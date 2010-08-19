前置胎盘临床护理以及手术中的护理

来源：中国鸣网位置：临床医学论文时间：2016-10-09 11:09

前置胎盘是孕妇妊娠期出现的一种并发症，情况严重的话会威胁到孕妇和新生儿的生命安全，对于有这种症状的孕产妇需要医院进行特殊的临床护理，手术中采取合理的介入方法，减少孕妇出血。

《现代妇产科进展》(CN 37-1211/R ，ISSN 1004-7379)是由中华人民共和国教育部主管，山东大学主办、山东大学齐鲁医院协办的国家级妇产科专业学术期刊。1989年，本刊创刊于温州(当时为内部准印)并成立第一届编委会。1992年经国家科委批准，正式成为国家级学术期刊，迁址山东，改由卫生部主管，原山东医科大学主办，原山东医科大学附属医院出资协办，专设编辑部，国内外公开发行(暂定季刊)。全国著名妇产科专家苏应宽教授任名誉主编(1998年8月24日去世)，江森教授任主编(2011年6月2日去世)。

探讨凶险型前置胎盘合并胎盘植入护理的有效方法。方法：选择于2014年1月～2016年4月我院收治的20例凶险型前置胎盘合并胎盘植入患者为研究对象，均接受剖腹产分娩方法，对照组患者接受常规护理，观察组患者接受对照组护理的基础上接受综合护理，术中行双侧子宫动脉栓塞术，对比两组患者的出血量、并发症发生率及满意度。结果：观察组患者的术后24小时出血量为513.4±53.4ml，对照组患者的术后24小时出血量为 3014.6±78.3ml，差异具有统计学意义(P0.05)。两组患者的新生儿，平均体重为2.67±0.21kg，男12例，女8例。

1.2护理方法

对照组患者接受常规护理方法：

(1)术前护理：做好手术的准备工作。将手术需要的机械设备、物品以及药品等准备齐全，并向患者讲述手术的注意事项以及可能具有的并发症等相关知识。

(2)术中护理：避免大出血。患者接受剖宫产手术，首先必须要做消毒、麻醉处理，出血严重时，使用卡贝缩宫素及欣母沛宫肌注射加强宫缩，使用纱布进行填塞止血。使用明胶棉将患者的创面进行填充，并对患者的子宫进行按摩。

(3)术后护理：对患者进行术后护理，观察患者恢复状况，如出现产后大出血要及时处理，必要时行子宫切除术。

观察组患者接受综合护理：主要的内容包括：心理辅导、术前准备及并发症护理等。

(1)心理护理：护理人员必须要与病患及家属进行主动沟通，通过交流，了解患者思想情绪变化，同时进行及时的开导，并对患者进行鼓励，培养其积极乐观的心态，促进医患之间的关系的改善。

(2)术前准备：凶险型前置胎盘伴胎盘植入的患者术前需充分准备，行深静脉置管，以利快速输血输液，充分备血，血制品到位后再开始手术。明胶海绵条因柔软，摩擦系数小，容易注射作为栓塞材料备用。备好新生儿远红外保暖床、新生儿复苏物品。请有经验的产科、新生儿科的放射医师，助产士、护士参与手术。

(3)术中护理配合：

① 患者进入介入治疗室后平卧于造影床上，常规麻醉后行右侧股动脉穿刺，协助医生完成股动脉穿刺，用多普勒胎心仪听诊胎心音，栓塞术后转手术室行剖宫产术。

② 术中密切观察病情，予心电监护，若患者出现血压下降、脉率加快、四肢湿冷、面色苍白、呼吸急促等情况变化时，应即刻向手术医生反映，采取积极的救治措施。同时保证输液管道畅通，随时遵医嘱加入相应药物或输血。胎儿娩出后做好新生儿的监护工作，并根据新生儿出生评分转入新生儿室观察或转入母婴同室。注入造影剂后，注意观察有无造影剂过敏现象。

③手术结束拔出导管及导管鞘，压迫穿刺点20 min，无活动性出血后予绷带加压包扎，平车护送患者返回病房。

(4)术后观察与护理：

①术后持续24 h监测血压、脉搏、呼吸和意识变化，每30 min测量1次并记录，至生命体征平稳，记录24 h出入量。

②绝对平卧，穿刺局部加压l kg砂袋6 h，术侧肢体制动12 h，24 h后方可下床活动，防止出血、血肿及血栓。

③病情观察观察子宫底高度、阴道出血量;观察尿量、色;观察穿刺点局部有无渗血、瘀斑及血肿;观察皮肤温度、颜色、运动能力、感觉、疼痛;触摸足背动脉搏动情况，以防发生血管栓塞及5P征即：疼痛(pain)、感觉异常(paresthesia)、麻痹(paralysis)、无脉(pulselessness)和苍白(pallor);如出现则警惕血管栓子脱落[2]。

