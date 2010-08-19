女性生殖和天癸的关系

来源：中国鸣网位置：临床医学论文时间：2016-09-26 14:16

天癸是中医学中的一个概念，最早见于《素问.上古天真论》，为中医学所特有的概念，天癸对繁衍后代起着举足轻重的作用，除此之外，天癸对人体内其他循环系统也有重要而广泛的影响，比如思维、肌肉、骨骼、外貌等等，尤其对女性意义深远，在女性生殖活动中的作用更大。

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生殖是生命的基本特征之一，是生物繁衍后代的现象，对人类而言，生殖即是通过两性生活繁殖新个体的过程。人类的生殖过程是一个非常复杂的过程。中医学认为新生命的孕育主要是以肾气旺盛，精血充沛，天癸成熟，冲任通盛，男女媾精为基础。肾主生殖的功能就是通过天癸来实现的。

1 天癸概述

1.1 天癸的概念天癸之名最早见于《内经》，《素问·上古天真论》云：“女子七岁，肾气盛，齿更发长;二七而天癸至，任脉通，太冲脉盛，月事以时下，故有子;三七肾气平均，故真牙生而长极……七七任脉虚，太冲脉衰少，天癸竭，地道不通，故形坏而无子也，丈夫八岁，肾气实，发长齿更;二八肾气盛，天癸至，精气溢泻，阴阳和，故能有子;三八肾气平均，筋骨劲强，故真牙生而长极……七八……天癸竭，精少，肾脏衰，形体皆极。”说明天癸是男女都有的一种促进人体生长发育，生殖的物质，源于先天(“人之未生，此气孕于父母，为先天之气”)，藏之于肾，受后天水谷精微的滋养(“人之既生，此气化于吾身，是为后天之元气”)，人体发育到一定时期，肾气旺盛，肾中真阴不断得到充实，天癸逐渐成熟。在妇女生理活动中，始终对冲任、胞宫起作用。冲任、胞宫关乎女性生殖，意即天癸与女性生殖关系密切。

1.2 天癸的物质基础天癸是肾气在育龄阶段开始发挥作用的特殊内涵，必以肾气盛，肾中真阴不断充实为前提。我们认为，天癸的物质基础是肾精，这种肾精是指肾中的先天之精，即生殖之精，而且新的生命个体形成后，肾中先天精气还需后天水谷精微的滋养以更加充实和完善。肾中真阴的日益积累，由量变到质变，产生天癸，完成其主生殖的功能，即肾精是产生天癸的物质基础。

1.3 天癸的作用由《内经》对天癸的论述，男子二八，女子二七，天癸至(至，理解为开始发挥作用)其作用为促进人体的生长发育，促进生殖器官发育成熟，也影响其他系统如骨骼肌的发育，声音外貌的变化等;促进和维持生殖功能，女子月经来潮，男子精气泻溢，是生殖功能成熟的标志，二七以后天癸水平逐渐达到全盛，维持生殖功能直至衰老。

1.4 天癸的功能形式虽古代医家对此未有明确说明，但从其对天癸的诸多论述中，可由其中引申而来。天癸的功能形式在中医称之为相火，所说的相火是指能够激发人类产生性欲并进行性活动的生理之火。就是说，在天癸成熟泌至后，人开始有生育能力，同时也产生异性相吸并与之进行性爱活动的欲望。天癸的功能形式与天癸的作用在完成繁衍后代方面是相辅相成的，而此种相火受天癸水平波动的影响。

1.5 天癸的现代认识由《内经》的记载对天癸的论述和医学实践，我们认为天癸是物质与功能的统一体，促进性发育和维持性机能、生殖机能的一种精微物质，促进男女性征及生殖器官的发育和成熟，维持性功能，激发性欲和性冲动，参与生殖之精的化生以繁衍后代，其职能与肾在主生殖方面的功能是一致的。天癸这一特殊内涵与现代医学所说的下丘脑——垂体——卵巢轴功能大体相当，性腺轴成熟与衰退与天癸盛衰密切相关。天癸与生殖内分泌轴所分泌的性激素及促性激素相类同，具有促性腺发育成熟的类性激素样效应，包含现代医学所说的神经内分泌等多种调节机能。

2 女性生殖

《素问·上古天真论》云：“女子七岁，肾气盛，齿更发长;二七而天癸至，任脉通，太冲脉盛，月事以时下，故有子;三七肾气平均，故真牙生而长极;四七筋骨坚，发长极，身体壮盛;五七阳明脉衰，面始焦，发始堕;六七阳脉衰于上，面皆焦，发始白;七七任脉虚，太冲脉衰少，天癸竭，地道不通，故形坏而无子也。”这段论述阐述了女性的生长发育过程，说明了女性生殖机能的成熟与衰退的性生理规律。

