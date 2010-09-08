医院污水处理现状与未来发展趋势

来源：中国鸣网位置：基础学论文时间：2016-11-25 13:36

医院在日常运营过程中会产生各种各样的废弃物，如医疗垃圾、废水、废气等等，如果不能对这些医疗垃圾及时的收集分类处理，会对病患和医护人员的健康 产生不良影响，甚至影响医院的发展。

《实用医技杂志》山西省医学杂志，创刊于1994年，是山西省卫生厅主管、山西省医学会主办的专业学术期刊，以医疗卫生单位、医学院校、部队厂矿医院的医疗、医技、管理、护理人员为主要读者对象，报道医疗、医技等领域领先的科研成果和临床诊疗、医疗技术经验，以及对临床有指导作用，且与医疗、医技密切结合的基础理论研究。

根据多年医院污水处理工程设计的工作经验，本文概述了医院污水的特点、分类、收集和排放，明确了目前医院污水处理的排放要求，介绍了近年来医院污水处理的几种常见工艺，并进行了对比分析，同时展望了医院污水处理技术的未来发展趋势。

1医院污水的特点和分类

医院污水是指医院、疗养院等排放的被病原体污染的水，主要来自门诊部与住院部的化验室、手术室、解剖室、药剂室、放射室、厕所、洗衣房、实验室及浴室等。

1.1医院污水的特点

(1)水量波动大：医院污水的水量与医院的规模和病床使用情况息息相关，医院规模越大，日排水量越大;同样规模的医院则空闲病床数越少日排水量越大;日接诊人数越多日排水量越高。医院污水排放主要集中在早上6-9点，中午11-2点，晚上6-9点，其余时间排水量较少，尤其是晚上12点至次日凌晨4点用水量几乎可以忽略不计。(2)成分复杂：医院污水中通常含有酸、碱、悬浮固体、BOD、COD和动植物油，尤其是含有大量的病菌、病毒、寄生虫卵和放射性元素等，成分较复杂，需进行特殊处理。(3)具有空间污染、急性传染和潜伏性传染等特征。因此，医院污水如果不经处理直接排放，将会诱发疾病危害人体健康，对环境造成严重污染。

1.2医院污水的分类

不同性质的医院其污水性质有所不同，《医院污水处理技术指南》中将各类医院按性质分为综合医院和传染病医院两类，与卫生系统对医院及医疗机构的划分方法有所差别。传染病医院指传染性疾病专科医院和带传染病房的综合医院。综合医院为不带传染病房的综合医院和各类非传染性疾病的专科医院【2】。

2医院污水的收集与排放

医院的规模和性质不同，所排放的水质不一样， 医院各部门的功能、设施和人员组成情况不同，所以不同部门产生污水的性质和污染因子也各不相同。因此，需根据各个医院的规模、性质和部门设置情况，对污水进行分类收集。

3执行标准

相关标准及规范随着环境保护意识的不断加强，针对医疗机构废水的治理要求日益趋于严格，我国相继颁布了一系列标准和规范，要求新、改、扩建的医院必须按照规定，将污水处理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用。早在1963年卫生部就颁发了《关于加强医院卫生机构污水污物消毒处理工作的通知》，并在全国展开医院污水处理工艺、技术设备的研发工作。1983年首次提出《医院污水综合排放标准》(GBJ48-83)，随后1996年国家环保总局对《医院污水综合排放标准》(GBJ48-83)进行了修改，并纳入国家《污水综合排放标准》(GB8978-1996)。国家质监总局2001年发布的《医疗机构污水排放要求》(GB18466-2001)，从2002年3月1日起开始实施，并代替GBJ48-83，同时代替《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中部分标准值【3】。2005年又对GB18466-2001标准进行了修订，发布《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)，于2006年1月1日正式开始实施。取代了《医疗机构污水排放要求》(GB18466-2001)，并一直沿用至今。

4污水处理工艺

在医院污水处理工艺选择时，需根据医院的性质、医院的大小规模、污水排放的流向以及医院所在地的实际情况和处理要求，选择经济、技术可行合适的处理工艺。目前，较常用的污水处理工艺主要有以下几种。

4.1厌氧沼气处理+消毒处理

沼气处理加消毒处理法为传统的医疗污水治理方法。其工作原理系通过深化厌氧原理，将粪便等有机物质在厌氧条件下，经过微生物的发酵作用而生成的一种可燃气体排放或利用。去除污水中的悬浮物质即水中的有关污染物质，即建造生化处理效果比化粪池更稳妥的沼气池，便其达到降解污染物、净化水质的目的。

