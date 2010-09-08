对认知障碍的药物治疗方法

来源：中国鸣网位置：精神医学论文时间：2016-11-23 11:03

认知功能障碍涉及精神状态、学习、思维、记忆等多方面的心理和行为，对患者的正常生活有非常大的影响，比如记忆力减退、失忆、失语等一些列异常状况，本文主要分析了血管性认知功能障碍的药物治疗方式。

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血管性认知功能障碍(VCI)概念是目前从治疗疾病转向预防疾病的治疗理念下提出的。它经历了从脑动脉硬化及慢性脑局部缺血发展阶段、多发脑梗死性痴呆、血管性痴呆到 VCI 的漫长过程。

1. 作用于非胆碱能系统的药物

(1)抗血小板聚集：代表药物阿司匹林或华法林(尤其对于房颤患者)，可作为常规治疗;

(2)麦角衍生物：代表药物双氢麦角碱(喜德镇)和尼麦角林，能阻断α受体，扩张脑血管，改善脑细胞代谢;

(3)血管扩张剂：代表药物萘呋胺酯;

(4)益智药：此类药物促进脑细胞摄氧能力，提高对氨基酸、磷脂和葡萄糖的利用，代表药物吡拉西坦(脑复康，γ-氨基丁酸衍生物)、奥拉西坦(脑复智)和胞二磷胆碱(核苷衍生物),某些国家将其列为抗痴呆药物;

(5)黄嘌呤衍生物：代表药物己酮可可碱，目前一些研究发现，该药有改善多发性梗死性痴呆患者症状的作用，其机制尚不明确，可能与该药及其代谢物可有效降低血液粘滞度有关;另一代表药物丙戊茶碱，为腺苷摄取和磷酸二酯酶抑制剂，具有星形胶质细胞调节作用，对认知功能有改善作用，该药不仅能够减轻痴呆的症状，而且可以减缓病情进展，具有较好的安全性和耐受性;

(6)活血药：代表药物舒洛地昔;

(7)神经营养药物：代表药物泊替瑞林、盐酸吡硫醇(脑复新)、脑活素和银杏制剂等，后者有效成分是黄酮甙和银杏内酯，能促进血液循环，减轻脑缺血缺氧，影响神经介质，改善记忆,可用于痴呆治疗，安全性较好,但随机对照临床试验证据尚不充分;

(8)钙拮抗剂：代表药物尼莫地平，由 Cochrane 中心痴呆和认知改善小组进行的多项大型临床研究荟萃分析(包含 SYST-EUR 及 PROGRESS 等 14 项随机双盲安慰剂对照临床研究，总计2492 例患者)已经证明，尼莫地平可以为 AD、VD、混合性痴呆或一些未分类的疾病引起的痴呆患者带来治疗收益;而此项最新的分析结果更进一步证明，尼莫地平可以显著改善皮质下 VD 患者的认知功能，同时减少此类患者的心脑血管事件发生率;

(9)N-甲基-D-天冬氨酸(NMDA)受体阻断剂：代表药物美金刚;(10)控制血管性危险因素的治疗药物：大量流行病学证据已证明有效控制血管性危险因素能延缓认知功能衰退、减少痴呆的发生。因此，要积极和严格地控制高血压、高血糖和脂质异常。

2.作用于胆碱能系统的药物

该类药物主要为胆碱酯酶(AChE)抑制剂，中枢神经系统胆碱能通路是记忆及认知信息处理、存储中心，增强胆碱能递质系统功能是治疗 AD 的重要方法，此类药物对延缓疾病进程、改善临床症状有明确效果，目前是 AD的首选药物，同时也适用于血管性痴呆、路易体痴呆、帕金森病痴呆及脑外伤痴呆等。先后开发研制的 AChE 抑制剂有：他克林、多奈哌齐、利斯的明、加兰他敏和石杉碱甲。他克林是美国 FDA 批准上市的第一个 AD 治疗药物，为可逆性 AChE 抑制剂，易透过血脑屏障，除抑制AChE 外，还可直接激活突触后胆碱受体，促进 Ach 释放，抑制单胺氧化酶，临床研究证实其对 AD 有效，但因其严重肝脏毒性，现已少用。多奈哌齐具有高度选择性、可逆性乙酰胆碱酯酶的抑制作用，长期服用可改善 AD 和 VaD 患者认知状况及日常生活能力。有关利斯的明的一项研究，对 699 例 AD 患者进行有关血管性疾病危险因素与药物疗效关系的分析提示，那些血管性疾病危险因素评分较高者，采用本品治疗获益更显著。本品对中枢 AChE 的抑制作用比对外周 AChE 强，对轻、中度 AD 患者有效。加兰他敏：与同类的其他药物不同之处在于，它不仅是一种适度的、竞争性的、可逆性 AChE 抑制剂，同时亦可调节烟碱型胆碱受体(nAChR)，已知 nAChR 可调节 5-羟色胺、多巴胺、谷氨酸以及γ-氨基丁酸在神经通路中的活性，因此，加兰他敏可通过调节 nAChR 水平改善患者的情绪心理活动。石杉碱甲是由我国科研人员首先从石杉科植物千层塔中提取获得的一种生物碱，为可逆的、选择性乙酰胆碱酯酶抑制剂，动物试验表明，石杉碱甲能显著改善动物的学习、记忆巩固和记忆再现效应，逆转缺氧、电休克和东莨菪碱处理引起的记忆障碍。临床研究表明，石杉碱甲能改善痴呆患者的记忆力。

3. 其他

王树华研究结果显示 VD 患者叶酸、VitB12为低水平，叶酸、VitB12与同型半胱氨酸(Hcy)呈负相关，高 Hcy 是 VD 的独立危险因素，Hcy 产生血管及神经毒性作用而引起 VD 及认知障碍的发生;部分研究者认为叶酸、VitB12缺乏，尤其是 VitB12缺乏与VD 及认知功能无关;从叶酸、VitB12的代谢过程及临床实验结果来看，一部分人认为补充治疗能有效降低 Hcy 水平，可能改善vD 临床表现及认知功能;另一部分人认为补充治疗对痴呆及认知功能改善无效果。

参考文献：

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