2.1 青春期二七，肾气盛，天癸至天癸开始成熟并发挥其机能，任通冲盛，月经来潮，第二性征很快发育，此时虽已初步具有生殖能力，但整个生殖系统功能尚未完善，天癸刚刚开始发挥作用，虽有月事但并不规律，尚不宜孕育。

2.2 生育期三七至五七，天癸由不完全充盛过渡到完全充盛，天癸作用渐臻完善，身体壮盛，精力充沛。此期妇女性功能旺盛，已建立规律的周期性排卵，生殖能力旺盛，为生育的最佳时期。

2.3 更年期六七至七七，天癸由充盛渐至衰退，生殖器官逐渐萎缩，功能渐衰，生殖能力下降。

2.4 绝经期七七以后，肾气衰竭，天癸随之衰竭，冲任功能不再旺盛，全身机能衰退，生殖器官进一步萎缩老化，月经闭止，丧失生育能力。

3 天癸与月经

月经是女子特有的生理现象，对于女性特别是女性生殖尤为重要。月经是指伴随卵巢周期性变化而出现的子宫内膜周期性脱落及出血，月经来潮意味着生殖细胞卵子的发育成熟，月经的出现是女性生殖功能成熟的标志之一。古人又称其为“月水”“月事”“月信”。明·李时珍说：“女子，阴类也，以血为主，其血上应太阴，下应海潮。月有盈亏，潮有朝夕，月事一月一行，与之相符，故谓之月水、月信、月经”。《景岳全书·阴阳篇》中明确指出：“元阴者，即无形之水，以长以立，天癸是也，强弱系之，故亦曰元精”。此种液体虽肉眼看不见，但与人体强弱关系很大，与现代医学所说的生殖系统内分泌激素相近，故天癸与妇女的月经和生殖能力有密切关系。

“天癸者，阴精也，盖肾属水，癸亦属水，由先天之气蓄积而生，故谓阴精为天癸也”。天癸是肾藏精的一种，为人体气血津液所化生的一种阴精，对妇女来说是促成月经产生的重要物质。《血证论》云：“故行经也，必天癸之水至胞中，而后冲任之血应之，亦至胞中，于是月事乃下”。又《类经》说：“天癸者，言天一之阴气而……其在人身是谓元阴……第气之初生，真阴甚微，及其既盛，精血乃旺，故女必二七……而天癸至，天癸即至，在女子则月事以时下……盖必阴气足而后精血化耳”，月经的产生固然与肾气旺盛，脏腑功能正常，气血充盈经络通畅有密切关系，然而只具备这些还不够，必须有天癸的激发和启动，使任脉所司精血津液充沛旺盛，冲脉广聚脏腑之血，依时由满溢于胞宫，促使月经按时来潮，具备受孕能力。而老年时即七七任虚冲衰，天癸竭，地道不通，形坏而无子，实指卵巢和子宫逐渐萎缩，逐渐无排卵，渐至月经终止，女性生殖机能亦结束。故天癸之至竭决定着月经潮止，决定生殖功能的盛衰。

经云：“女子二七而天癸至，任脉通，太冲脉盛，月事以时下。故能有子，天癸者，谓先天肾中之动气，化生癸水至者，谓至于胞中也，水为阳气所化，阳倡而阴必随之，血者阴也，冲任主之，故应癸水，下而即输血于胞中，血之应水而下”。肾气的充实，天癸的成熟，冲任二脉的通盛，各个环节相互协调，紧密联系，才能保证月经正常来潮，天癸始能完成生殖繁衍的使命。具体反映在任通冲盛的作用上，而任通冲盛又是天癸物质作用的结果。近年对中医理论研究，认为“肾气——天癸——冲任——胞宫”构成一个轴，彼此相互影响，产生月经，保证妇女月经如期来潮成为妇女性周期调节的核心。天癸虽非精非血，但却是决定精血是否正常发生并应时而至的重要因素，是促进并决定人体生殖遗传的生殖信息类物质，具有维持生殖功能的重大生理作用。这种生殖信息的发生和终结，古人虽不能从微观结构上精确窥见，但却从“月事以时下，女子怀春，月事断绝，女子不孕”等宏观现象上深刻把握了这种特殊物质的存在。

