皮样囊肿治疗预防措施

来源：中国鸣网位置：临床医学论文时间：2016-10-19 12:03

皮样囊肿不仅发病与皮下，还常见于体内的一些器官和骨骼，如牙齿、指甲，治疗皮样囊肿最有效方法就是手术切除，术后经过一段时间恢复，病人患处的外貌就可以恢复正常。

《内蒙古医科大学学报》医学学报，是由内蒙古医科大学主办，期刊荣誉为：Caj-cd规范获奖期刊。《内蒙古医科大学学报》刊登校内、外有关基础医学、临床医学、预防医学和药学的论著、经验交流、综述等方面的文稿。《内蒙古医科大学学报》栏目设置：研究报告、文献综述、简报、专题研究。

目的 分析探究高频超声诊断浅表组织表皮样囊肿的应用价值。方法 择取于2014年1月～12月在我院接受诊疗的67例浅表组织表皮样囊肿患者作为研究对象，依照诊断的方式分为两组，分别是超声诊断组以及病理证实组。结果 67例浅表组织表皮样囊肿患者其肿块在皮下组织的有63例，在腋下实质内的有4例，这与病理结果没有显著差异，P>0.05。并且高频超声能够对浅表组织表皮样囊肿的边界、形态、大小、血流情况以及肿块内部的回声与后方回声等做出清晰的显示。结论 高频超声诊断浅表组织表皮样囊肿的临床应用价值高。

浅表组织表皮样囊肿多是由于真皮侵入角化鳞状上皮而形成，能够发生在身体的任何部位，需要尽早确诊并进行治疗[1]。本研究主要分析探究高频超声诊断浅表组织表皮样囊肿的应用价值，具体内容报道如下：

一、资料与方法

1.1一般资料 择取于2014年1月～2014年12月在我院接受诊疗的67例浅表组织表皮样囊肿患者作为研究对象，依照诊断的方式分为两组，分别是超声诊断组以及病理证实组。67例浅表组织表皮样囊肿患者的男、女性别比例为37：30，患者的年龄10～78岁，平均年龄(35.44±7.47)岁。患者的患病时间为7年～17年，平均患浅表组织表皮样囊肿为(8.44±2.34)年。其中囊肿在患者头部的有15例，在患者面部的有8例，在颈部、上肢、腋下、胸部的患者分别有13例、9例、4例、5例。在会阴部位的有4例，在大腿部位的有5例，在足部、肛周、骶尾部的分别有1例、1例、2例。参与研究的67例患者均符合浅表组织表皮样囊肿的诊断标准;所有参与研究的患者均符合自愿原则。

1.2方法 使用来自Mindray公司的型号为DC-8的彩色多普勒超声诊断仪器对患者进行诊断，其中探头的频率设为5MHz至12MHz，对患者进行直接扫描。扫描之前，患者不作特殊的准备，只需采取一般的平卧位，依据患者的肿物位置不同而进行站立位、坐位、俯卧位的调整变换。值得注意的是，对患者检查时，要将肿物充分暴露出来，用二维超声行仔细的分析观察，同时结合彩色多普勒超声的声像图分析肿块的具体位置、边界、形态、大小、血流情况以及肿块内部的回声与后方回声等[2]。同时将诊断的结果与病理证实结果进行分析。

1.3观察指标 观察高频超声诊断的正确率以及浅表组织表皮样囊肿的声像表现[3]。

1.4统计学处理 本次实验研究结束之后，将参与本次研究的67例浅表组织表皮样囊肿患者相关情况的数据，准确无误地录入进SPSS19.0软件中进行数据处理分析，%表示计数资料，其对比方法使用χ2检验。其中95%被作为可信区间，即当P值在0.05以下，可以表示此次实验研究的高频超声诊断与病理学诊断数据存在着明显的差异，具有统计学意义。

二、结果

2.1高频超声诊断结果 67例浅表组织表皮样囊肿患者其肿块在皮下组织的有63例，占有94.03%，在腋下实质内的有4例，占5.97%;这与病理结果没有显著差异，P>0.05。见表1。

