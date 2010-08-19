准妈妈如何进行口腔保健和护

来源：中国鸣网位置：基础学论文时间：2016-09-13 11:12

妈妈们在准备怀孕前就应该去口腔医院进行口腔健康状况的检查，如果在妊娠期的准妈妈如果有口腔疾病，不仅容易引发并发症，而且还会影响胎儿发育。为了预防这种情况的发生，孕妇要比平时更加注意口腔的护理与保健，妈妈们在准备怀孕前就应该去口腔医院进行口腔健康状况的检查。

《现代妇产科进展》(CN 37-1211/R ，ISSN 1004-7379)是由中华人民共和国教育部主管，山东大学主办、山东大学齐鲁医院协办的国家级妇产科专业学术期刊。1989年，本刊创刊于温州(当时为内部准印)并成立第一届编委会。1992年经国家科委批准，正式成为国家级学术期刊，迁址山东，改由卫生部主管，原山东医科大学主办，原山东医科大学附属医院出资协办，专设编辑部，国内外公开发行(暂定季刊)。

1 孕产妇口腔生理特点

口腔是消化道和呼吸道的起始端，具有咀嚼、吞咽、味觉、辅助发音和呼吸等重要功能，直接与外界相通。口腔内有适宜的温度、湿度，脱落的黏膜上皮、食物残渣等营养物质，不充足的光线，适宜的酸碱度，充足的有氧、厌氧环境，为微生物(如大量的正常菌群和条件致病菌群)的生长提供了良好有利条件。在局部促进因子(如牙石、食物嵌塞、牙列不齐)和全身促进因子(如吸烟、喝酒、妊娠、内分泌紊乱、精神压力等)影响下，宿主防御能力下降，正常菌群失去制约，使以上致病菌成为优势菌，促使口腔黏膜、牙周组织、舌尖味蕾等发生损害或破坏。

妊娠期妇女和产后妇女，由于精神压力、生活方式和体内激素水平及代谢水平发生变动，口腔健康状况也会随之改变。据临床数据显示，孕产妇患口腔疾病如牙龈出血或肿痛、牙周炎、蛀牙龋齿、口腔溃疡、味觉迟钝、食欲下降等高达30%以上，妊娠妇女牙龈炎症发生率为70%以上，牙石检出率高达一半。妊娠性或产后呕吐，可使唾液pH值下降，菌群改变;孕产妇饮食频率增加，体力下降，日常生活不规则，放松口腔卫生的维护，均可导致口腔健康状况下降，炎症发生。研究表明，口腔感染人牙周致病菌能导致胎儿生长限制，胎盘炎症，甚至会引起不良妊娠结果导致早产，同时还会传染给婴幼儿，对其生长发育及身心健康形成威胁。怀孕期妇女和产后妇女口腔生理特点的特殊性，导致其口腔疾患的控制较为棘手，其对母体及胎儿、婴幼儿造成的不良影响也逐渐受到重视。通过口腔护理保健可以有效改善怀孕期妇女和产后妇女的口腔健康，避免口腔疾患的发生。

2 孕产妇的口腔护理保健

2.1 前期护理保健口腔疾病重在预防，在孕期和产期前后均应保持良好心情和足够的睡眠以及丰富的营养补充。应当定期或不定期进行全面的口腔健康检查，拔除残根残冠及阻生智齿，清除牙结石，治疗牙周疾病等防治措施，获得个性化的口腔健康指向，养成良好的口腔卫生习惯，做到早发现、早预防、早治疗，远离口腔疾病的困扰，有益孕产妇及胎儿、婴幼儿的身心健康。

2.2 后期护理保健

2.2.1 心理护理保健孕产妇在妊娠怀孕期和产后阶段会出现一系列生理性的变化，可引起其心理上的负面影响，如精神抑郁、压力提高、情绪不稳定、呕吐恶心，甚至产生疾病。孕期和产期前后应提供全面有序地指向，使其积极寻求恰当的帮助与支持，主动参与护理活动，自觉调整精神状态和心理压力，保持情绪稳定，保障身心健康。

2.2.2 口腔健康护理保健(1)牙刷的选择要选用保健型牙刷，最好使用刷毛中等偏软的小头牙刷，不仅清洁效率高，使用较灵活，而且不易损伤牙龈。

(2)牙膏的选择目前市场上的牙膏分为普通牙膏及特效牙膏等，例如生物牙膏、含氟牙膏、中草药牙膏等。应根据个人口腔问题选择适当的牙膏，且不应长时间使用一种牙膏，尤其是药物牙膏，不宜长期使用，以避免或减少口腔对药物的依赖和破坏口腔菌落平衡。

(3)刷牙方法推荐龈沟法或水平颤动法。手持刷柄，将刷头置于牙颈部，刷毛与牙长轴呈45°角，刷毛指向牙根方向轻微加压，使刷毛部分进入龈沟，部分置于龈缘上。以23颗牙为一组，以短距离水平颤动牙刷510次。然后将牙刷向牙冠方向转动，拂刷唇舌面，注意动作要轻柔。将牙刷移至下一组23颗牙的位置重新放置。每天早晚刷牙23次，每次约3分钟。

(4)使用牙线辅助清洁工具：有效刷牙可以清除牙菌斑最口腔，但也有一小部分残留在牙齿缝隙中，只能通过刷清除牙菌斑身体的这些部位，必须通过使用牙线，特别是对邻间菌斑清洁牙齿去除是非常有效的，特别适用于平面或凸面的齿面。当有紧并传递感觉，可前后跷板动作中使用，通过接触点处，轻轻的到达牙齿表面的接触点，并在龈沟底部清洁龈沟区域的牙线，注意不要硬压人沟以下的组织内深。

使用漱口水口水：孕妇可以在用餐前，要选择自制漱口用淡盐水或漱口，也可以用保健品市场的口水漱口或口腔护理液，必要时用棉签或棉球蘸生理盐水水或苏打水在口腔内很容易积聚污垢擦拭。清洁舌腭，不碰咽，以免引起恶心。

2. 3口腔健康教育可以开展口腔健康教育前后妊娠和分娩，有效的口腔保健指向，通过饮食指向为辅，全面，有效地促进孕妇的口腔保健。孕妇指向，纠正不良习惯。饮食和规律的生活，戒烟，改善口腔自我护理意识，积极有效的维护口腔健康，口腔牙齿发炎发现早治疗，定期检查，以便及早发现，早治疗。口腔保健干预对孕妇实施，正常的发展，有利于母亲健康和胎儿，婴儿，奠定之前和牙齿的健康后出生的孩子一个良好的基础。

3 结论

由于期和围产期孕产妇的生活方式，内分泌，代谢水平和精神状态改变，导致易感性增加口腔疾病，以及妊娠和围产期孕产妇口腔疾病和他们的生理和口腔卫生保健健康密切相关，制约了治疗时间和治疗，口腔疾病更加硬朗的控制，提高孕妇通过口腔护理长期和全面的口腔健康状况，有利于母亲健康和胎儿，婴儿的健康。

参考文献

[1]李小寒，尚少梅.护理学基础[M].北京：人民卫生出版社，2007：6469.

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