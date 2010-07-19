对慢性阻塞性肺疾病患者实施人性化护理的重要性
来源：中国鸣网位置：康复医学论文时间：2016-11-21 13:44
随着社会的进步与医疗技术的发展，护理在病人的康复过程中发挥的作用越来越重要，对患者进行人性化的护理，从精神上和心理上关爱患者，对病患的康复以及日后的生活都有积极的作用。
《上海护理》为上海护理学会主办、国内外公开发行的综合性护理学学术期刊。以广大护士为主要读者对象，主要报道护理学领域领先的科研成果和临床经验，护理学术动态，护理教学理论和方法以及与护理密切相关的基础理论研究成果。宣传国家卫生工作方针和护理工作的政策法规，介绍国内外护理新理论，全面提高护理人员素质，激励护士热爱专业、献身护理事业。
探讨对慢性阻塞性肺疾病患者实施人性化护理的效果。方法 对患者开办健康知识讲座，优化住院环境，开展温馨服务，护理服务过程人性化。结果 融洽了护患关系，提高了患者满意度。结论 人性化护理充分体现了以人为本的整体护理，满足患者的需求，提高了护理工作质量。
社会在进步，护理学科也有长足的进步，一切以病人为中心的新观念和护理模式，已在临床实践中的广泛应用，并取得很好的效果。现代医学表明，生物、心理和社会因素与疾病的发生、发展和转归都有直接或间接的关系。人性化护理是一种创造性的、个体化的、整体的、有效的护理模式，其目的是使病人在心理、社会和精神上处于慢阻而舒适的状态，减少或降低不适程度，人性化护理更注意给予服务对象人性化的关怀和照顾。具体到临床工作中，要求护理人员更注意“以人为本”的整体护理[1]。人性化护理就是用充满人情味的就诊环境和服务方法，让患者、家属感到人文关怀[2]，即为患者提供的一切服务以尊重、舒适、简便为原则，使其有一种温馨感，亲切感和家庭感。
1 临床资料
我院2005 年10 年月成立了慢性阻塞性肺疾病(COPD)康复治疗中心，五年多来，收治COPD患者10000余人次，经实施人性化护理后，抽样调查患者满意度95%。
2 人性化护理在硬件方面的体现
我院环境优美，苍松翠柏，花草树木郁郁葱葱，是一个天然大氧吧。乒乓球、门球场、羽毛球场、篮球场、健身操场，各种娱乐场所健全。病房家庭化，舒适的床、精美的床旁灯，温馨柔和的光线，大屏幕的电视，人性化的浴室、卫生间。走廊上精美的风景壁画及人性化的健康宣传画刊，悠扬的音乐在病区不时响起，这些无不营造着家的感觉。患者在这样的环境中治疗，身心都得到放松。
3 人性化护理在软件方面的体现
3.1 健康知识讲座
每周定时进行COPD知识讲座，由我院院长亲自主讲，讲课时图文并茂，现场进行示范如何正确“雾化洗肺”，这样的讲课效果使患者及家属受益匪浅，取到事半功倍的作用。
3.2 住院接送制度
我科患者出入院均有护士长亲自随车接送，患者住院检查均由护士陪伴。入院时护士热情接待，积极主动介绍医院环境，住院常规，从而消除了患者对医院的陌生感和紧张焦虑情绪，充分体现了现代护理的“以人为中心” 的全程人性化护理。
3.3 健全的医疗制度
患者入院后，我们实行首诊负责制，疑难病例讨论制，院长会诊制，出院随访制，充分体现了关爱患者、关爱生命。
3.4 对护理人员的要求
护理人员是实施人性化护理的主体，其工作态度及服务质量决定着人性化护理服务的成功与失败。我科护理人员积极参加大专及本科学习，每周组织业务学习和护理查房，不断提高自身业务素质。护士在为每一位患者提供服务时都是面带微笑，举止端庄，步履轻盈，不再称呼床号或姓名，而是亲切的称呼“爷爷、奶奶、叔叔、阿姨”等。患者都说在这里住院比家里还好，什么都不用操心。
4 体会
目前我国医院已悄然追求人与文化的和谐发展，展示人性关爱的踪迹，人文关怀已成为医院发展的主旋律[3]，人性化护理是护理学科又一发展和进步，当今社会是一个竞争的社会，创造品牌优势和管理优势势在必行，开展人性化护理服务，可以有效提高护理人员的工作效率和服务质量，不段提高医院的社会效益和经济效益。
参考文献
[1] 卢毅力.人性化服务在产科的应用[J].当代护士,2007, 10:40-41.
[2] 钟小红,李亚洁,李文源,等.提高护理服务文化创立优质服务品牌[J].护理研究,2005,12A:26-27.
[3] 苏敏谊.人文关怀成为护理专业发展的主旋律[J].广东省护理管理,2004,1(3):38.
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