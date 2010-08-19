颅内动脉瘤介入治疗的手术配合

来源：中国鸣网位置：临床医学论文时间：2016-10-21 14:13

颅内动脉瘤多半是由于高血压、糖尿病、动脉硬化等疾病引起的，任何年龄段都有可能发病，对患者的健康极大的威胁，本文针对手术治疗颅内动脉瘤进行分析与研究。

《中华行为医学与脑科学杂志》(原《中国行为医学科学》杂志)是由卫生部主管，中华医学会、济宁医学院主办的国家级学术期刊。为《中文核心期刊要目总览》核心期刊、中国科技核心期刊、中国科学引文数据库期刊、中国科技论文统计源期刊。是亚洲行为医学领域唯一学术期刊，也是中国首份以脑科学命名的学术期刊。2009年国家新闻出版总署批准变更为现刊名(ISSN 1674-6554,CN 37-1468/R)。

本文通过探讨电解可脱式弹簧圈(GDC)栓塞治疗颅内动脉瘤的疗效，得出结论：GDC治疗颅内动脉瘤治疗效果好，良好的手术配合是手术取得成功的关键。

颅内动脉瘤系颅内动脉壁的囊性膨出，是造成蛛网膜下腔出血的首位原因。随着现代神经介入放射学的发展，使绝大多数的颅内动脉瘤都能经血管内途径栓塞治疗，并取得了很好的治疗效果。自2007年11月至今我科采用电解可脱式弹簧圈(GDC)栓塞治疗116例颅内动脉瘤，效果满意，现将手术配合体会报告如下。

1 临床资料

1.1一般资料 本组116例患者中，男75例，女41例，年龄32～72岁，平均年龄56岁。均以蛛网膜下腔出血发病，其中后交通动脉瘤48个，前交通动脉瘤26个，颈内动脉瘤18个，大脑中动脉14个，大脑前动脉瘤10个，经数字减影血管造影(DSA)检查确诊为颅内动脉瘤。23例急诊栓塞，其余均为择期手术。

1.2方法 在神经安定麻醉或气管插管全麻下，经股动脉穿刺插管，先行全脑血管造影，明确动脉瘤的部位、大小、形态等，在颈内动脉或椎动脉内放置6F导引管，将微导管送入动脉瘤内，然后沿微导管向动脉瘤内放大小合适的GDC，充填空隙，电解脱完毕后造影复查(动脉瘤体完全不显影者为100%栓塞)，栓塞完全满意时， 轻轻缓慢地撤除导管，不中和肝素，留置导管鞘，手术结束。至术后6h再拔除导管鞘，局部压迫止血15分钟，加压包扎。同侧下肢禁止屈曲动作，制动24小时。

2 护理

2.1术前准备

2.1.1病人准备 (1) 心理护理：护理人员与患者进行沟通，耐心解释，讲解介入治疗的必要性、重要性和优越性。告之介入手术具有创伤小、痛苦小、不会开颅、术后恢复快等优点，以及术中、术后注意事项等。让患者在良好的心理状态下接受和配合手术。(2)测量体重，完善相关检查。

(3)术前一天常规行手术区皮肤准备，自脐平线至大腿上1/3包括外阴部，并更换清洁衣物;术前禁食禁水6h，及去手术室前留置尿管，以免术中误伤膀胱。

2.1.2物品准备 (1)介入材料：动脉鞘、6F导引管、造影管、导丝、高压连接管、Y阀接头和三通开关等，准备好各型号的GDC及微导管、微导丝、电解器。(2)常规物品：介入手术包，压力输液袋4个，输液器4套，软包装生理盐水多袋，5ml和10ml注射器各1个，水蒸汽壶一个。(3)麻醉机及监护仪，吸氧装置，电动吸引器。(4)药品准备：造影剂、急救药品、肝素、鱼精蛋白及尼莫同等。

2.2术中护理配合

2.2.1协助患者取平卧位，麻醉成功后，充分暴露手术区。

2.2.2在术者穿刺前 (1)打开无菌介入手术包，将术中所需物品按顺序摆好，准备好肝素及造影剂;(2)在术者对侧，通常为左下肢，用套管针建立静脉通道，以备术中临时及急救用药，也便于术者手术操作;(3)连接好三项监护仪;(4)接好输液泵，尼莫同3～5ml/h，持续静脉泵入，预防和治疗血管痉挛。

2.2.3当医师铺好无菌手术台面后，准备压力输液装置，注意保持滴壶以下输液器的无菌，要反复检查气体是否排尽，将压力袋加压至300mmHg，并在手术过程中一直保持此压力在300mmHg左右。

2.2.4当医师行股动脉穿刺并放置导管鞘成功后，护士应根据病人体重准确计算肝素用量，使病人全身肝素化。

2.2.5在插入微导管前，需要对微导管头端进行塑形;手术过程中，护士要熟悉整个过程，及时准备好蒸汽壶，以备随时应用。

2.2.6在整个栓塞过程中，动脉瘤都有可能破裂出血，手术过程中一旦发生动脉瘤破裂出血，需要护理人员迅速静推鱼精蛋白中和肝素以及调整因反应性增高的血压水平，在这样“争分夺秒”的抢救中，护理人员对此类药物的药理作用和常用剂量以及操作熟练水平显得尤为重要。另外术中要密切观察患者生命体征，严密观察心率、心律、血压、呼吸的变化，并做好记录。

2.2.7在通电解脱GDC时，护士应非常默契地配合医师进行电解操作，并记录每次使用GDC的规格和电解解脱时间。

2.2.8在整个治疗过程中，护士应密切观察病人心率、呼吸、血压的变化。尤其在每次注入造影剂后，由于瞬间对血管壁的刺激，体内儿茶酚胺可能会升高，可引起血管收缩，严重者可导致血管痉挛甚至全身抽搐。此时血压会明显增高，但也有因造影剂刺激，引起血管扩张，血压下降者。本组病人全部使用非离子造影剂，未出现上述改变。术中和术后血栓形成或血栓栓塞引起脑梗死是手术可能的并发症之一。

血栓形成重在预防，正规的抗凝和同轴导管导丝之间的加压液体滴注是一个重要环节。因此，准确测量体重，正确应用肝素，及时增加并维持压力输液袋的压力，避免导管及管鞘内回血造成血凝块或血栓形成是术中护理配合的重点之一。术中少量气体进入到脑动脉可使病人抽搐，意识不清，大量可立即导致死亡，护士在贯穿于手术操作的整个过程中，要时刻注意加压袋内液体是否用完以及滴壶内的液平面，严防气体通过加压滴注进入脑动脉。

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