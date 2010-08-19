胃神经内分泌疾病的临床分析

来源：中国鸣网位置：临床医学论文时间：2016-10-09 10:56

胃神经如果出现问题，会导致患者出现恶心、呕吐、厌食等等症状，也有一些和心理暗示有关，一些年轻女性总是认为饮食和体重有最直接的关系，刻意节食导致胃神经出现问题，还会引起其他一系列的健康问题，本文主要研究的目的是为了分析胃神经内分泌肿瘤，并进行比较。

《胃肠病学》创刊于1996年，1999年起正式对国内外公开发行，月刊，为中国科技论文统计源期刊(中国科技核心期刊)。办刊宗旨是为消化病学领域内的研究成果、临床经验、新观点和各种假说的交流与沟通提供园地。为此，本刊特邀一批国内外著名胃肠病学专家担任编委与顾问，具有较高的学术水准。作为消化专业综合性刊物的《胃肠病学》，将及时传递国内外最新学术信息，登载优秀的研究论著、文献综述和述评，对不同的学术观点兼收并蓄，突出科学性、严肃性，使本刊成为一本科学性强、形式多样和学术气氛活跃的刊物。

方法：采用回顾性分析的方法，收集32名胃神经内分泌肿瘤的临床病理资料作为研究。结果：选取2009年至2016年的胃神经内分泌肿瘤患者共32名，男性多见，其中有20名男性患者，12名女性患者。患者中老年人多见，其中患者的年龄在36至71岁之间，平均年龄为(61.22±11.28)岁。胃神经内分泌肿瘤临床症状相似，多见于胃贲门部和胃窦部。经过检查，发现大部分的癌细胞均表达内分泌标记物。研究发现，32例患者中，小细胞癌有20例，典型类癌有5例，不典型类癌有7例。 结论：研究患者肿瘤的临床病理类型并明确，有助于选取正确的治疗方法。

胃神经内分泌肿瘤多见于老年人，胃神经内分泌肿瘤临床症状相似，多见于胃贲门部和胃窦部。随着现今检查手段的发展与进步，关于胃神经内分泌肿瘤的相关报道愈加多见。研究发现，胃部发生的肿瘤较多见与其他消化系统部位，而胃神经内分泌肿瘤有许多类型，现进行分析。

1 资料与方法

选取2009年至2016年的胃神经内分泌肿瘤患者共32名，男性多见，其中有20名男性患者，12名女性患者。患者中老年人多见，其中患者的年龄在36至71岁之间，平均年龄为(61.22±11.28)岁。胃神经内分泌肿瘤临床症状相似，多见于胃贲门部和胃窦部。经过检查，发现大部分的癌细胞均表达内分泌标记物。研究发现，32例患者中，小细胞癌有20例，典型类癌有5例，不典型类癌有7例。所有患者的标本均经过10%的中性福尔马林固定，然后使用石蜡包埋，切片标本使用HE染色和SP法免疫组化的方法染色，抗神经元特异性烯醇化酶(NSE)、嗜铬素A(CgA)、突触素(Syn)，癌胚抗原(CEA)及上皮膜抗原(EMA)、广谱细胞角蛋白(CK)、CD57等均为北京公司即用型产品，DAB显色，阳性细胞的细胞浆呈黄色颗粒状，分为阴性与阳性对照组。光镜观察组织学和免疫组织化学染色结果。

2 结果

2.1 临床特征

在本次研究的胃神经内分泌肿瘤患者中，共有患者32名，其中有20名男性患者，12名女性患者。患者中老年人多见，其中患者的年龄在36至71岁之间，平均年龄为(61.22±11.28)岁。胃神经内分泌肿瘤临床症状相似，临床表现主要以上腹部不适、隐痛和进食困难，部分患者出现黑便。肿瘤多位于胃贲门部和胃窦部，其中位于胃贲门部的患者有16例，位于胃窦部的患者有14例，位于胃体部的患者有2例，患者均行手术，手术切除胃部。

2.2 病理检查

2.2.1肿瘤的大体观察

此次研究的患者中，经过检查发现，有23例患者为溃疡型，6例患者为隆起型，3例患者为息肉型，其中肿块大小不等，在2.0―11cm之间。

2.2.2 肿瘤的光镜检查

I型：典型类癌，此次患者中有5名患者为典型类癌，光镜下检查发现癌细胞的形态相似，大小居中，细胞胞质较丰富，淡嗜伊红色或透亮，细胞核的形态有圆形，卵圆形，位于细胞的中部，细胞核分裂像十分少见，癌组织的排列相对规则，无坏死。

II型：不典型类癌，此次患者中有7名患者为不典型类癌，光镜下检查发现癌细胞的形态不一致，大小不一致，细胞量胞质居中，，细胞核的形态有圆形，卵圆形或是短梭形，位于细胞的中部，细胞核分裂像多见，染色质颗粒增粗，癌组织以巢样，片样或菊型团样排列排列，有坏死。

Ⅲ型：小细胞癌，此次患者中有20名患者为不典型类癌，光镜下检查发现癌细胞的形态一致，体积较小，细胞胞质少，，细胞核的形态有圆形，卵圆形或是短梭形，深染，细胞边界不清，弥漫成片，细胞核分裂像多见，有坏死。

2.2.3 肿瘤患者的免疫组化染色

此次患者中有5名患者为典型类癌，有7名患者为不典型类癌，有20名患者为不典型类癌，syn和CgA阳性，CD57阳性，NSE弱阳性，CK，EMA、CEA均阴性。

3 讨论

近年来，随着科技的发展，各种检查手段的进步，胃神经内分泌肿瘤的发病率处于逐渐上升趋势。众所周知，胃是人体重要的消化器官，其实，胃也是人体重要的神经内分泌器官，在胃部发生的肿瘤中，出现神经内分泌细胞的情况并不少见，所以应以其重视，研究患者肿瘤的临床病理类型并明确，有助于选取正确的治疗方法。

本次研究选取2009年至2016年的胃神经内分泌肿瘤患者共32名，男性多见，其中有20名男性患者，12名女性患者。患者中老年人多见，其中患者的年龄在36至71岁之间，平均年龄为(61.22±11.28)岁。胃神经内分泌肿瘤临床症状相似，多见于胃贲门部和胃窦部。经过检查，发现大部分的癌细胞均表达内分泌标记物。研究发现，32例患者中，小细胞癌有20例，典型类癌有5例，不典型类癌有7例。胃神经内分泌肿瘤临床症状相似，临床表现主要以上腹部不适、隐痛和进食困难，部分患者出现黑便。肿瘤多位于胃贲门部和胃窦部，其中位于胃贲门部的患者有16例，位于胃窦部的患者有14例，位于胃体部的患者有2例，患者均行手术。

经检查发现，多数的典型类癌发展较慢，多见转移，但多见于肝和淋巴结，一旦出现转移，就会影响患者的生存质量。而不典型类癌预后多不同。小细胞癌与非得小细胞癌相似，多出现高度侵袭。此次研究的患者中，经过检查发现，有23例患者为溃疡型，6例患者为隆起型，3例患者为息肉型，其中肿块大小不等，在2.0―11cm之间。研究患者肿瘤的临床病理类型并明确，有助于选取正确的治疗方法。所以应重视病理分型，正确的病理分型。

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