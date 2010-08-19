ÐÂÉú¶ùÖÏÏ¢Ê±ÑªÇåÃ¸Ñ§µÄ±ä»¯

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¡¡¡¡[1]TNIONI A. Adhesion moleculesª²their role in health and disease[J]. Pediatr Res, 1996,39:191.

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