1.3统计学处理

对两组患者手术前后的计量资料，采用独立样本t检验，对于组间的计数资料以率的形式记录下来的数据，采用x?检验，比较组间差异性，使用spss14.0进行统计学分析，其中检验标准α=0.05。

2结果

观察组患者的术中出血量为513.4±53.4ml，对照组患者的术后出血量为3014.6±78.3ml，差异具有统计学意义(P<0.05)。观察组患者的并发症发生率要明显小于对照组患者，差异具有统计学意义(P<0.05)。观察组患者的护理满意度为90%，明显高于对照组患者，差异有统计学意义(P<0.05)。具体如表1所示。

表1 两组患者各项指标统计结果[x±s，n(%)]

组别 例数 术后出血量(ml) 满意度[n(%)] 并发症[n(%)]

观察组 10 513.4±53.4 9(90.0) 0(0.0)

对照组 10 3014.6±78.3 4(40.0) 4(40.0)

统计值 - T=83.455 X?=5.495 X?=5.000

P - <0.05 <0.05 <0.05

3讨论

在剖宫产技术以及麻醉技术不断发展的背景下，我国的剖宫产比例不断攀升[3]。剖宫产术对产妇造成的伤害比较大，一般会造成产妇子宫内膜的损害，可能会产生一些严重的并发症，如子宫内膜炎等。瘢痕子宫的并发症，会使得产妇出现胎盘前置现象，最终出现凶险型的前置胎盘合并胎盘植入疾病，严重影响到产妇以及胎儿的生命安全[4]。该种疾病患者有大约40%～60%必须接受子宫切除术，对产妇的生命健康造成严重的损害[5]。

本次研究中所采用的综合护理方式，能够大幅度提高患者的治疗效果，同时可以为患者提供优质的服务，强调的重点是将患者作为护理的中心，给予护理干预，主要的内容有：心理护理、术前、术中及术后护理、并发症护理等[6]。所有患者在治疗前，接受彩色多普勒超声检查，对患者的前置胎盘情况进行了解。医护人员应该深化与患者及家属的沟通，对患者的基本情况进行了解。

凶险型前置胎盘合并胎盘植入疾病必须要做好术前检查，主要采用的诊断方法主要有三种：(1)检查产妇体内甲胎蛋白的含量，当母体中的甲胎蛋白含量升高时，说明产妇可能会出现胎盘植入的现象。该方法比较简便，但是具有比较低的特异性，准确度不高。(2)B超检查。对产妇进行B超检查，可以有效监测出产妇是否出血前置胎盘现象，其准确率高达95%。(3)核磁共振成像技术。这种诊断方法主要用于诊断胎盘粘连[7]。

研究结果显示，观察组患者的并发症发生率均要明显小于对照组患者，观察组患者的术后出血量低于对照组。对凶险型前置胎盘患者要实施综合护理方法，充分做好术前准备，术后严密观察患者的病情发展变化。

综上所述，使用综合护理方法，可以有效降低患者术后出血量，可以减少患者的并发症发生率，具有临床应用价值。

参考文献：

[1] 陈初林，药泽蓉，李燕.凶险型前置胎盘3例诊治体会 {H}中国临床实用医学，2010年 4卷 第03

[2]高少波，池旭英，万欣.介入治疗用于重度产后出血的护理24例(J].中国实用护理杂志，2005，21(20)：22-23.

[3]黄蓓，李映桃，程澄，等.应用MRI诊断中央型前置胎盘合并胎盘植入的价值[J].广州医学院学报，2013，03：21-24+27.

[4]周晓.凶险型前置胎盘孕妇肌酸激酶检测的产前诊断价值[J].井冈山大学学报(自然科学版)，2014，03：98-100.

[5]王晶，杨太珠.凶险型前置胎盘合并胎盘植入的产前超声诊断及临床意义[J].中华妇幼临床医学杂志(电子版)，2014，03：320-323.

[6]田宁，范玲.凶险型前置胎盘并发胎盘植入33例临床治疗探讨[J].辽宁师范大学学报(自然科学版)，2014，02：258-261.

[7]雷晓真，黄淑晖，郑九生，等.超声联合甲胎蛋白检测预测凶险型前置胎盘合并胎盘植入的临床价值[J].中国妇幼保健，2015，18：2940-2943.

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