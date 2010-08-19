癌患者术后护理方法

来源：中国鸣网位置：临床医学论文时间：2016-10-18 14:14

肺癌已经成为严重危害人类健康的恶性肿瘤之首，引起肺癌的主要原因一是患者自身的生活习惯，二是生活环境的污染问题，目前治疗肺癌的最有效手段依旧是切除肿瘤，本文主要研究肺癌患者术后护理应该注意的问题。

《中国肺癌杂志》创刊于1998年，其宗旨在为中国抗癌协会和中国防痨协会会员以及其他从事肺癌研究与治疗人员提供最前沿的有关肺癌流行病学与病因学、防治、生物学、病理学、临床评估、手术治疗、化疗、放射治疗、多学科综合治疗等方面的稿件。杂志还及时报道国内外有关肺癌的学术动态、研究报告和治疗经验等，促进国内外肺癌界学术交流。

探讨肺癌患者术后的观察及护理的有效手段。方法：对30 例肺癌术后患者进行动态评估，及时收集相关信息(包括生命体征、血氧饱和度、气管位置、皮下气肿、胸腔闭式引流情况及并发症发生的先兆，根据具体情况实施针对性护理措施(主要包括护理方面严格控制输液速度、协助咳嗽排痰、重视术后体位、做好心理护理等方面)。结果：30 例患者平均住院 13天，均达到预期目标，无一例出现并发症。结论：加强肺癌患者术后的观察及护理，是减轻患者痛苦，预防并发症的发生，促进患者康复的有效手段。

一、临床资料

本组患者30例，男20例，女10例，平均年龄57岁，其中肺鳞癌20例，肺腺癌4例，肺腺鳞癌6例，行肺叶切除19例，全肺切除11例均治愈出院。

二、方法

2.1 术后观察重点

2.1.1 观察患者的面色、意识，监测生命体征及血氧饱和度，本组患者术后常规使用心电监护72小时，监测患者的心率、心律、血压、呼吸频率、血氧饱和度及体温，每15分钟测量一次，及时做好护理记录，发现问题及时报告，及时处理。

2.1.2 气管位置的观察 方法：病人头要端正，稍前倾：①将食指、无名指放在胸锁关节处，中指探查气管位置;②将一手指指腹放在胸骨上窝，指尖探查气管位置，1～2小时探查一次，发现偏移时及时报告医生，并及时采取有效的处理措施。

2.1.3 注意有无发生颈胸皮下气肿：观察患者是否有发胖现象;触诊患者的颈部、腋下、切口周围，注意是否有捻发音、握雪感。

2.1.4 注意有否发生肺部湿罗音：若健侧肺底出现水泡音并逐渐加重，则是肺水肿的有力证据。

2.1.5 特别注意观察胸腔闭式引流情况：保持引流系统的密闭性，观察引流液的性质、颜色、引流量和水柱波动情况。若术后早期水柱波动停止要注意引流管是否堵塞或受压，而术后2～3天随着余肺的复张，水柱波动逐渐停止则属正常现象。

2.2 术后护理

2.2.1 做好心里护理：由于肺癌手术创伤大，加之留置胸腔引流管的限制性及咳嗽使患者疼痛加剧，出现焦虑甚至烦燥不安，因此应耐心向患者做好解释工作，说明留置胸腔引流管及各种治疗、护理的重要性，减轻患者紧张焦虑的情绪，配合治疗和护理，以确保术后恢复顺利。

2.2.2 做好管道护理：妥善固定各管道，防止扭曲、压迫及脱出，严格无菌操作。

2.2.3 重视术后体位及早期活动：麻醉未清醒时应取平卧位，清醒、血压平稳后取半卧位，以利于引流和呼吸。早期活动可预防堕积性肺炎及静脉血栓形成，从而预防肺动脉栓塞等严重并发症。本组患者术后第一天开始活动手足，拔除胸腔引流管后根据心功能情况安排患者早期下床活动，并逐渐增加运动量以促使肺复张[2]。

2.2.4 严格限制输入液体的速度：肺组织大面积切除后，残肺内动脉压力升高，液体容易渗到肺泡内，形成肺水肿，一侧全肺切除者，肺血管床容量急剧减少，心脏后负荷增加，若输液过快易诱发左心衰竭[3]，因此护理上限制输液的速度非常重要，滴速不超过40滴/分钟。

2.2.5 呼吸道护理：保持适当的室温，各项操作应严格无菌原则，预防肺部并发症，协助咳嗽排痰、保持呼吸道通畅。肺癌本身属呼吸系统疾病，加之气管插管、肺组织切除等因素，使呼吸道内存有较多的分泌物，如不能及时咳出，可阻塞小支气管，甚至肺叶支气管，造成肺不张、肺部感染，甚至呼吸衰竭。加强呼吸道护理，及时清除呼吸道分泌物，保持呼吸道通畅，能有效防止胸部术后并发症的发生，[4]因而肺癌术后咳嗽、排痰十分重要。患者生命体征稳定，于术后第一天早晨开始，扶患者坐起，指导并鼓励患者用手轻按手术切口，然后深呼吸，并在吸气末从深部咳嗽，一次尽量坚持将痰咳干净，4～6次/天。咳嗽无力者，护士可于患者吸气末指压胸骨切迹上窝气管刺激其咳嗽、咳痰。痰液粘稠不易咳出，可给予氧气雾化吸入，用药：生理盐水4ml+盐酸氨溴索15mg、糜旦白酶4000u，3次/日，15分钟/次，以稀释痰液，有利于痰液排出。另外，护士经常给患者拍背，振动痰液，协助患者排痰，方法：患者取坐位，操作者站在患者患侧，叩打对侧肺部，呈空心掌，用手腕力量叩击健侧肺部，从下至上、从外向内。全肺切除者，术后均遗留较大的残腔，保留一定量的胸腔积液是防止纵隔移位的必要手段[5]，胸腔引流管用止血钳夹闭，根据置管及患者状态决定开放胸腔引流管，开放时、排痰要缓慢，禁止患者在此时咳嗽，以免造成纵隔摆动。

2.2.6 并发症的观察和护理：①心率失常肺切除术后心律失常约83.05%发生在术后3天内，其中又以第一天发生率最高。若心率超过100次/分钟，则需加以注意。②肺不张、肺部感染 为肺癌术后常见并发症， 胸腔闭式引流水封瓶内水柱波动范围一般在20cm内，若波动过大，>30cm，要警惕肺不张;术后体温>38℃，并出现咳嗽、咳痰加剧，很可能发生了肺部感染。应及时协助患者进行有效的咳嗽、排痰，必要时行纤支镜吸痰。③呼吸衰竭 若呼吸幅度大且快，超过35次/分钟，则应警惕呼吸衰竭的发生，协助医生作相应的处理。

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