4 天癸与孕育

中医学认为受孕的机理在于肾气充盛，天癸成熟，冲任二脉功能正常，男女之精相合，构成胎孕。《灵枢·决气》有：“两神相搏，合而成形，常生先身，是谓精。”两神即是男女的生殖细胞，从精子和卵子结合成受精卵开始天癸这种物质就诞生了，它源于先天，禀始于父母。天癸这种精灵之气可以促进胎儿形成和发育，集父母之精灵于胎儿一体内，使胎儿具有父母的特征，与现代医学中的遗传似有类同。

孕育需要一定的时机，《证治准绳》中说：“凡妇人经行一度，必有一日絪緼之侯，于一时辰间……此的侯也……顺而施之，则成胎矣”。这里所说的“絪緼之时”“的侯”即相当于现代医学所说的排卵期，正是受孕的最佳时期。也正是由于天癸调节月经正常来潮，促成发育成熟的卵泡，建立有规律的周期性排卵，为受孕提供条件，“顺而施之，则成胎矣”，怀孕以后天癸的功能主要是推动冲任二脉直接作用于胞宫，以养育胎儿，能否构成胎孕及胎儿发育是否正常，都与天癸有密切关系。

5 现代认识与研究

5.1 生殖健康女性生殖系统完成其生殖功能，应以生殖健康为前提。生殖健康是近年来国际上提出的新概念。1994年9月在埃及召开的国际人口与发展大会将生殖健康纳入《行动纲领》作为全球重要优先项目。生殖健康定义是WHO根据健康定义而决定的，是指妇女在生命各阶段的生殖系统及其功能和过程中身体、精神和适应社会的能力等方面具有完好状态，而不仅仅指没有疾病或功能失调。生殖健康这一概念被国际社会普通接受，反映了国际社会对人口质量问题认识的深化，解决人口质量问题，一个重要问题是提高人们的生殖健康水平，特别是妇女生殖健康水平。妇女生殖系统的健康要求比其他系统更为特殊，因为它关系人类繁衍后代。

5.2 临床与药理生殖健康的破坏意即生殖内分泌轴的失调、破坏。由前所述，天癸至，表示此性腺轴成熟，月经来潮，排卵，第二性征发育，具有生殖能力是其外在表现;天癸竭表示此性腺轴衰退，生殖机能丧失是其外在表现。天癸是肾气在主导性与生殖方面的精微体系，隶属于肾气范畴，肾主生殖的功能是通过天癸来实现的。天癸与肾关系密切，天癸的病变应从肾辨证论治，天癸的至与不至，盛与衰，宜通过调补肾来纠正。临床上一些常见的属于下丘脑、垂体、卵巢轴调节障碍的疾病，如性发育迟缓，月经不调，不孕及更年期综合征，多以天癸不足的形式表现出来，治疗天癸病施治以肾收到较好效果。据报道，补肾药对改善人体性腺轴功能有显著作用，常以金匮肾气丸、五子衍宗丸、左归丸、知柏地黄丸等治疗肾阳虚衰，肾阴不足及肾阴阳两虚的证侯，对天癸不足或失调引起的生殖和性机能障碍有较好疗效。现代药理研究证明：紫石英对无排卵性月经或排卵不规律的患者疗效颇好，对子宫发育不良者亦有较好效果;川芎、续断含有大量维生素E，当归有抗维生素E缺乏的作用，对子宫内膜营养不良的患者有良效;补肾药龟板、菟丝子、杜仲、淫羊藿、紫河车、续断等具有调节肾上腺皮质，促进性腺和人体发育等功能，通过补肾调冲任能够达到治疗天癸病的目的。

6 结语

天癸学说具有科学性、合理性，中医学所论天癸，是肾中精气的产物，在人体发育过程中产生的能促进性腺发育成熟和维持人体生殖机能的物质，与现代医学的促性腺激素、激素、卵子等生殖细胞紧密联系，而不完全等同。可理解为是对生殖轴所涉及到的多种物质的高度概括，功能上涵盖了人体内部对生殖功能的复杂动力调节作用。天癸是与生殖相关的多种物质和功能的统一体，而妇科常见病疾基本是女性生殖系统的病变，直接或间接与肾、冲任有关，临床上治疗这些疾病，维护妇女生殖健康、通过补肾气，调天癸冲任，以达到治疗目的。应对天癸及所涉及的内容进一步探讨与研究，对其加以充实和完善，使之更有效指向和应用于临床，为女性生殖健康服务。

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