腰椎滑脱内固定术后康复护理体会

来源：中国鸣网位置：临床医学论文时间：2016-09-13 10:58

随着科学的进步已经发展出很多腰椎病的治疗方法，针对腰椎滑脱的病情选择不同的治疗方法，即可达到良好的愈后效果。那么腰椎滑脱的治疗方法有哪些呢?腰椎滑脱对身体有哪些危害?

《中华骨科杂志》杂志是中国科学技术协会主管、中华医学会主办、天津医院承办的骨科专业学术期刊，其前身是原天津市立人民医院(现天津医院)方先之教授(中国骨科创始人)主编的《骨科进修班通讯》，自1957年开始内部发行，于1961年改为《天津医药骨科附刊》,于1981年2月《中华骨科杂志》正式创刊.现为月刊,96页/期，国内外公开发行,全部铜版纸彩色印刷。

探究腰椎滑脱内固定术后康复护理体会。方法：对照组于术后给予常规临床护理 和健康宣教，观察组在此基础上给予康复护理，对比两组临床疗效。结果：观察组 优良率为93.55%，明显高于对照组的79.03% 。结论：腰椎滑脱内固定术后康复护理，有助于改善功能，减轻症状及体征。对2012年2月～2013年3月62例腰椎滑脱内固定术后患者行康复护理 干预，效果显着，现将结果报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料：选择2012年2月～2O13年3月我 院收治的124例腰椎滑脱患者，男74例，女5O例，年龄4O～73 岁，平均(52.3±2.5)岁。L4滑脱43例，L5滑脱81例。 均采用RF提拉复位椎弓根固定联合椎间植骨融合手术。按照护理方 法不同.随机分为观察组与对照组，每组62例。两组一般资料比 较差异无统计学意义(P>0.05)，具有可比性。

1.2 方法：对照组于术后给予常规临床护理和 健康宣教，观察组在此基础 给予康复护理，经康复护理干预3个月，具体操作如F。

1.2.1 脊髓神经功能训练：因椎弓根内固定系 统手术技术要求高，若操作动作过大，可能造成脊神经损伤。为此术后待患者清醒后，需及时发现有无脊髓神经系统损害，并进行脊髓神经功能训练，具体操作如下：用叩诊锤自上而下轻击 下肢，记录患者主诉叩击程度，判定深浅感觉及放射疼痛有无减轻，并叮嘱患者做足趾运动及踝关节跖屈背伸，改善足趾肌力及踝 关节功能活动;术后24 h叮嘱患者自主排尿，训练括约肌功能， 预防大小便功能障碍。

1.2.2 直腿抬高训练：术后首日，指向患者进 行直腿抬高训练，患者平卧于床，两腿伸直自然平放，由单腿开始，令踝跖屈绷紧小腿肌肉，膝部伸直位抬高30 cm左右，足跟相 当于健侧的足尖高度，股四头肌用力收缩，尽量维持在这一体位，同时数数记时，根据患者耐受情况，期问可放下休息同样的 时间，lO～l5次/组，5～8组/d。

1.2.3 股四头肌肌肉萎缩预防训练：术后首日，指向患者股四头肌肌肉萎缩预防训练，协助患者保持双下肢自然 平放，令胴窝紧贴床面。股四头肌收缩绷劲之后，一直保持这种 紧张状态，直到非常疲劳为止，放松休息算1次，休息5s之后再 做，如此循环10次，组，3～5组/d。

1.2.4 腰背肌功能锻炼：待植骨临床愈合后， 指向患者腰背肌功能锻炼，做燕飞式运动，采用“五点支撑”的方 法锻炼，仰卧存床上，去枕屈膝，双肘部及背部顶住床，腹部及 臀部向上抬起，依靠双肩、双肘部和双脚这五点支撑起整个身体 的重量，持续3～5 s，然后腰部肌肉放松，放下臀部休息3～5 s为1个周期，每组训练1O～15 min，3～5组/d。

1.2.5 下床活动：于术后1个月，指向患者由 半卧体位逐渐向佩带腰围下床自主活动，活动期间避免腰部过度活 动、负重、扭曲、弯腰，在遵医嘱前提下，以完成日常生活为 度，并逐渐增加腰背肌锻炼，以防止和减轻腰肌的萎缩。

1.3 观察指标：于术后6～12个月到院随访，采用x线片复查，并观察对比两组临床疗效。

1.4 效果评定：参照《临床骨伤科学》疗效评定标准。优：经x线片检查提示植骨融合良好，无腰痛、神经根损 伤体征，腰部功能恢复良好。良：植骨融合良好，无神经根损伤 体征，但腰腿轻度疼痛，且腰部功能活动轻度受限。可植骨融 合良好，有轻度腰腿及神经根损害体征，腰部功能活动受限。差植骨末融合，功能、症状、体征均未改善2 结果经康复护理干预3个月，术后随访6～12个月后， 观察组中优26例， 良32例，可3例，差1例，优良率为93. 55%;对照组中优19例，良3O例，可9例，差4例，优良率为79.03% ，组问比较差异有统计学意义(P

3 讨论

腰椎滑脱内固定术后康复护理有助于促进神经及 肌肉功能恢复，积极预防并发症，促进功能恢复，以利于及 早恢复正常生活。本文研究结果显示，观察组临床总有效率为93.55%，明显高于对照组的79.03%。

本文康复护理干预中，脊髓神经功能训练可预防 双下肢活动及感觉障碍和大小便功能障碍;直腿抬高训练中，可通过牵拉、松弛、上下移动等动作，锻炼神经根，以此促进 神经根血液循环，预防神经根炎性反应，另外还可有助于避免 与其他组织发生粘连;股四头肌等肌肉萎缩预防训练可增加患者 肌肉运动强度，并增强肌力，预防肌肉萎缩，有助于下一?步下 床 动提供相应准备;腰背肌功能教烁中，采用燕飞式运动可 充 分黑炼腰背部的肌肉和韧带，改善术后腰部软组织的微循环。

综上所述，腰椎滑脱内固定术后康复护理，有助 于改善功能，减轻术后症状及体征，值得临床应用和推广。

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