医疗污水经36h厌氧沼气处理后，再经简易手提碳钢格栅拦截水中较大的固形物后进入调节池调节水量、均衡水质。调节池出水由水泵提升进入消毒池，经消毒处理后达标排放。

4.2化学强化处理+消毒处理

化学强化处理工作过程为通过投加混凝剂原理，去除污水中的悬浮物质即水中的有关污染物质，使其达到降解污染物、净化水质的目的。 医疗污水

医院污水经化粪池进入调节池，调节池设置格栅，调节池内设提升水泵。污水经提升后进入混凝沉淀池进行混凝沉淀，沉淀池出水进入接触进行消毒，接触池出水达标排放。调节池、混凝沉淀池、接触池的污泥及栅渣等污水处理站内产生的垃圾集中消毒外运处置。

4.3 生物接触氧化+消毒处理

医疗污水经化粪池预处理后，通过格栅拦截水中较大的固形物后进入调节池调节水量、均衡水质。调节池出水由水泵提升进入好氧生物接触氧化池内反应，经好氧生化处理后的污水进入沉淀过滤单元实现固、液分离后进入消毒池，经消毒处理后达标排放。

4.4普通流化床处理+消毒处理

普通好氧生物流化床工艺简短的工艺内利用Ø10颗粒PVC载体内外丰富的生物群完成并去除BOD、COD指标;NH3-N指标也同时在载体内部缺氧条件下，利用载体外部污水中的碳源进行反硝化达到脱氮的目的。由于生物流化床内生物浓度高达1000-1500mg/L，接触时间由传统的数个小时缩短至4小时之内。

4.5高分子生物流化床+消毒处理

高分子好氧生物流化床工艺可在较短的时间(1.5-2小时)内利用高分子多孔颗粒载体内外丰富的生物群完成并去除BOD、COD指标;NH3-N指标也同时在高分子载体内部缺氧的条件下，利用载体外部污水中的碳源进行反硝化达到脱氮的目的。由于好氧生物流化床内生物浓度高达50000mg/L，接触时间由传统的数个小时缩短至1.5-2h。智能好氧生物流化床工艺可在普通方案基础上更加完善了系统控制全自动化功能，确保系统生化指标及余氯指标均能稳定达标。

4.6几种常用医院污水处理工艺优缺点分析

5医院污水处理未来发展趋势

5.1医院污水作为中水回用是必然趋势

我国水资源日益缺乏，节水、水资源循环利用将会涉及到各类用水环节，医疗机构也不例外。在重新修订的《建筑中水设计规范》中医疗机构(除结核病、传染病等)的污水作为中水水源由原来的“不宜”修正为“不限制”，也就是说医疗机构污水经处理后进行回用将会是一个必然的趋势。

5.2对污水处理的要求

医疗机构污水的回用势必要求污水处理工艺也要同步提高，在更高程度的去除COD、BOD等生化指标的基础上，医疗机构污水处理工艺也向满足脱氮除磷的方向发展。

5.3对废气处理的要求

对医院污水处理过程中产生的废气，通过活性炭过滤和紫外消毒是未来发展趋势。

5.4对污泥处理的要求

对规模较大的医院，污泥不仅需经浓缩、消毒处理，还需经压滤机脱水、干化成泥饼后外运处置。

5.5对自动化控制系统的要求

根据工艺流程、工程规模及管理水平确定自动控制水平。(1)各种污水处理电气设备在总电控柜上进行集中控制，采用PLC可编程序控制器，自动控制机械设备的定时工作、自动启动和互相切换。 (2)消毒剂的投加量应根据在线余氯测定仪的测定结果自动调整。(3)采用工控机进行集中监控。在工控机显示器上能显示污水处理工艺流程图、主要设备的运行状态、各设备的参数、设备报警及维修记录等画面并打印报表。操作人员在控制室内通过操作站键盘及鼠标即可完成整个工艺系统的启/停控制、设备运行状况的监视及异常工况的处理。

5.6对在线监控系统的要求

鉴于医院污水的传染性，为减少运行人员对现场的接触，降低传染机会，在医院污水处理工程中应采用较高水平的自动化设备控制。对规模较大的医院，要求完善流量在线监测仪、COD在线监测仪和余氯在线测定仪已成未来发展趋势。

总之，社会不断进步，处理技术水平的不断提高对医疗机构污水的处理要求也日益完善。选用投资省、处理效果好、运行管理自动化、占地面积小的污水处理工艺是未来总的发展趋势。

参考文献：

【1】刘道根、黄种买、王红萍，医院污水处理典型工艺及技术发展趋势[J].安徽化工，2004，131(6)：36-38

【2】环发[2003]197号.医院污水处理技术指南.国家环境保护总局.2003

【3】骆卓鸿、谢思桃，关于医院污水处理的几个相关问题分析[J].建筑装备设施与技术， 5(4)：26-28

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