统聚落常选址于冬季风小且日照多，夏季有凉爽山谷风、河风，近水源之地，且多规划布置于河岸的凸起地段，这一地区不仅可避开河水的冲刷，还会因泥沙的不断沉积扩大聚落可耕、可居的场所面积;并通过与周边自然环境的紧密衔接，形成山、水、城三位一体的格局。徽州宏村坐落于雷岗山、左右护山之间，既可挡北风之烈，左右山峰又互成椅角之势，形成极其安全的地理环境;通过外围水体的引人形成了一个大型的水域—月沼，不仅解决了人们日常生产、生活、消防等用水需求，还极大改善了区域的小气候环境，在真正意义上形成了人与自然和谐共生的人工生态系统。

1. 2景观特征

1.2.1异彩纷呈的地域景观。传统聚落由于区域地理位置的不同，所受自然条件、地方文化、风土习俗等因素的影响各异，故而在聚落景观上体现出不同的地域风格。如江南水乡的“小桥、流水、人家”，云南傣族的“芭蕉、竹楼、缅寺”，湘黔侗族的“鼓楼、风水桥”，四川临江聚落的“吊脚楼、坡屋顶”，西北高原的“窑洞”景观等。

1. 2. 2形胜取意的符号景观。传统聚落为祈求平安、保一方稳定，除十分重视聚落选址，还在聚落形态和空间布局方面大做文章，形成特殊的空间格局。如芙蓉村为期望后代人才辈出，子孙发迹，以“七星八斗”立意构思，整个村落以七颗“星”加以控制，联系东、西、南、北4条道路，构成完整的道路系统;又以“八斗”为中心分别布置村落的公共活动中心和住宅区，并通过流水系统将8个区域沟通串联，构成一幅大型的图案景观。

1.2.3秩序井然的形态景观。传统聚落由于规模小，等级低，加之受地形、地貌等因素制约，更强调尊重自然、因地制宜。受中国尊老爱幼传统习俗和尊卑贵贱等级思想的影响，村落通常以族中长老领地为基准，由内向外自然推进，形成若干个居住组团，且约定俗成村东为长房，村西为次房，由此形成秩序井然、分区明确的聚落组团，展示出一种奇特的形态景观。

1.2.4寓意深远的节点景观。古人十分讲究尊重地形、地物，强调在自然中寻求秩序，尤其体现出对特定自然物的崇拜，于重要节点处常保留特定物件或栽种特定植物，以此寄寓整个村落的兴衰祸福，故而受到极大的重视。“风水树”就是其中的一种，云南大理的白族就将大榕树视为生命与吉祥的象征，故而几乎每个村落都种有大榕树，且整个村落以大榕树为中心展开布局，构成整个村落的中心和地标，由此形成村落一大重要的节点景观。

1.2.5色彩斑斓的立面景观。受地形因素制约，聚落多随地形高低起伏，上上下下，人字山花墙面亦层层上叠，且暴露出大量建筑的侧立面，展示出数以百计的方格子，由此呈现出层层叠叠、纵横穿插、错落有致的城镇外轮廓空间，黄白相间的方格子不仅增添了景观的层次感，还极大地丰富了视觉效果，成就了城镇色彩斑斓的立面景观。

2传统聚落的思想文化探源

2.1生态理念中国传统哲学十分讲究“天人合一”的有机思想，强调把人看作大自然的一部分，故而人类居住的环境特别注重自然山水的保护，强调因借自然，强调与自然环境和谐共生。由于枕山可挡冬季寒潮侵袭;面水利于生产、生活、灌溉、行船，又可迎纳夏日凉风，调节区域小气候;坐北朝南可获得充足的日照;良好的植被既可涵养水源、保持水土，又利于调节小气候，丰富聚落景观，故而传统聚落多选择“枕山面水、坐北朝南、植被茂盛”的地理环境。除了对自然的尊崇，传统聚落还表现出对白然极大的适应能力，各地所具有的不同的聚落景观呈现出不同的建筑形制和空间格局，均是对自然环境的一种主动适应。如四川沿江地区由于山势陡峭，故而城镇只得“吊脚为楼”以节省空间;加之气候炎热，城镇建筑多设天井，并采用出檐深远的坡屋顶，以此达到降温排水的目的。