注：与病理证实结果比较，*P>0.05。

2.2高频超声声像表现 ①67例患者中的囊肿多为椭圆形或者是类圆形，其中有4例患者表现为条形。声像显示囊肿的边界清晰并且形态完整，同时可以见到明亮且完整的包膜，另有6例出现包膜不完整的情况，有3例患者的囊肿边缘表现出不规则，此外，高频超声诊断出了4例患者其囊肿出现破裂。②67例浅表组织表皮样囊肿患者中，21例患者的囊肿内部呈现均匀分布的低或中回声，32例有强密度的回声，同时伴有小管道样的低回声，另外的10例患者其囊肿回声极为不均匀同时散有小片状的无回声区域，其余的4例囊肿回声不均匀并且有强光斑。③所有囊肿均没有血流信号。④67例中有63例浅表组织表皮样囊肿的患者其囊肿的后方回声增强，而另外的4例则没有明显的后方回声增强的情况。⑤囊肿的直径大小在0.6～18cm。

三、讨论

浅表组织表皮样囊肿也即一种表皮囊肿或者是角质囊肿，临床研究认为它发病的原因有两种，一种是由于受过外伤，做过表皮的植入或者是由于手术出现感染而引起表皮的组织碎屑进入患者的皮下组织增殖成长而成;一种是体内胚胎的早期移位所导致[4]。临床诊断浅表组织表皮样囊肿常用的方式是高频超声，超声具有操作简单方便、声像图稳定清晰、敏感度高以及特异性强的优点，尤其适用于诊断此种浅表组织的表皮样囊肿、脂肪瘤以及胴窝囊肿等疾病[5]。本次研究结果显示，高频超声与病理学证实结果没有差异，P>0.05。另外，高频超声可以对浅表组织表皮样囊肿的边界、形态、大小、血流情况以及肿块内部的回声、后方回声等做出清晰的显示，这从研究结果第二点中便可以得知。

关于高频超声诊断浅表组织表皮样囊肿的价值分析，杨雪松、陈文等研究学者发现充分从囊肿边界、囊肿形态、囊肿回声、囊肿内部血流以及与皮肤的关系等方面进行了证实分析[6]。另外，谢许萍等人的研究也对高频超声诊断浅表组织表皮样囊肿的作用进行了分析[7]。

临床医学论文发表流程

中国鸣网致力于为需要刊登临床医学论文的人士提供相关服务,与多家省级、国家级、核心期刊杂志社合作。网站拥有丰富的媒体资源、提供迅速快捷的论文发表、写作指导等服务。

中国鸣网，中国核心期刊论文发表网，中国期刊网。杂志社直接对接合作，上百家国家级期刊、省级期刊、北大核心、南大核心、合作开展期刊、杂志征稿。中国鸣网期刊网，权威的职称论文、期刊、论文发表网。职称论文发表、期刊发表论文、杂志发表论文、期刊征稿、期刊投稿，论文写作指导、临床医学论文发表正规机构。是您，论文发表、职称论文发表、期刊投稿、杂志投稿、首选最可靠，最快速的期刊论文发表网站。

本站收藏和推荐的期刊杂志全部是经国家新闻出版总署批准、在“中国期刊网全文数据库”“万方数据库”等多家期刊数据库上可以查到的正规省级以上刊物，具有CN和ISSN双刊号，发表程序正规，信息安全，有效保障作者的合法版权。作者来稿会在五个工作日之内给您回复，有效期十五天，五个工作日内未收到回复，论文可另投他处。

如果您有待发表的论文成品，可直接向本网站投递，详细投递方式、要求等请参考网站首页的“投稿须知”栏目；如果您没有临床医学论文发表的稿件，请提供写作提纲或要求，本网站给予指导，内容原创，保证通过，详情请参考“写作流程”栏目。

凡是确定与本站合作的作者，须向本站提供50%定金（30000字符以上毕业论文），本网站提供相关收据证明。若论文未被杂志录用，本站退还全部定金，若客户不想发表了，此定金不退还。

鸣网系学术网站，对所投稿件无稿酬支付，谢绝非学术类稿件的投递。