手术室医护人员的自我防护措施

来源：中国鸣网位置：基础学论文时间：2016-11-21 12:03

手术室作为一个特殊的医学实践场所，需要对手术室的器械、空气等卫生条件进行严格把控，手术室感染并不是罕见的问题，常见于医护人员，因此，医护人员的自身防范意识也需要加强。

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随着现代医学的飞速发展，卫生管理学的不断深入，范围的不断扩大，院内感染的发生率不断上升，医院的消毒隔离越来越受到重视。手术室作为一个特殊的科室，目前已被列入医院的高危易感染科室，其工作性质决定着手术室护士必须要面对一定的职业危害，如空气污染、物理机械因素及意外伤害等。现就以下几个方面结合实际工作，谈一谈手术室护士的自身防护。

1 危害因素

1.1 空气污染

1.1.1 麻醉剂

手术室使用大量麻醉剂如异氟醚等。这些麻醉剂可呈气态弥散于空气中，也可经病人吸入后排出大量麻醉废气，长期接触可导致麻醉废气在体内蓄积危害健康。

1.1.2 紫外线

手术室普遍采用紫外线照射空气消毒，紫外线能使空气中的氧分子分解成活跃的不稳定的有毒的臭氧。

1.1.3 化学消毒剂及电刀

日常工作中使用各种化学消毒剂，如过氧乙酸、甲醛、戍二醛、消毒一次性用品的环氧乙烷、碘伏等挥发出的气味及术中使用电刀所产生的气体等弥散于手术间的空气中，污染工作环境。这些有害气体直接影响着手术室医护人员的身心健康。对人的皮肤、眼结膜、上呼吸道黏膜有刺激作用，甲醛还具有致敏诱变致癌的作用，长期吸入混有较高浓度戊二醛的空气或直接接触戊二醛，容易引起头痛、胸闷、气喘、咽喉炎、眼灼伤及肺炎等症状。

1.2 物理机械因素及意外伤害

手术室使用大量的仪器设备，因空气潮湿，连接或操作不当及设备老化等原因常有漏电、短路现象发生。手术中，长时间的噪音刺激，如使用电刀、负压吸引器、空调等，可使护士出现失眠、头痛、精力不集中等神经衰弱症状。术前输液、术中传递器械时不慎被锐利器械、刀、针割伤、刺伤的机会较多，易引起感染。

1.3 X 线照射

手术过程中，特别是骨科手术，常需影像学辅助，护理人员经常受到X 线照射，长期接触X 线可对人体产生多种伤害，如造血功能低下，植物神经功能紊乱等。

1.4 病原微生物的侵袭

手术室护士每天工作中都有可能接触到各种患者呼吸道、血液、分泌物、渗出物等致病微生物的侵袭。如乙型肝炎、艾滋病等疾病到目前为止还没有办法彻底根治，但却能通过输血、注射、手术等来进行传播，给人类带来极大危害。病人在术中使用器械、敷料等是其主要的传播途径。其中，乙肝病毒(HBV)就是存在于手术室内主要的致病微生物之一。

1.5 其他因素

手术室是一个特殊的科室，工作很不规律，时刻处于备战状态，工作紧张，思想高度集中，加班加点更是常事，所以手术室医护人员患胃下垂、溃疡病、心脏病的发生率较一般人群高。

另外，护士手术中长时间站立、走动，易引起下肢静脉曲张，慢性腰腿痛等。

2 防护措施

2.1 减少空气污染

2.1.1 减少麻醉剂的毒害：采用高效低毒的麻醉剂，用禁闭式麻醉机，将病人呼出的麻醉废气排至室外减少室内污染。

2.1.2 紫外线灯管可采用无臭氧石英紫外线杀菌灯。

2.1.3 化学消毒剂的防护：工作中应严格掌握各种化学消毒剂的有效浓度，消除“消毒剂使用越多，浓度越高，消毒效果越好”的错误观念，并戴帽子、口罩、一次性手套，必要时戴眼镜，避免直接接触。取放消毒物品时要及时将容器盖好，防止气体挥发污染环境，如不慎将消毒剂溅入眼内或皮肤上，应立即用清水反复冲洗，尽量减少化学消毒剂对皮肤粘膜的损害。

2.2 物理机械因素及意外伤害的防护

手术室按照操作规程使用电器，同时制定安全管理措施，掌握一定的用电常识，发生故障及时维修，手术前检查仪器确认功能完好方可使用，电极板一次性极板一次性使用最安全。工作中，应选择性能好、噪音小的电器设备，尽可能把噪音降到最低限度。另外，手术室护士在紧张的工作之余，要多安排户外活动，以保证工作中有一个良好的精神状态，手术室护士在术前输液、术中传递器械时，要加强自我保护意识，谨慎操作。规范操作规程，重视基本功的训练，做到忙而不乱。若不慎被针、刀片及锐利器械刺破，应立即挤出血液，用肥皂和流水冲洗伤口，并用碘伏消毒，更换手套，必要时换岗。

2.3 减少X 线照射

做好照射前准备工作，照射时控制时间，控制距离，屏蔽防护，尽量减少照射次数，提高照射的有效率。

2.4 微生物因素的防护

这里主要说是对乙肝病毒的防护：①工作时应严格执行操作规程，对于择期手术的病人如为乙肝阳性者，手术室护士术前应做好准备工作，减少术中参观人员，术中尽量使用一次性用品，便于术后焚烧。配合手术的人员如皮肤有破损者，尽量不参加此类手术，此手术用具在未经过消毒处理前不得随意搬到其他手术间。②参加手术人员，一律戴一次性口罩、帽子、手术衣、穿隔离衣，戴无菌手套，术中所用的脏纱布，纱垫等可放在一个塑料袋内，以便术后处理。术前输液、术中传递器械时，应谨慎操作，避免被针、刀片及锐利器械刺伤皮肤，一旦发生，应立即将伤口处的血液挤出，用3%碘伏消毒，再注射乙肝疫苗。③手术完毕，相关人员脱下隔离衣，手术衣、手套、鞋套等。离开手术间，进行沐浴。④树立自我保护意识，养成操作戴手套的习惯，手套破损及时更换。

2.5 其他因素的防护

在工作中护士要努力学习更新知识，提高技术水平，提高处变不惊的能力，创造轻松积极的学习氛围及和谐的工作环境，工作之余要适当参加健康娱乐的文体活动，减轻生理及心理压力，提高肌体免疫力。如果手术时间过长，术中可在原地活动双脚。在进行护理操作时，就遵循节力原则，养成良好的姿势和习惯，减轻身体疲劳，提高工作效率。

因此，手术室护士在工作中，要提高防护意识，加强自身保护措施，保持身心健康，不断提高身体素质，业务素质和护理质量，以适应现代医学和护理学科的不断发展。

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