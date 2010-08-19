如何提高急诊分诊划分正确率

来源：中国鸣网位置：基础学论文时间：2016-10-18 14:03

急诊和分诊主要是根据病人病情的轻重缓急划分的，病人病情危及生命，或是如果不及时救治会导致病情加重甚至威胁生命，这种情况就是急诊。

《临床急诊杂志》(月刊)创刊于2000年，为中华人民共和国教育部主管，华中科技大学同济医学院主办，国内外公开发行的学术性期刊，为中国科技论文统计源期刊、C J F D全文收录期刊、中国科技论文核心期刊。本刊一贯坚持四项基本原则，坚持党的基本路线，始终不渝地贯彻“为社会主义医学服务、为社会主义建设服务”的办刊方针和“以临床为主、兼顾普及与提高”的办刊方针宗旨。主要报道密切结合与急诊相关的临床科研成果及其诊疗经验，以从事急诊医疗、科研工作者为主要读者对象。

预检分诊是根据病人主诉及主要症状和体征,分清疾病的轻、重、缓、急及隶属专科进行初步诊断,安排救治程序及分配专科就诊的技术[1]。作为在急诊窗口进行分诊工作的护士而言,服务质量的好坏,分诊准确率的高低,直接关系到患者的生命安危。笔者从事急诊工作多年,本文结合工作实际,从思想观念、人员配备、管理机制等方面谈谈如何提高急诊分诊正确率。

1提高分诊质量,从提高分诊重要性的认识入手

分诊质量有待提高[2]。医院缺乏相应的法规、管理制度、技术标准和工作流程。在医院管理年的检查中,发现不少医院对医院急诊分诊工作重视不够,有的将急诊分诊台与导医台结合在一起一台两用,一人兼两职。既负责分诊工作又负责导医工作。有些医院管理者对急诊分诊作用的认识有偏差,分诊护士的主要职能是在引导病人找医生,而不是指导患者及时找准要寻找的科室。有些医院指派年轻护士站在分诊台上听患者自述,寻找对应科室,而不是安排有急诊分诊知识和经验的高年资护士来承担这项工作。因此,树立以患者为中心的服务理念,充分认识急诊分诊工作的重要性,提高急诊护士的职业素养,认真履行分诊程序,正确评价患者的病情,才能提高分诊质量。

2 提高分诊质量,要以提高分诊护士业务能力为抓手

低年护士虽然工作热情高,服务态度好,能坚持工作岗位,但由于分诊经验不足,临床知识不扎实,加之心理素质较差,应急能力偏低,难以胜任急诊分诊工作。容易导致急诊分诊工作的失误,会带来频繁的科室会诊和不必要的忙乱,甚至延误诊断及抢救,造成严重的后果[3]。因此,培养急诊分诊护士工作不可忽视,笔者认为,分诊护士除了有护士资格证上岗外,在上岗前必须接受严格的岗前培训,掌握分诊发展情况,生理心理评估方法,常规分诊的流程,应急处理等,在理论与操作考核合格后才能上岗[4]。我院有计划的实施短期培训,不定期选送护士外出学习,借鉴上级医院的经验,从而进一步提高分诊护士的专业知识水平,提高分诊准确率。

3 提高分诊质量,要在培养护士职业道德上做文章

一个热爱急救护理工作,具有一切为病人着想的服务理念,有主见及有责任心的护士,一定能把急诊分诊工作做好。

①要热爱急诊分诊工作,热情接诊,耐心回答病人的疑问,尊重病人并取得患者的信任,求得患者的理解和配合。

②要有协调和沟通能力。有责任心的护士,在收集、整理资料方面认真,又快又好,为医生对患者病情诊断提供依据。

③团队意识强。患者有的是内科、外科、妇产科、儿科等不同科室的病人,护士要为患者到其他科室检查、治疗提供帮助,既节约时间,又能得到各科室医生的大力配合、提高了急诊分诊的质量。

4 提高分诊质量,要有规范高效的分程程序

根据实诊分诊工作经验,笔者认为,可以针对不同情况采取相应的方法解决。

①重症患者优先得到诊治。

②掌握急诊分诊标准,让患者能在最短时间内得到确定性治疗。

③对于危重患者在推入抢救室的同时,及时对患者家属进行详细询问,了解患者的既往史,缩短科室之间的会诊时间。同时,为了让患者能及时得到医护人员的服务,应在急诊科的明显位置悬挂指示图、电子显示屏、各科室分布图。导医要主动配合急诊分诊护士做好人性化服务。

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