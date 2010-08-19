蛛网膜下腔出血和脑出血的护理干预方法

来源：中国鸣网位置：临床医学论文时间：2016-10-17 14:19

蛛网膜下腔出血和脑出血这两种脑出血是常见的脑血管疾病，不论哪一种脑出血，致死率致残率都是相当高的，主要病因与高血压高血脂糖尿病等等都有密切联系，患者往往在情绪激动是发病，一旦发病无论程度如何都会对患者的生命健康带来威胁。

《中国脑血管病杂志》于2004年1月18日创刊发行，由中华人民共和国卫生部主管，中国医师协会、首都医科大学宣武医院主办。我国著名脑血管病专家刘承基、凌锋教授担任主编。内容涉及脑血管病的基础研究、临床研究、新技术的开展和应用等。

总结蛛网膜下腔出血及脑出血护理干预要点,并将其充分应用在患者日常护理工作中,对提高患者生活质量、减少病死率具有重要意义。本文选择本院2013年1月~2014年1月54例蛛网膜下腔出血和脑出血患者作为观察对象,并选择同期55例蛛网膜下腔出血和脑出血患者作为参照对象,现报告如下。

1资料与方法

1.1一般资料

选择本院2013年1月~2014年1月54例蛛网膜下腔出血和脑出血患者设为观察组,年龄23~85岁,平均年龄(56.9±5.7)岁。观察组蛛网膜下腔出血28例,脑出血患者26例;选择同期55例患者设为对照组,年龄21~86岁,平均年龄(54.7±6.0)岁。对照组蛛网膜下腔出血30例,脑出血患者25例。两组患者性别、年龄、疾病类型等方面比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2护理干预方法

对照组患者实施常规护理,加强护理人员巡视力度,了解并掌握患者饮食情况、睡眠情况,并做好对应护理工作;在此基础上给予观察组患者全面护理干预,包括心理护理、健康教育、病情观察、饮食护理、康复护理等多个方面。根据多年临床经验,认为在对蛛网膜下腔出血患者和脑出血患者实施临床护理干预时,存在相同护理干预方法。但是,根据疾病类型不同,又存在一定不同点。

1.2.1蛛网膜下腔出血和脑出血相同护理干预要点

①心理护理及健康教育：两种疾病发病急、病情凶险,给患者带来严重心理负担。护理人员应鼓励患者,表明现阶段先进治疗手段。尽量争取家属的理解和配合,使患者情绪得到稳定,积极配合治疗,提高临床治疗效果。护理人员应针对患者实际病情及时与患者、家属进行沟通,对患者和家属提出的问题,要予以耐心解释,做好疾病宣传和教育工作;

②生命体征观察：蛛网膜下腔出血患者及脑出血患者入院后,护理人员应严密观察患者生命体征变化情况。首先,严格将血压控制在合理范围之内,避免血压升高引发再出血。但应注意患者出现低血压症状反应,防止脑供血不足,增加患者护理风险;保持患者呼吸道通畅,进一步预防患者出现肺部并发症和窒息。及时为患者清楚口腔内不良分泌物,并定时为患者翻身,必要时做吸痰处理。观察患者呼吸节律,若呼吸变快,提示可能出现感染。若呼吸过慢,则可能出现颅内压增高征象,应值得重视;

③绝对卧床休息：蛛网膜下腔出血患者和脑出血患者均应该绝对卧床休息4~6周,不能过早起床活动。这段时间护理人员应重视日常查房,及时为患者更换衣物和床单。保持病房干净整洁,避免强光刺激。做好大小便护理,若患者精神状态不佳,并出现呕吐、头痛等症状,应根据医嘱适当给予脱水剂或镇静剂。同时,由于患者卧床休息,活动减少,应充分预防便秘,保持患者大便通畅。

1.2.2蛛网膜下腔出血和脑出血不同护理干预要点

①病情观察侧重点有所不同：蛛网膜下腔出血主要临床特征为头痛,引起头痛的相关因素包括血压升高、脑血管痉挛及颅内压升高等。消除诱因,并严密监视患者头痛发作时间、程度;脑出血合并水肿后,患者会出现严重呕吐症状,并出现意识障碍,应重点观察患者生命体征、瞳孔及意识变化情况。根据医嘱用药,充分降低颅内压,严格控制脑水肿;

②病情稳定后护理干预有所不同：蛛网膜下腔出血患者病情稳定后,应重点预防和控制相关并发症。其中消化道出血属于潜在并发症,应予以重视。观察患者大便,若便样呈黑色,则及时送检。回抽患者胃液,颜色若为咖啡色,则提示消化道出血可能性很大,必要时配合医师做止血处理;脑出血患者各项生命体征稳定后,要给予早期康复护理,如被动按摩、被动肢体锻炼等,促进患者局部位置血液循环,避免形成肌肉萎缩。

1.3统计学方法

采用SPSS18.0统计学软件处理数据。计量资料以均数±标准差(x-±s)表示,实施t检验;计数资料以率(%)表示,实施χ2检验。P<0.05表示差异有统计学意义。

2结果

经过积极治疗和护理干预,两组均未出现死亡案例。随访6个月,应用WHOQOL-BREF评分法对两组患者生理、心理、社会、环境等领域改善程度进行评分,观察组患者生活质量明显高于对照组患者,两组比较差异具有统计学意义(P<0.05)。

3讨论

蛛网膜下腔出血和脑出血都属于神经系统疾病常见病和多发病,由于出血类型不同,应根据患者不同临床症状表现实施护理干预。除必要心理护理、健康教育、饮食护理、环境护理干预外,在开展临床护理工作时应有所区分和侧重。

本研究观察组患者实施全面护理干预,并充分根据不同疾病实施针对性护理干预模式。结果显示,观察组患者临床护理效果明显优于对照组(P<0.05),与文献报道结果相符[2]。

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