妊娠期糖尿病患者的孕期护理
来源：中国鸣网位置：基础学论文时间：2016-11-29 13:37
糖尿病筛查简称糖筛，是孕期妇女必做的一项检查，眼下人们的生活水平有了显著提高，孕妇的此项检查可以有效预防妊娠期糖尿病的发生，对产妇和新生儿的生命健康有重要意义。
《妇产与遗传》妇产科医学期刊征稿，以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻党的教育方针和“双百方针”，理论联系实际，开展教育科学研究和学科基础理论研究，交流科技成果，促进学院教学、科研工作的发展，为教育改革和社会主义现代化建设做出贡献。
妊娠期糖尿病(GDM)是指妊娠期才发生或首次发现的糖尿病，是妊娠期常见的合并症，常发生于妊娠中晚期口]。随着人们生活水平的提高、饮食结构的改变以及对妊娠期糖尿病的重视，GDM 检出率正逐年上升。GDM 对母婴均有一定危害，可引起胎儿先天性畸形、新生儿血糖过低及呼吸窘迫症候群、死胎、羊水过多、早产等，不但影响胎儿发育，也危害母亲健康。目前妊娠期糖尿病的治疗除少数患者需胰岛素治疗外，约有80 ～85 的孕妇通过生活方式的调整、饮食加运动治疗，血糖达到理想范围。
1 临床资料
2012年1～12月，我科门诊产前检查并接受糖尿病筛查孕妇约528例，诊断为妊娠合并糖尿病的孕妇56例，年龄21～41岁，初产妇48例，经产妇8例，高龄产妇10例。除7例患者需住院进行胰岛素治疗外，其余49例行门诊营养指向，采取个性化饮食管理，血糖控制理想。
2 护理
2.1 做好孕期糖尿病筛查的宣传
孕期糖尿病筛查已经成为孕妇产前检查的一项常规项目。直系亲属中有糖尿病史者、体型偏胖者、初孕年龄达到35岁、有高血压、高血脂的患者、运动较少者、过去有不明原因的死胎或新生儿死亡、前胎有巨婴症、羊水过多症等，应该在首次产前检查时进行血糖检查，以排除孕前糖尿病，并在怀孕第24～28周到医院进行糖尿病筛查。
2.2 加强妊娠期糖尿病知识的宣教工作
对已经确诊的妊娠期糖尿病孕妇，给予正确指向，加强心理护理，帮助孕妇树立治疗的信心。让孕妇了解什么是妊娠期糖尿病、糖尿病对母婴的影响、会发生哪些新生儿并发症、预后的情况如何等，使孕妇及其家属积极配合治疗，以保障母婴安全，促进良好的妊娠结局。
2.3 饮食护理
饮食治疗是妊娠期糖尿病患者的首要环节，它不同于普通糖尿病的饮食控制。孕妇饮食既要保证血糖控制稳定，避免因血糖过高致胎儿发育异常，又要考虑胎儿自身的生长发育需要，一般经过1～2周的饮食控制，大部分孕妇血糖可达到正常水平。
2.3.1 注意餐次分配
少量多餐，定时、定量进餐。早、中、晚三餐的能量应控制在2O ～25 、3O ～35 、30 ～35 9/6，加餐点心或水果的能量可以在5 ～1O 。将每天应摄取的食物分成5～6餐。避免晚餐与隔天早餐的时间相距过长，睡前应补充点心。
2.3.2 保证能量摄入
每日能量摄入量应基于孕前体重和孕期体重增长速度，不需要特别增加热量，中、后期在孕前所需热量的基础上增加300kcal/d。由于体重减轻可能会使母体内的酮体增加，对胎儿造成不良影响，故孕期中不宜减重。对于多胎妊娠者，应在单胎基础上适当增加营养摄人。
2.3.3 正确摄取碳水化合物
每日摄取碳水化合物不低于150g，尽量避免食用精制糖，并选择低血糖生成指数(GI)的食物，可避免酮体产生。妊娠糖尿病孕妇早晨的血糖值较高，因此早餐淀粉类食物的含量必须较少。
2.3.4 注重蛋白质摄取
饮食中蛋白质按照1.0～1.2g/(kg·d)摄入。如果在孕前已摄取足够营养，则妊娠早期不需增加蛋白质摄取量，妊娠中、后期每天需增加蛋白质的量分别为6g、12g，饮食中多选用蛋、牛奶、深红色肉类、鱼类及豆浆、豆腐等优质蛋白质。可每天喝至少两杯牛奶，以获得足够钙质，但千万不可以牛奶当水喝，以免血糖过高。
2.3.5 控制脂肪的摄入
膳食脂肪量占总能量百分比为25%～30%。应限制饱和脂肪酸入量<7%，单不饱和脂肪酸等应占总能量的10%～20%，适当增加多不饱和脂肪酸的比例。烹调用油以植物油为主，减少油炸、油煎、油酥食物以及动物皮、肥肉及动物内脏等的摄人。
2.3.6 多摄取膳食纤维
每日摄入膳食纤维25g。多摄取高纤维食物，如以糙米或五谷米饭取代白米饭、蔬菜、新鲜水果，勿喝果汁等。血糖控制良好时可在两餐间吃少量不甜的水果，每吃200g水果减25g主食。
2.3.7 补充维生素及矿物质
妊娠时对铁、叶酸、维生素D 的需要量增加1倍，钙、磷、硫胺素、维生素B 的需要量增加33%～50%，锌、核黄素的需要量增加2O%～25% ，维生素A、B 、C和硒、钾、生物素、烟酸的需要量增加18左右。在膳食平衡的基础上，添加孕期多种维生素、矿物质制剂以及钙制剂，以补充不足。
2.4 胰岛素治疗
通过饮食治疗，血糖仍不能达到正常水平者，需要注射胰岛素。注射胰岛素前，向孕妇讲解胰岛素的作用、给药途径、用量及注意事项，不得自行换药、改量或停药，指向孕妇及其家属掌握正确的抽吸胰岛素和注射胰岛素的方法、部位及其储存方法等，并让患者了解低血糖症状及应对措施，即注射后出现头晕、心悸、出汗、饥饿感、注意力不集中、全身无力、心率加快等症状时，饮糖水或吃少量甜食，即可缓解。
2.5 适当运动
过度肥胖的孕妇需要运动，适当的运动可以改善胰岛素抵抗，运动结合饮食控制能起到减轻体重的作用。运动应采用不引起胎儿不适或子宫收缩的方式，所以运动量不宜过大，可选择在饭后1小时进行散步、中速步行、做广播操、游泳等运动，持续半小时，心率不超过120次/min为宜。如患者合并妊高症或其它严重并发症时不宜多运动。
3 小结
妊娠糖尿病对母儿均有较大危害，其护理又与普通糖尿病不同，我科通过对孕妇采用个性化的饮食护理、运动疗法和血糖控制，并加强健康教育，孕妇血糖均控制理想。
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