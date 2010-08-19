心脏搭桥手术的临床分析
来源：中国鸣网位置：基础学论文时间：2016-09-20 11:55
心脏搭桥手术是治疗冠心病引起的心肌梗死等疾病效果较好的方法，我国目前已广泛开展，目前统计表明，国内心脏搭桥手术成功率97%-98%。住院总费用约5-6万。手术风险有重要脏器功能不全或衰竭、急性心肌梗塞等。心脏搭桥手术风险是有很多,和病人的年龄,身体状况都有关,也和选择的手术方法有关的.心脏搭桥手术的风险有重要脏器功能不全或衰竭可能,急性心肌梗塞可能,心律失常等.心脏搭桥手术是在心脏表面开刀,而不是解剖心脏,对心脏的损伤极小,心脏搭桥手术的风险不高,成功率高达98.5%。
《心脏杂志》于1989年2月创刊。由第四军医大学、中国老年保健医学研究会心脏学会、中国医药信息学会心功能学会联合主办。由国内著名心血管专家担任顾问及编委。主要报道：①心血管系统的解剖、生理、生化、免疫、病理生理、病理解剖、药理及分子生物学等基础研究;②内、外、儿、 老年及妇产等科与心血管病有关的临床研究;③心血管功能检测技术的基础研究和临床实践及有关心电、心功能信息处理的新技术、新仪器的研制;④中西医结合防治心血管疾病的研究。读者对象主要为从事基础及临床医学的研究人员、医生及有关工程技术人员;也适合医学院校高年级学生阅读。
分析心脏搭桥手术的临床效果。方法：收治冠心病患者108例，试验组68例采用心脏搭桥手术，对照组40例采用药物洗脱支架，通过定期随访对比两组治疗费用、后期不良影响和治疗效果。结果：心脏搭桥组较支架治疗组治疗费用低、不良心脑血管事件(MACCE)低，两组联合终点事件差异无统计学意义。结论：心脏搭桥手术比支架治疗效果更优。
患者三支血管病变，若选择介入治疗，这将会使发生血栓、再狭窄的几率大大增加，除此之外患者的经济负担也会增加，本院就两种治疗冠心病的方法进行研究，结果分析如下。
资料与方法
2009年8月-2012年8月收治冠心病患者108例，男73例，女35例。68例患者采用心脏搭桥手术作为试验组，40例患者采用药物洗脱支架作为对照组，两组的年龄差异无统计学意义。
纳入标准：①愿意在我院接受治疗的患者;②患者满足介入手术适应症的要求;③患者的冠状动脉三支主要分支狭窄>0.7。
排除标准：①冠心病心肌梗死后并发症患者;②冠状动脉弥漫性病变，病变远端血管腔直径<1mm或不通畅者;③慢性心衰、严重肺功能不全、左心室功能低下的患者;④全身动脉粥样硬化伴高血压或糖尿病和肾功能不全的患者。
对两组在术前的性别、体重、糖尿病、心肌梗死等基本情况进行对比，见表1。
研究方法：经过至少两位专业评估医生综合评估三支病变的患者，对既可采用手术搭桥手术又可采用支架治疗的患者经过患者及其家属同意并自愿选择采取的治疗方案。①心脏搭桥手术组(实验组)的患者采用不停跳冠状动脉搭桥术，在术前持续使用改善心绞痛等症状的药物，若使用肝素药物，应在术前12小时停用，做手术时室温保持25℃;②支架治疗组(对照组)的患者，两位及以上的医生根据患者的冠脉造影结果进行支架植入使之能够实现部分或完全血运重建。
不良事件：在定期随访中发现再次血运重建、心肌梗死、死亡等的不良心脑血管事件和术后伤口疼痛、心绞痛等不良事件。
统计学处理：将数据输入电脑建立数据库，整理所有计量数据，并对两组之间的数据采用软件SPSS11.0进行分析，并对数据进行t检验，当P<0.05时表示差异具有统计学意义，当P<0.01时表示差异有统计学意义。
结果
两组住院时间及手术费用对比：对两组在住院期间的时间、住院费用(包括手术费用、术后药物治疗费用)、心脑血管意外、术后并发症等情况进行对比，当P<0.05时，表明两组参数差异有统计学意义，见表2。
两组手术后住院期间不良情况和随访时出现的不良情况进行对比，当P<0.05时，表明两组参数差异有统计学意义，见表3。
讨论
到目前为止，我国的冠心病发病率逐年上升。在冠心病中较为常见的可将其分为隐匿型、心绞痛型、心肌梗死型、心力衰竭型、猝死型等5种，其中猝死和心急梗死最为严重。冠状动脉粥样硬化是冠心病的主要引发原因，但冠状动脉粥样硬化的原因当目前为止还尚未清楚。有研究发现，高发人群是有过家族病史、血脂异常的中老年人群，当年龄过大的人发生胸口疼痛时应引起高度重视，病人的临床表现被用来主要诊断患者的冠心病，目前比较流行的治疗冠心病的方法有心脏搭桥术和支架植入术。王志军等发现[3]，支架植入术对于慢性心衰、严重肺功能不全、左心室功能低下的患者更为适合。
根据我们的研究发现，接受心脏搭桥手术的三支病变患者接受药物洗脱支架的三支病变患者，无论从手术的成功率、术后对患者造成的不良影响和手术费用前者的表现均比后者好，并且得到了患者及其家属和社会较好的认可。虽然，心脏搭桥手术增加患者的住院时间，并且在住院期间治疗费用也不低，但是它有更好的效果。它不但能够降低治疗期间心脑血管意外的概率，而且可以减少术后并发症。更重要的是，若将住院期间和出院之后的治疗费用相加起来，心脏搭桥手术实质上花费更低。经过随访和观察，接受心脏搭桥手术的患者术后盖上情况较之支架治疗者明显好很多，他们需要再手术的概率也明显低于支架治疗患者。经过大量研究表明[4，5]，心脏搭桥术的病人在术后死亡的风险率要比支架手术小。国外还有研究发现，“支架和血管形成术”对于严重的动脉阻塞患者搭桥术更为适合，三支病变患者接受支架植入术在4年内的死亡率是接受搭桥术的1.77倍。
因此，心脏搭桥手术对于治疗冠心病患者具有重要的临床应用价值，对于不适合行介入治疗或介入治疗后再狭窄甚至支架闭塞的病人应尽量采用心脏搭桥手术。但是由于我们研究的病例较少，并受到术后随访患者一些因素的不确定性的限制，因此还需要我们有待进一步进行研究。
参考文献
1HiroseH，AmanoA，TakahashiA.Off-pumpcoronaryarterybypassgraftingforeldlypatients[J].AnnThoracSurg，2010，72(6)：2013-2019.
2王培，贺飞，李勇，等.糖尿病患者心脏搭桥的效果研究[J].中国医疗前沿，2011，6(13)：33-34.
3王志军，柯元南.冠心病患者药物洗脱支架治疗研究进展[J].中国全科医学，2008，11(6)：536-538.
4陶杰，张佳敏，蔡冰，等.心脏不停跳冠状动脉搭桥术在老年人中应用的临床效果观察[J].昆明医学院学报，2010，4(1)：80-82.
5陈铮.天堑变通途-探秘心脏搭桥手术[J].首都医药，2008，1(5)：50-51.
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