2. 2宗族意识中国古代是一个典型的以血缘关系为纽带的宗法社会，遵循以父系血缘关系区分嫡庶亲疏的宗族礼制，外化在社会生活秩序的各个方面，物质形态主要体现在聚落空间组织、层次分布、房屋等级等方面，故而聚落多以宗祠为中心，呈“向心式”的空间布局模式。不仅如此，宗祠建筑在建筑形制、建筑体量、建筑材料和建筑色彩等方面，也均与其他建筑存在明显的差异，使其在众多建筑中脱颖而出，成为整个家族的“精神空间”和“引力场”，具有压倒一切的优势。由此可以看出，宗族意识不仅在传统社会中具有十分重要的地位，对聚落空间和聚落景观亦产生了极其深远的影响。

2. 3耕读文化“耕为本务，读可荣身”，一直是我国传统农业社会时期的至理名言。由于受自给自足生活观念的影响和儒家理学思想的长期教化，传统聚落多取法自然，尺度宜人，少人工雕琢的痕迹，形成青山绿水、古朴典雅的聚落空间，以此体现“耕者”坦诚、率真、淳厚的胸怀和“读者”崇尚淡泊、潇洒脱俗的个性特征。如楠溪江苍坡村就以“文房四宝”规划布局，其中笔街直指西面笔架山，村东西各开二池为砚池，砚池旁各置一条石，意为墨，方正的村落如同一张白纸，以此寄寓村民“兴文运、出人才”的美好愿望，充分体现出耕读文化对传统聚落规划布局、聚落景观等方面产生的重大影响。

2. 4风水理论传统聚落普遍选择有山、有林、有田、有水相对封闭的地理环境，且多布局于土地肥沃、人身安全、生活方便、风光优美之所，是理想的趋吉避凶的生活场所。不仅如此，传统聚落还通过对周边地理形制、聚落形态的构建，形成特殊的象征性符号，以此寄寓趋吉避凶、光耀门嵋的愿望。上里古镇就是这样一个例子，占镇背山面水，后面山势蜿蜒，山脉层层拔高，植被繁茂，若干河流在此汇聚，上里居于河流相交的夹角内，有“财源”汇聚宝地之意，周围18个馒头式的小山环护左右，又兼十八罗汉呵护上里古镇之寓意。又如安徽绩溪县的冯村，不仅村落四周地形环境安定祥和，颇具安全感，而且还将村口处几座护卫的山头命名为狮、蛇、龟、象，最大限度地满足居民的生理和心理需求。

2. 5多元文化的融合我国是一个统一的多民族国家，56个民族有56种不同的民族文化，各民族杂居在中国大地的各个角落，共同的生活促进了民族间文化与信息的交流与沟通，体现在聚落空间、建筑单体上，即表现为异域建筑风格、建筑形制的相互借鉴和拼接，使得本土建筑风貌被频频打破，出现一幕幕奇特的异域景观。如四川本土的硬山式屋面，受移民文化影响，被植人了“外向、张扬”的峰火山墙，打破了原有“内敛、保守”的个性特征，为其增添了另一番韵味;又如原本兴盛于我国北方的廊坊街，经移民传人南方，与南方多雨炎热的气候特点相得益彰，故而广泛分布于我国南方地区，成为城镇又一道独特的异域景观。

3结语

该研究通过对中国传统聚落自然生态特征、景观特征，及其形成的思想文化背景进行了深入、细致的分析，展现出传统聚落不仅十分强调整体的概念，提倡尊重自然、强调人与自然和谐共处的生态理念，还十分尊重历史，尊重保护地域特色的文化理念，这一切都是现代文明社会所缺失和需要吸收、借鉴的地方，故而希望能对当前村镇的建设活动起到一定的指向作用。

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