牙源性颌骨囊性变的影像学研究

来源：中国鸣网位置：基础学论文时间：2016-09-20 11:50

牙源性囊性变在口腔颌面部疾病中发病率较高，常常发生于上颌骨或下颌骨，因其临床表现较隐匿，发现时囊肿病变范围已较广，对术后颌骨的愈合带来了不利因素，患者生活质量降低。本文对牙源性颌骨囊性病变患者的临床资料进行回顾性分析，现总结如下。

《牙体牙髓牙周病学杂志》是全国唯一的口腔内科学专科杂志，由第四军医大学口腔医学院主办，著名口腔医学专家史俊南教授主编。本刊实行普及与提高、理论与实践、基础与临床相结合，以促进和提高我国龋病学、牙体修复学、牙髓病学、牙周病学的基础理论和临床技术水平。发表相关学术论文等。内容范围：龋病学、牙体修复学、牙髓病学、牙周病学、老年口腔医学、儿童口腔医学。读者对象为国内各口腔医学院、系、研究所;各口腔医院、口腔科;各卫生学校口腔专业的教学、医疗、科研人员、学生;各口腔诊所的医生。

目的探讨影像学检查在牙源性颌骨囊性变诊治中的应用价值。方法回顾性分析郑州大学第四附属医院2012年1月至2014年12月收治的48例牙源性颌骨囊性变患者的临床资料，结合手术病理检查结果，评价术前影像学检查的应用价值。结果48例牙源性囊性病变中，单纯牙源性囊肿31例，占64.52%，影像学表现为低密度影边界清晰，密度均匀，牙根一般正常;单囊性牙源性角化囊肿12例，占25%，囊肿境界清楚，牙根一般无破坏;单囊性成釉细胞瘤5例，占10.41%，牙根压迫吸收呈角形。结论影像学检查对牙源性颌骨囊性变的诊断、治疗具有重要的临床意义。

1资料与方法

1.1一般资料

选取郑州大学第四附属医院2012年1月至2014年12月收治的48例牙源性颌骨囊性变患者。其中男26例，女22例;年龄16～62岁，平均年龄(42.3±2.6)岁;发病部位:上颌骨11例，下颌骨37例;前牙区13例，后牙区17例，下颌骨升支18例。其中5例患者是自觉颌骨局部隆起，自觉不适，影响进食而发现，其余43例患者在体检或行其他治疗时无意中发现。

1.2治疗方法

根据术前检查及临床表现，分别采用X线、CT等影像学检查手段辅助检查，单纯性牙源性囊肿采用剜除术，单囊性角化囊肿和单囊性成釉细胞瘤采用剜除术+Carnoy’s液处理[1]。所有患者均行术中冰冻病理检查，结合临床表现辅助诊断;术后行组织学切片复查，结合最新WTO分类标准进行确诊。

2结果

2.1影像学表现

48例牙源性囊性病变中，单纯牙源性囊肿31例，占64.52%，影像学表现为低密度影边界清晰，密度均匀，牙根一般正常;单囊性牙源性角化囊肿12例，占25.00%，囊肿境界清楚，牙根一般无破坏;单囊性成釉细胞瘤5例，占10.41%，牙根压迫吸收呈角形。

2.2复发情况

术后随访2～3a。其中31例单纯牙源性囊肿患者无复发，复发率为0%;12例单囊性角化囊肿患者复发1例，复发率8.33%;5例单囊性成釉细胞瘤患者无复发，复发率为0%。

2.3一致性结果

术前影像学与术前临床表现、术中所见情况及术后病理检查完全一致。

3讨论

牙源性颌骨囊性变包含多种病变，比如颌骨囊肿、颌骨肿瘤。术前影像学检查对于明确颌骨病变的诊断具有关键作用[2]。但是，临床上某些囊肿和肿瘤的影像学表现极其相似，明确它们之间的差异有利于明确诊断并进行治疗。本研究主要分析了3类疾病，即单纯性牙源性囊肿、单囊性角化囊肿、单囊性成釉细胞瘤，这3类疾病主要发生在上下颌骨。本文发现该病主要发生在下颌骨，尤其是后牙区，发病人群倾向于男性，与其他学者研究[3-4]一致。牙源性颌骨囊性变一般病程较长，发展缓慢，临床症状隐匿，一般很难发现。本研究中只有5例患者是有自觉症状的，其余均为体检或行其他临床检查时无意中发现的。因此，定期的临床检查对于发现牙源性颌骨囊性变具有重要的临床意义。

术前影像学检查有以下几种方法。

①X线:单纯性颌骨囊肿的X线表现为圆形或类圆形的低密度阴影，阴影与周围组织边界清楚，有骨白线存在，本研究中均为单囊，但是也有多囊型存在。口腔科一般采用的是曲面断层片，牙根一般无明显异常。单囊性角化囊肿及单囊性成釉细胞瘤一般与单纯性颌骨囊肿类似，临床上一般结合术中表现及术后病理检查进行区别。成釉细胞瘤一般有牙根的压迫吸收，大多呈角形吸收。术中所见囊液性质:单囊性颌骨囊肿一般为淡黄色液体;角化囊肿一般为白色豆腐渣样内容物，伴有恶臭，且囊壁较薄;成釉细胞瘤的囊液则为褐色液体，含有胆固醇结晶。纵然通过以上几点大致能够诊断疾病，但是最终的确诊还是需要术后病理结果的支持[5]。

②计算机X线体层扫描(computedtomography，CT)。CT检查示囊肿一般边缘光滑，而角化囊肿及成釉细胞瘤的边界清楚，颊舌侧骨板的完整性被破坏，甚至局部完全压迫吸收。CT广泛应用于颌面部硬组织病变的检查[6]。颌面肿瘤的CT检查结果具有重要的临床参考价值，如可以明确肿瘤的位置毗邻关系、边界、大小、周围组织是否被侵犯等。传统的CT平扫由于其局限性已经逐步被淘汰，取而代之的是螺旋CT，后者能够三维重建影像资料，更加准确地掌握颌骨病变的具体情况。其优点众多，应用范围较广，可以定位深部复杂的解剖位置，有助于医生设计治疗方案或手术方法。同时，在肿瘤患者定期复查时明确肿瘤的大小，通过对比治疗前后肿瘤体积的改变，衡量不同治疗措施的临床疗效。但是CT也有其局限性，比如不少患者口内佩戴金属义齿，拍摄时产生金属伪影，影响图像效果。综上所述，根据牙源性颌骨囊性变具体类型采用相应的影像学检查，可充分发挥其优点，更好地为临床医疗工作提供有力的保障。

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