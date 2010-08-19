治疗强直性脊柱炎需中药熏洗加护理

来源：中国鸣网位置：临床医学论文时间：2016-10-22 13:43

强直性脊柱炎的治疗过程中，护理至关重要，有效的护理可以减少患者的痛苦，尽快康复，对康复后的生活也至关重要，本文主要研究中药熏洗配合护理疗法对强直性脊柱炎的效果。

《护理与康复》是由国家新闻出版总署正式批准的医学专业性综合学术定期刊物。本刊以广大临床医务工作者为读者对象，报道医疗范畴内领先的科研成果和临床诊疗经验，帮助广大临床医师提高学术水平，解决在临床中遇到的具体问题。

强直性脊柱炎(A S)是一种原因不明的以脊柱为主要病变的慢性疾病，多发于青壮年男性，主要侵犯骶髂关节及脊柱，并不同程度累及周围各大关节的慢性炎症。受累关节有骨性强直的倾向，一般先侵犯骶髂关节，逐渐累及腰胸颈椎，出现小关节模糊融合消失及椎体骨质疏松破坏，韧带骨化终至腰椎胸椎和颈椎强直或驼背固定，甚至丧失劳动能力，致残率高，危害性大。自2008-2010年，本院采用中药熏洗配合护理治疗强直性脊柱炎患者，取得较满意疗效。现报道如下。

1 临床资料

1.1一般资料

本组24例，均符合骨科手册中强直性脊柱炎(A S)诊断标准。均为男性;年龄14-42岁，平均28.4岁;病程最短者1个月，最长者6年，平均2.3年。均有腰背僵硬、疼痛、大关节疼痛及腰骶部疼痛史。髋关节痛14例，膝踝关节痛5例，颈肩疼痛10例，转颈困难5例，弯腰前屈受限者8例，下蹲不能者8例，背伸不能者11例，侧弯受限者7例。

2 治疗方法

2.1西药治疗 予以非甾体类抗炎药：尼美舒利100mg bid。

2.2中药熏洗：独活20g，桑寄生20g，党参30g，茯苓30g，细辛15g，桂枝20g，续断20g，②③④防风20g，秦艽30g，狗脊30g，当归20g，川芎20g，赤芍30g，白芍30g，杜仲20g，川牛膝20g，蜈蚣5条，全蝎10g，炙甘草20g，苏木60g。每日一剂，水煎开后熏洗。

2.3护理：指导患者进行功能锻炼①胸运动：直立位双肩平举展开及双手交叉上举，头后仰，做挺胸收腹行深呼吸，各练习5-6次，每次2-3分钟，多做腹部呼吸。

②颈椎活动：缓慢做左右侧屈，侧屈时持续用力，待肌肉疲劳时加大侧曲角度;前屈、后伸运动，头部尽力前曲后仰持续2-3分钟。③腰椎活动：站立弯腰两手用力摸地;双手后背交叉支撑腰部挺胸过伸腰椎;左右旋转。以保持脊柱生理弯曲，可采用背着墙站立，保持良好的姿势。④下蹲活动：曲髋屈膝下蹲，自然下蹲或扶物下蹲，待肌肉疲劳加大下蹲角度，总之功能锻炼应根据受累关节选择训练重点，关节完全强直的关节禁止功能锻炼，避免造成损伤。

3 疗效判断

根据疗效标准，晨僵、夜间疼痛消失，功能改善，E S R<30m m/h，C T扫描或X线示改善或无明显加重为显效;晨僵时间<15分钟，夜间不痛，功能改善，E S R下降50%以上，X线或C T扫描无明显变化者为有效;临床症状及实验室检查改善不明显甚或加重者为无效。

4 结果

显效者8例，有效者14例，无效者2例。

5 讨论

现代医学认为强制性脊柱炎(A S)的发病机制与遗传、感染、免疫、理化因素有关，为一种全身性自身免疫性疾病。目前缺乏有效治疗手段。非甾体类抗炎药可迅速改善病人腰背部疼痛和僵硬，减轻关节肿胀和疼痛及增加关节活动范围，但无法阻止病情进展。

本病属祖国医学“痹病”范畴，为风寒湿三气杂至合而为病，但又有肾虚、寒邪深入的特点。治疗以补肝肾强腰膝，祛风去湿，温阳散寒为主。由于患者长期服药，脾胃亏损，所以我们采用中药熏洗的方法配合治疗，取桑寄生、续断、狗脊、杜仲、牛膝补肾强腰膝，细辛、桂枝、防风、秦艽、茯苓、川牛膝、苏木温阳散寒，祛风去湿活血， 党参、当归、川芎、白芍、赤芍等取八珍汤意补益气血，更取全蝎、蜈蚣祛风通络之品其力更雄。炙甘草调和诸药，与白芍、赤芍合用成芍药甘草汤，对痛证效佳。

康复功能锻炼在强制性脊柱炎治疗全过程中，起着至关重要的作用。强直性脊柱炎的任何一种治疗方法，都是恢复患者免疫功能、消除关节端筋腱炎症，停止筋腱继续骨化。功能锻炼尽可能恢复各个关节功能，保持强制性脊柱炎关节功能，大大降低强制性脊柱炎致残率，达到了提高患者生活质量的效果。

临床医学论文发表流程

中国鸣网致力于为需要刊登临床医学论文的人士提供相关服务,与多家省级、国家级、核心期刊杂志社合作。网站拥有丰富的媒体资源、提供迅速快捷的论文发表、写作指导等服务。

中国鸣网，中国核心期刊论文发表网，中国期刊网。杂志社直接对接合作，上百家国家级期刊、省级期刊、北大核心、南大核心、合作开展期刊、杂志征稿。中国鸣网期刊网，权威的职称论文、期刊、论文发表网。职称论文发表、期刊发表论文、杂志发表论文、期刊征稿、期刊投稿，论文写作指导、临床医学论文发表正规机构。是您，论文发表、职称论文发表、期刊投稿、杂志投稿、首选最可靠，最快速的期刊论文发表网站。

本站收藏和推荐的期刊杂志全部是经国家新闻出版总署批准、在“中国期刊网全文数据库”“万方数据库”等多家期刊数据库上可以查到的正规省级以上刊物，具有CN和ISSN双刊号，发表程序正规，信息安全，有效保障作者的合法版权。作者来稿会在五个工作日之内给您回复，有效期十五天，五个工作日内未收到回复，论文可另投他处。

如果您有待发表的论文成品，可直接向本网站投递，详细投递方式、要求等请参考网站首页的“投稿须知”栏目；如果您没有临床医学论文发表的稿件，请提供写作提纲或要求，本网站给予指导，内容原创，保证通过，详情请参考“写作流程”栏目。

凡是确定与本站合作的作者，须向本站提供50%定金（30000字符以上毕业论文），本网站提供相关收据证明。若论文未被杂志录用，本站退还全部定金，若客户不想发表了，此定金不退还。

鸣网系学术网站，对所投稿件无稿酬支付，谢绝非学术类稿件的投递。