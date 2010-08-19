血脂检验对糖尿病冠心病的临床预防效果

来源：中国鸣网位置：临床医学论文时间：2016-09-28 15:08

血脂检查主要是检查血液中的血浆中的、甘油三酯和胆固醇、磷脂、糖脂、固醇、类固醇，血脂检查对冠心病伴糖尿病的预防有重要意义，冠心病伴糖尿病的重要表现就是血脂的异常，可为临床上的预防和治疗提供依据，具有较高的临床应用价值。

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目的评价临床上血脂检查应用于冠心病伴糖尿病的效果。方法选取2013年12月～2016年8月我院收治的冠心病伴糖尿病患者36例为观察组，再选取同期在我院就诊的单纯冠心病的患者37例为对照组。两组患者均进行血脂检验，观察两组患者的血脂水平。结果与对照组相比，观察组患者的TC、TG和LDL-C水平显著升高，HDL-C明显降低，差异均有统计学意义(P<0.05)。结论血脂检验显示冠心病伴糖尿病患者血脂水平较高，中国心脏调查组的研究显示，我国六成的冠心病住院患者会合并糖代谢异常，而冠心病和糖尿病均是慢性、亚临床性的炎症性疾病，而血脂异常是冠心病和糖尿病的主要危险因素之一[1]。而总胆固醇(TC)、三酰甘油(TG)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)和高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)水平的异常是冠心病伴糖尿病患者血脂异常的主要表现[2]。笔者本次选取36例冠心病伴糖尿病患者和37例单纯冠心病患者进行研究的目的是为了评价临床上血脂检查应用于冠心病伴糖尿病的效果，现报道如下。

1资料与方法

1.1一般资料选取2013年12月～2016年11月在我院就诊的冠心病伴糖尿病的患者36例为观察组，选取同期在我院就诊的单纯冠心病的患者37例为对照组，均自愿参加本次研究，符合人民卫生出版社第8版《内科学》中的诊断标准。观察组男21例，女15例;年龄39～78岁，平均年龄(53.82±5.36)岁;冠心病病程8个月～12年，平均病程(5.17±1.24)年;糖尿病病程5个月～10年，平均病程(4.62±1.57)年。对照组男20例，女17例;年龄37～79岁，平均年龄(53.85±5.38)岁;冠心病病程7个月～13年，平均病程(5.22±1.26)年。两组一般资料比较，差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2检查方法所有患者均进行血脂检验，检验前三天嘱患者禁饮茶和咖啡，饮食宜清淡，检查前12h禁食禁饮，于次日清晨抽取空腹状态下的静脉血3mL进行总胆固醇、三酰甘油、低密度脂蛋白胆固醇和高密度脂蛋白胆固醇的血脂检验。

1.3观察指标观察两组患者的总胆固醇、三酰甘油、低密度脂蛋白胆固醇和高密度脂蛋白胆固醇的水平。

1.4统计学方法本研究采用SPSS19.0统计学软件对数据进行分析，计量资料以“x±s”表示，采用t检验，以P<0.05为差异有统计学意义。

2结果

与对照组比较，观察组患者TC、TG和LDL-C水平显著升高，HDL-C明显降低，差异均有统计学意义(P<0.05)。见表1.

3讨论

冠心病是临床上最为常见的心血管系统的疾病，而糖尿病患者长期的高血糖和血脂异常在冠状动脉血栓的形成过程中起着重要的作用[3]。糖尿病患者可诱发动脉功能不全，长期的高血糖、血脂异常和胰岛素抵抗等代谢的异常，与内皮细胞、平滑肌细胞和血小板功功能可相互作用，可损伤动脉，导致动脉粥样硬化，使血流受阻，引起心脏的缺血缺氧，发生冠心病[4]。因此，冠心病是糖尿病患者最常见的一种心血管并发症，是糖尿病患者死亡的主要因素[5]。冠心病伴糖尿病患者的血糖升高和胰岛素功能障碍，导致患者的代谢紊乱，大量血脂堆积在体内，贾向东和郭长城[6]的研究显示，冠心病伴糖尿病患者的血脂异常以TC、TG、LDL-C和HDL-C水平异常为主。本次研究中，与对照组相比，观察组患者的TC、TG和LDL-C水平显著升高，HDL-C明显降低(P<0.05)，与上述观点一致。综上所述，血脂检验显示冠心病伴糖尿病患者血脂水平较高，可为临床上的预防和治疗提供依据，应用价值较高[7-9]。

参考文献

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[2]徐莉,许珊珊,李洲锋,等.血清胆红素、糖化血红蛋白及血脂联合检验在2型糖尿病合并冠心病的临床价值[J].世界最新医学信息文摘(连续型电子期刊),2015,15(55):38-38,62.

[3]刘虹宏,刘兆川,刘红涛,等.2型糖尿病伴冠心病心绞痛患者血栓弹力图分析及其与病情严重程度的相关性分析[J].海南医学院学报,2016,22(1):30-32,36.

[4]刘俏,李曦铭,丛洪良,等.冠心病伴2型糖尿病患者PCI治疗后他汀类药物服用时程与其不良事件的相关分析[J].中国临床研究,2015,28(2):163-166,169.

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[6]贾向东,郭长城.评价血脂、血尿酸、胆红素、纤维蛋白原与冠心病的相关性研究[J].实用检验医师杂志,2014,6(4):236-238.

[7]罗祥青.血清胆红素与尿酸检验在冠心病患者诊断中的临床价值分析[J].中外医疗,2014,20:195-196.

[8]唐受和.血清胆红素与尿酸检验在冠心病患者诊断中的临床价值分析[J].大家健康(学术版),2014,15:226-227.

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