腰椎不稳合手术治疗的临床效果

来源：中国鸣网位置：基础学论文时间：2016-11-28 13:35

腰椎是人体重要的骨骼组成部分，但是随着年龄的增长腰椎容易出现各种问题，腰椎不稳就是其中之一，本文主要介绍了腰椎不稳的手术治疗方法与临床效果。

《中国中医骨伤科杂志》骨科医学杂志，中国中医骨伤科杂志是中国科学技术协会主管，中华中医药学会主办的全国性学术期刊。其宗旨是振兴中医骨伤科事业，促进中医骨伤的发展与繁荣，交流学术经验，传递骨伤科最新信息，反映骨伤科研究动态及国内外发展状况，推动中医骨伤科工作的深入开展。

资料与方法

本组患者80例,男33例,女47例,年龄20~77岁,平均61岁;病程3~90个月。L3 45例,L4~5 23例,L5~S1 15例,腰椎2节段、多节段37例。通过临床病史、症状以及X线片、CT分析,均考虑有腰椎不稳合、神经根受压较为显着。

手术方法:全麻后俯卧位,取后正中纵行切口,骨膜下剥离附着于棘突、椎板的骶棘肌,将病变节段关节突和椎板显露出,椎弓根螺钉固定后,安装钉棒系统,行椎板减压,彻底解除神经根和马尾神经的压迫,充分减压满意后,适当撑开椎间隙,将神经与硬膜囊用神经拉钩分别牵向一侧,铰刀切除突出的髓核组织及终测量椎间隙高度及矢状面深度,在椎间隙内植入适量的、大小2~3mm碎骨,然后将合适大小、中间填满自体骨的Cage分别从两侧植入椎间隙,Cage离椎体后缘大于5mm。松开螺钉帽,通过椎弓根螺钉椎间隙适当加压固定,冲洗创口后,放置防脊髓粘连贴膜,留置引流后,常规闭合切口。

术后处理:术后切口引流24~48小时,使用抗生素3~5天,使用脱水剂和营养神经药物。术后第一天开始双下肢屈伸及直腿抬高锻炼,3~5天开始腰背肌锻炼,1周后适当下地活动,1个月后逐渐开始一般活动及恢复性训练,3个月内避免过度屈伸和旋转腰部。6~7个月基本恢复正常活动,避免过重体力劳动。

疗效评价标准:采用日本整形外科学会(JOA)下腰痛评分标准评价[1]。

结 果

随访3~24个月,平均20个月。术后X线片1例内固定断裂,2例出现固定相邻上或下腰椎不稳,2例椎间隙感染。术后疗效:优60例,良15,可4例,差1例。优良率93.8%,椎间融合率86%。

讨 论

腰椎不稳是指腰椎不能够承受正常的负重状况下维持其结构固定不便。腰部疼痛的主要因素之一就是腰椎不稳,这主要是因为腰椎的物理结构不稳定所导致的,一般情况下不因腰部活动以及体位的改变而有所变化。该病还常伴有臀部及下肢的放散痛,这主要是由椎间盘和小关节源性疼痛而导致的牵涉痛,在腰部体位有所变化时会有痛疼加剧的情况,另外,对于由小关节的扭转负荷而导致的腰椎不稳的诊断具有一定的难度,而且现在还没有形成一个统一的标准,其分歧集中在不稳定的判断标准。当前被大多数人认可的判断标准依然是腰椎动力位片,如果病变椎间隙的椎间角差值大于11°,椎体间的位移超过3mm则为阳性[2]。

腰椎不稳的手术治疗原则:

①减压:解除各种因素对神经组织的压迫、刺激。彻底减压的根本所在即为解除神经受压,具体在多大程度上进行减压要依照患者当前的症状以及X线检查进行明确,减压次序由尾侧向头部,中央到侧方[3],既要解除粘连的组织,减压充分,又要防止硬膜撕裂,神经根过度牵拉,我们大多选择全椎板加压。

②复位、固定恢复脊柱的正常生理解剖位置。

③植骨、融合。既往调查研究结果表明,单纯进行减压手术患者的疗效较减压加融合手术效果要明显降低。在平时的临床工作中要尽量减少仅用内固定而不进行植骨融合的手术治疗次数,这主要是由于内固定只是一个暂时性的治标不治本的手段,骨性融合才能从根本上达到未定,我们选用的是peek材料的Cage,peek是半晶体的芳杂环聚合物,其强度、硬度及生物相容性都明显优于其他同价位的材料,再就是该物质能够在影像学上有很好的显影效果,且能够在磁共振环境中进行检查,对于术后的效果评估意义重大。

总之,椎弓根螺钉系统加椎体融合器治疗椎体不稳,不仅可以保证恢复脊柱的序列和椎体形状同时使受压的神经恢复正常,而且该方法能够维持椎间隙高度、增大融合面积、提高脊柱融合成功率。大大减少住院时间,且少有严重并发症。

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