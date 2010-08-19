急性心肌梗塞患者的临床观察及护理

来源：中国鸣网位置：临床医学论文时间：2016-09-28 14:52

急性心肌梗塞是人类健康一大杀手，急性心肌梗塞与动脉硬化有密切联系，积极预防动脉硬化就可以防止急性心肌梗塞的发生，对于我们日常的生活来说，保持健康的生活方式很重要，戒烟戒酒积极运动，远离高脂高热的食品。

《心脏杂志》于1989年2月创刊。由第四军医大学、中国老年保健医学研究会心脏学会、中国医药信息学会心功能学会联合主办。由国内著名心血管专家担任顾问及编委。主要报道：①心血管系统的解剖、生理、生化、免疫、病理生理、病理解剖、药理及分子生物学等基础研究;②内、外、儿、 老年及妇产等科与心血管病有关的临床研究;③心血管功能检测技术的基础研究和临床实践及有关心电、心功能信息处理的新技术、新仪器的研制;④中西医结合防治心血管疾病的研究。读者对象主要为从事基础及临床医学的研究人员、医生及有关工程技术人员;也适合医学院校高年级学生阅读。

急性心肌梗塞在欧美国家比较常见，近年来，我国急性心肌梗塞呈显著上升趋势， 为减少并发症的发生及梗死范围的扩大 ，在发病早期实施及时准确的抢救措施和护理干预非常重要。

1资料与方法

1.1一般资料 选择本院2013年3月至2014年9月收诊的60例急性心肌梗塞患者作为研究对象，其中男36例，女24例，年龄40～75岁 ，所有患者均符合急性心肌梗塞相关诊断和治疗标准[1]。其中 67岁以上者10例，行溶栓治疗40例，经溶栓及对症支持治疗，治愈30例，好转出院18例，自动出院7例，死亡5例。

1.2临床观察

1.2.1严重心绞痛，患者出现严重心绞痛发生在心肌梗塞前，且心绞痛发作频率增多、持续时间较长、疼痛感加强。在患者轻微活动或休息时即可发生心绞痛作。

1.2.2胸闷气短 患者出现朐闷气短 ，此症状可与心绞痛同时产生，也可在活动时出现。

1.2.3其它症状患者出现精神萎靡、疲劳无力、头晕恶心、心烦气躁等症状 ，部分患者产生心功能不全，例如 夜间出现呼吸困难等。

1.2.4疑似急性心肌梗塞时观察 急性心肌梗塞通常发生在疾病期，发病率非常高，不少患者在毫无先兆症状情况下就突然死亡。

1.2.5并发心力衰竭观察，任何一种心脏病严重蔓延后，都会引起不同程度心力衰竭，是临床常见危急重症。急性心肌梗塞患者并发心力衰竭非常多见，约占20%～40%，主要衰竭部位在左心。

1.3临床护理

1.3.1 胸痛的护理，胸痛是本病最早出现且最突出的症状，本文60例患者中有40例，占67%，因胸痛前来就诊。通过观察发现他们 因劳累、情绪激动等诱发，而且疼痛程度。 因此在护理中，应密切观察疼痛的部位、持续时间、诱因以及观察患者疼痛发作时的面部表情、面色、出汗等表现，持续心电监护，迅速遵医嘱予镇静止痛。常用药物度冷丁、吗啡、安定、硝酸甘油，硝酸甘油滴速过快可使血压 下降。应密切观察生命体征变化及处理异常情况。 同时给予鼻导管 中流量吸氧，以改善心肌缺氧状态，缓解疼痛，可避免梗塞面积扩大。疼痛减轻或消失后，可持续低流量吸氧5～7d。氧疗时应注意鼻腔清洁，鼻导管通畅，每天更换湿化瓶水。

1.3.2溶栓治疗后的护理 溶栓治疗是目前心肌梗塞的主要治疗则，早期溶栓可降低死亡率。本次有40例进行溶栓治疗，常用尿激酶溶 解冠状动脉内血栓，以使阻塞的血管再通，挽救濒死心肌组织。溶栓 后应准确及时给予抗凝治疗。应密切观察患者胸痛缓解情况、有无低 血压和心律失常，同时注意胃肠道和皮肤粘膜的出血倾向，护理中应注意患者神志、瞳孔、血压变化，有无头痛、烦躁不安等表现及大小便、呕吐物的颜色，如怀疑出血， 应保留标本送验，以便及时诊断和处理。

1.4护理方法

1.4.1心理护理：患者因心前区剧烈疼痛 ，发病迅速，大部分会造成恐惧、紧张、悲观等心理障碍，故应加强与患者的沟通，了解其心态表现和心理活动，向患者讲解疾病相关知识。让其心理上有所准备，树立战胜疾病的信心，积极主动配合治疗和护理全程。

1.4.2生活护理：在护理过程中生活护理是其中重要的环节，饮食方面应给予高维生素，适量纤维素，足量蛋白质，低脂、低盐、清淡、易消化的饮食，忌食刺激性食物，同时鼓励患者多饮水，多吃水果，并少量多餐，避免过饱，病情稳定后改为半流质 。

1.4.3大、小便的护理：患者早期宜在床上进行大小便、按摩患者的腹部，以使肠蠕动增加，促进排便，防止因过大用力导致心绞痛的发生，并在每日晨6时对患者进行排便督促。因卧床时间较长，胃肠蠕动减慢，易引起食欲减退，故便秘具有较高发病率。在急性期和恢复期时，因大小便导致的意外情况常有发生。其原因为排便时用力较大，血压上升迅速，导致心脏负担过重，造成心律失常，甚至猝死。故应指向患者对便秘进行有效预防。

2、讨论

急性心肌梗塞临床症状多表现为持续且剧烈胸骨后疼痛。该疾病可并发多种疾病，包括休克、心力衰竭等，对患者身体健康和生命安全带来严重影响 [2]。对患者及其家庭和社会均带来了一定的危害和负担，故对疼痛进行缓解是治疗的关键环节，有效控制疼痛，使其减轻到患者可耐受的程度，创造良好的病区休养环境，可使患者拥有乐观心境，顺利通过危险期。在生活护理方面可帮助患者了解疾病过程，减少并发症的发生率，为治疗急性心肌梗死提供了保障[3]。有效对患者进行观察，及时诊断，配合科学的护理方式，是治疗该病的关键， 护理人员应依据患者的不同心理状况进行心理护理和健康指向，向患者及家属讲解疾病相关知识，注意事项及并发症的预防，帮助患者学会对情绪进行控制，将心态调整到最佳状态[4]，以利于病情较快康复。

【参考文献】

[1]胡菊桂 ，急性心肌梗塞病人的临床观察及护理[J].护士进修杂志 ，2012，10(12)：81―82

[2]沈桂云.87例急性心肌梗塞病人的临床观察及护理[J].中国伤残医学，2013，13(10)：130―13

[3]孙志华.急性心肌梗死溶栓治疗中的护理[J].当代护士(专科版)，2011，6：27～28.

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