压疮临床护理的方法与效果

来源：中国鸣网位置：康复医学论文时间：2016-11-28 13:46

压疮也就是我们常说的褥疮，一些患者由于长期卧床，如果不注意清洁和护理就容易产生压疮。压疮是医护人员进行日常护理需要克服的主要问题之一，本文就提出了压疮的护理办法和临床效果。

《护理实践与研究》杂志是新闻出版署批准的护理学术综合性期刊。国际刊号ISSN1672-9676，国内刊号CN13-1352/R，国内外公开发行。自2004年12月创刊至今，《护理实践与研究》杂志在河北省新闻出版局领导下，面向全国150万名护士，坚持社会主义办刊方向，严格执行党和国家的出版方针、政策，突出质量办刊，坚持诚信公正、细节独慎、严格质量、以质取文、雕塑精品的品牌之路，期刊综合质量不断提高。

与小组成立之前相比,治愈压疮天数减少4~6d,好转压疮天数减少3~6d,病人住院期间因压疮产生的住院费用减少50~137元。结论压疮伤口小组的建立对压疮护理管理具有积极的督促作用,为临床护士提供丁压疮护理新的理念和方法。提高了护理质量。

我院于2006年7月19日在护理部的领导下成立了压疮伤口小组,对全院的压疮患者包括带入院的压疮进行统一管理,制订了一套符合我院使用的压疮危险评估表、压疮情况报告表,及时对压疮进行会诊,指导f脑床护士正确预防、治疗及护理压疮,并将会诊结果及时汇总,随时向护理部汇报。压疮伤口小组的成立与运行对全院的压疮情况及时采取干预措施,缩短了院外带入压疮的愈合天数,减少了难免压疮的发生,减轻了病人的痛苦和减少了费用,使护理质量上了一个新台阶,护理水平有了质的提高,报告如下。

1方法

1.1成立压疮伤口小组伤口小组成员由有一定换药经验、热衷参加该小组活动的护士长和护理骨干组成,负责对全院压疮病人进行评估、会诊、循证、制定治疗方案、观察疗效及收集资料等。

1.2伤口小组的目标及时跟踪伤口护理新技术、新知识,及时跟踪院内的压疮情况,会诊压疮患者,量身制订最合适的预防、治疗及护理计划,提高压疮的护理质量。

1.3培训、讲座及考核护理部邀请院外伤口护理专家来院讲座,派组员参加伤口护理经验交流会,前往外院学习伤口护理新技术新知识,邀请伤口敷料的应用专家前来讲座等,培养一支具有一定压疮护理理论及实践技术的队伍。

院内举办面向全院护士的讲座及病例讨论,压疮小组及时会诊全院压疮伤口,根据压疮伤口的动态情况定期举办全院讲座。及时传授最新的护理信息和换药方法。

在成立伤口小组两年以来,压疮伤口小组成员参加10次院外学习及交流,进行了12次院内的讲座,每个组长都进行了2次以上的讲课,同时将会诊中存在的问题、取得的经验向全院护士进行点评和分享。

定期对压疮伤口小组成员进行考评,从“伤口护理基础知识题库”中随机抽取100分题目。

1.4伤口小组护理会诊制度伤口小组长在收到病区的会诊单及压疮危险评估表后48h内进行会诊,带领小组成员对伤口的情况进行复核,指导正确的治疗及护理方法,每周进行压疮伤口的跟踪,根据压疮伤口的恢复程度,及时调整治疗及护理方案。

1.5总结经验我们把所有的会诊病例建立了信息档案,便于及时了解病人的转归情况。在会诊过程中,我们及时收集特殊病例、典型病例的图片资料,总结成功的压疮伤口治疗及护理的方法。组长们每月进行经验交流与总结。

2结果

伤口小组在护理部、各科室的大力支持下,顺利开展并做了大量的工作,截至2008年7月19日止,共会诊980例病人,其中会诊压疮793例,治愈740例,好转13例,未愈出院或死亡40例;会诊压疮危险评估187例,发生难免压疮1例,平均每周到各相关科室会诊10~28人次。与小组成立之前相比,治愈压疮天数减少4~6d,好转压疮天数减少3~6d,病人住院期间因压疮产生的住院费用减少50~137元。

压疮伤口小组成员的伤口护理技术得到提升。原先组建时,各小组成员的压疮伤口治疗及护理知识较薄弱,选用伤口护理基础知识题库对各组员进行考评,最高80分,最低56分,平均得分63分。2007年7月19日,同样选用伤口护理基础知识题库进行考评,最高91分,最低62分,平均73分;2008年7月19日得到的考评成绩最高96分,最低70分,医学教育|网搜集整理平均82分。

3讨论

3.1伤口小组有利于提高治疗效果和减少费用压疮伤口小组的成立与运行,使全院的伤口情况能够得到统一管理,并能根据不同的伤口情况及时调整药物和换药方案,节省了人力和物力,缩短了压疮伤口的愈合天数,减轻了病人的痛苦,减少了病人的费用。

3.2压疮伤口小组有利于提高护理水平压疮伤口小组从成立至今,不断对小组成员进行培训,培养了一支技术过硬、知识丰富的伤口专业护理队伍,使压疮的治疗及护理除了应用传统的方法之外,还采用了现代的生物膜、水胶体类、交互式湿润疗法等方法。原先医院内压疮的护理方法各科不同,取得的临床效果也不同。压疮伤口小组成立之后,在医院建立了一套完整的压疮评估体系和会诊制度,对全院的压疮患者进行及时会诊,制订正确的治疗及护理方法,为病人提供了规范化、专业化的护理技术,在压疮伤口的护理方面取得了较好的效果,提高了护理质量。

3.3有利于整理收集护理资料压疮护理过程是一个实践的过程,临床护理人员要不断地从疑难的临床问题中去寻求最佳护理方法,伤口小组定期组织学习,分享临床中遇到的疑难特殊病例,共同探讨并制订出合理而有效的治疗护理方案,并对其病例进行跟迸,最后形成经验总结,并整理成压疮伤口护理方法手册在院内广泛应用,甚而向院外推广。

3.4有利于促进护理规范化管理伤口小组对院内的压疮进行统一管理,杜绝了院内压疮的发生,提高了院外压疮的治愈率,提高了基础护理质量,使压疮的护理管理更加规范化。

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